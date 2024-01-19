Конец Ялтинского мира. Четыре особенности украинского конфликта - 19.01.2024 Украина.ру
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Конец Ялтинского мира. Четыре особенности украинского конфликта
Конец Ялтинского мира. Четыре особенности украинского конфликта - 19.01.2024 Украина.ру
Конец Ялтинского мира. Четыре особенности украинского конфликта
Никто не утверждает, что во главе Украины стоят полные идиоты. Как минимум иногда выступления для них пишут умные люди
2024-01-19T13:19
2024-01-19T15:00
эксклюзив
украина
мир
многополярный мир
война
конфликт
андрей ермак
давос
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Например, явно очень неглупый человек писал речь главе Офису президента Андрею Ермаку, который выступил с ней на панельной дискуссии в Давосе.Среди прочего Ермак перечислил четыре особенности современных конфликтов, которые не вызывают глобальных возражений, но нуждаются в уточнении.«Во-первых, каждый замороженный конфликт приводит к новой войне».Тут, в общем-то, есть определённая логика: заморозка конфликта при неисчерпанности противоречий — это временное решение. И мы действительно наблюдаем возобновление боевых действий, как только ситуация меняется.Типичный пример: армяно-азербайджанский конфликт. Азербайджанцы за 27 лет накопили силы и воспользовались ослаблением Армении после успешного майдана и прихода к власти соросят. Им удалось достичь целей, которые ставились, начиная с конца 1980-х годов. Именно с 80-х, поскольку целью было не восстановление территориальной целостности, а уничтожение армянского этнического анклава на территории Азербайджана.Однако самый естественный путь — не значит единственно возможный. Война не обязательна. Яркий пример замороженного конфликта — раздел Германии, который завершился мирным воссоединением. Разумеется, конфликт там был не внутренний, а, что называется, наведённый глобальным противостоянием. Однако отметим, что в ОВД и НАТО наиболее подготовленными считались Национальная народная армия ГДР и бундесвер. В случае столкновения блоков именно они первые пошли бы в бой, и есть сомнения, что отказались бы выполнять приказы.Да и замороженный в 2014 году украинский конфликт можно было прекратить невоенными способами — это ведь украинская сторона отказалась от возможности выполнения Минских соглашений.«Во-вторых, в мире больше нет локальных войн. Каждый конфликт, в том числе и российская война, является глобальным явлением, влияющим на мировую безопасность — продовольственную, экологическую и т. д.»Учитывая степень глобализации, локальные конфликты сейчас действительно невозможны. Но ведь то же самое можно сказать об агрессии против Ирака, Афганистана, Сербии.Кстати, все три страны связаны с производством и транзитом наркотиков — совершенно случайно. Глобализация иногда выглядит так.«В-третьих, хакинг международных организаций является одним из инструментов войны. Это нужно исправить. Решения в современном мире должны приниматься быстро, должны существовать соответствующие действенные механизмы».Тут, на самом деле, два отдельных вопроса.Если говорить о хакинге, то именно этим сейчас заняты США и Украина.С одной стороны, США пытаются захватить ООН, с тем чтобы организация подчинялась только Вашингтону. Лишение России права голоса в ООН — это разрушение международного порядка, а не попытка его сохранить. Впрочем, ялтинский мир так или иначе кончается, и маловероятно, что ООН можно будет сохранить в прежнем виде.С другой стороны, Украина пытается хакнуть ЕС и НАТО, навязав им своё членство, совершенно для них нежелательное, как в связи с неадекватностью украинской власти, так и в связи с несоответствием Украины требованиям к членству. Так или иначе, результатом будет разрушение этих структур.Если говорить о наднациональных действенных механизмах предотвращения агрессии, например, то их действительно нет. Но их и раньше не было: ООН, например, не смогла предотвратить ни одну из агрессий, осуществлённых США.Кстати, система соглашений о безопасности, которую намерено создать украинское руководство, — это как раз альтернатива действующим организациям, включая ООН и НАТО.«В-четвертых, сознательная и ответственная сегодняшняя политика должна основываться скорее на ценностях, чем исключительно на интересах».Очень правильная мысль, которая на корню противоречит тому, чему нас учили со времён перестройки и гласности, «протестантская этика» диктует необходимость думать только о выгоде (не обязательно именно финансовой прибыли, выгоде в более широком смысле) и отказ от идеологически обусловленных действий.Сейчас мы видим, как люди и целые страны, вполне себе оставаясь в парадигме рыночной экономике и «протестантской этики», совершенно сознательно действуют против собственных интересов, подчиняясь идеологии русофобии.К счастью, понимание этого проникло постепенно и в российские элиты и процесс реидеологизации российской политики (как внутренней, так и внешней) набирает обороты, хотя выглядит неоднозначно, а для многих интеллектуалов, привыкших к вседозволенности, несколько неожиданно.
https://ukraina.ru/20240112/1052659209.html
https://ukraina.ru/20240117/1052744150.html
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Василий Стоякин
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Василий Стоякин
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Украина.ру
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, мир, многополярный мир, война, конфликт, андрей ермак, давос