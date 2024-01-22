https://ukraina.ru/20240122/1052817404.html

Список наёмников, территориальные претензии к России, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 22 января

Список наёмников, территориальные претензии к России, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 22 января - 22.01.2024 Украина.ру

Список наёмников, территориальные претензии к России, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 22 января

СМИ опубликовали список французских наёмников, попавших под удар в Харькове. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "Об исторически населённых украинцами территориях РФ". Украинские военные продолжают наносить удары по территории России

2024-01-22T13:03

2024-01-22T13:03

2024-01-22T14:39

хроники

эксклюзив

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Частичный список французских наёмников, находившихся в Харькове во время российского удара по их расположению, опубликовало РИА Новости. Список агентству передали французские волонтёры из организации SOS Donbass, которые общаются с соотечественниками на подконтрольных Киеву территориях.«Это неполный список французских наёмников на Украине (бывших в Харькове во время удара ВС России. — Ред.). Самая важная информация — жив или мёртв, воинское звание и так далее — будет распространена позднее, так же как и другие имена», — заявила руководитель SOS Donbass Анна Новикова, имеющая гражданство России и Франции.Как отмечалось в публикации, возраст французов, принимавших участие в боевых действиях на Украине, — от 24 до 49 лет.Всего в списке 13 имён: Альбер Эмерик (Albert Aymeric, дата рождения — 22.12.1999); Алексис Дрион (Alexis Drion, 13.06.1986); Беранже Гийом Ален Мино (Berenger Guillaume Alain Minaud, 30.12.1978); Шарль Бертен Руссель (Charles Bertin Roussel, 01.09.1996); Эммануэль Танги Кеннет Деланж Грандаль (Emmanuel Tanguy Kenneth Delange Grandal, 26.09.1998); Жиль Бернар Сильвен (Gilles Bernard Sylvain, 27.10.1980); Жак-Пьер Габриэль Эврар Филипп (Jacques-Pierre Gabriel Evrard Philippe, 29.09.1987); Жан-Пьер Бонно Крис Эре (Jean-Pierre Bonnot Chris Heraid, 17.07.1999); Марселлен Демон (Marcellin Demon, 23.05.2002); Марис Андре Дюбуа Клеман (Maris Andre Dubois Clement, 28.09.1995); Сабастьен Клод Реми Бенар (Sabastienne Claude Remy Benard, 04.04.1974); Томас Жереми Натан Гурье (Thomas Jeremy Nathan Gourier, 24.02.1996); Валентен Дюпуа Мель (Valentin Dupoy Mel, 02.01.1994).По словам Новиковой, данные о французских наёмниках, служивших на стороне ВСУ в Харькове, «получили сегодня (22 января. — Ред.) в час ночи от наших (французских. — Ред.) активистов, партизан, которые следят за ситуацией и делятся информацией».«Как только будут детали дополнительные по этим наёмникам, которые уже в списке, по другим наёмникам, — мы обязательно поделимся ею (информацией. — Ред.)», — отметила она.Ранее, 17 января, Минобороны РФ сообщило о том, что российские военные высокоточным ударом уничтожили в Харькове пункт временной дислокации иностранных боевиков, основу которых составляли французские наёмники. По информации министерства, было уничтожено свыше 60 боевиков.МИД Франции отрицал факт уничтожения французских военных в Харькове, заявив о «грубой манипуляции русских».В свою очередь МИД РФ вызвал посла Франции в России, а спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что та на ближайшем заседании рассмотрит обращение к французскому парламенту, чтобы узнать, в курсе ли французские депутаты, что кто-то, нарушая нормы закона республики, запрещающего наёмничество, направляет боевиков на Украину.Посягательство на территорию РоссииПрезидент Украины Владимир Зеленский подписал указ «Об исторически населённых украинцами территориях РФ».«Мы должны сегодня делать шаги не только для укрепления соборности Украины и нашего народа, но и действия для соборности прав и свобод, правды об украинцах, правды о нас и правды о нашей истории. Ради этой цели сегодня мною подписан указ "Об исторически населённых украинцами территориях РФ"», — заявил он во время речи, приуроченной ко Дню соборности Украины, который отмечается сегодня.По его словам, подписание указа означает «возвращение правды об историческом прошлом ради украинского будущего».Зеленский не уточнил, о чём идет речь в указе. На сайте ОП этого документа пока нет.На подписание указа обратили внимание и в России.«Подонок Зеленский заявил, что подписал указ "Об исторически населенных украинцами территориях РФ". Если кто-то не понял юридически закрепленное обоснование претензий Украины на ряд российских территорий. Мне интересен наш ответ», — указал журналист Армен Гаспарян.Примечательно, что за 11 дней до подписания Зеленским данного указа один из проектов финансируемого конгрессом США канала «Настоящее время»* (СМИ, выполняющее функции иноагента. — Ред.) выпустил материал, озаглавленный «Зелёный Клин: как украинцы осваивали дикие земли Дальнего Востока», в котором утверждалось, что земли на Дальнем Востоке России «когда-то называли Новой Украиной, Зелёной Украиной, дальневосточной Украиной». При этом в репортаже все комментаторы были с Украины.Журналисты «Настоящего Времени»* (СМИ, выполняющее функции иноагента. — Ред.) свободно перемещаются по России и снимают репортажи в т. ч. и на территориях с особым режимом — например, вблизи границы. Кроме того, на YouTube-каналах проекта выходят материалы, прославляющие украинскую армию.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 59 ударов по этому региону России.ВСУ совершили 17 обстрелов на Донецком, 38 — на Горловском и 4 — на Ясиноватском направлении, выпустив 210 снарядов различных калибров.«Поступили сведения о гибели 28 гражданских лиц (средний возраст погибшего — 58 лет), ранения различной степени тяжести получили 30 гражданских лиц», — указывалось в сводке.Огнём ВСУ были повреждены 15 жилых домостроений, 12 транспортных средств и 9 объектов гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки 2 снаряда калибром 155 мм, по Ясиноватскому району — в общей сложности 5 снарядов калибром 155 мм, по Куйбышевскому и Петровскому районам Донецка — 3 снаряда калибром 155 мм и ВОП с БПЛА, по Никитовскому району Горловки — 3 снаряда калибром 155 мм, по Ясиноватой — 7 снарядов калибром 155 мм.По информации канала «Таврия. Новости Херсонской области», вчера ВСУ выпустили по этому региону России 45 снарядов из ствольной артиллерии.«ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 45 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Крынки — 14; Днепряны — 4; Подстепное — 4; Новая Маячка — 3; Козачьи Лагеря — 6; Песчановка — 6; Алёшки — 8», — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 23 снаряда из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Крынки, Козачьи Лагеря, Саги, Алёшки, Голая Пристань. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Днём 22 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку ударов по этому региону России.«В Белгородском районе по селу Устинка выпущено 3 артиллерийских снаряда. Также в Устинке с БПЛА сброшено 3 осколочных боеприпаса, в селе Щетиновка — 3 взрывных устройства и 2 осколочных боеприпаса. В селе Журавлевка уничтожены 3 БПЛА противника. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет. После отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ на 21 января разрушения выявлены в поселке Севрюково — поврежден забор частного домовладения», — указывалось в сводке.Также в Валуйском городском округе пятью дронами-камикадзе было атаковано село Долгое. Пострадавших не было. Есть разрушения на одном из сельхозпредприятий: повреждены крыша ангара, фасад и дверь. Из ствольной артиллерии ВСУ обстреляли село Бирюч — было зафиксировано 3 прилёта. Никто не пострадал, разрушений нет.«В Шебекинском городском округе под минометный обстрел попал хутор Балки — установлено 4 прилёта. Обошлось без последствий. Также в Балках противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. В результате падения дрона и последующего взрыва повреждён экскаватор. Никто не пострадал. По хутору Панков выпущено 14 минометных снарядов, по селу Красное — 6, по селу Новая Таволжанка — 5, по поселку Ленинский — 2 миномётных снаряда. В данных населённых пунктах пострадавших и разрушений нет. В селе Муром противник атаковал с помощью одного дрона камикадзе. Обошлось без последствий. В селе Терезовка атаке дрона-камикадзе подвергся гражданский автомобиль. Никто не пострадал», — писал Гладков.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

https://ukraina.ru/20240122/1052813374.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

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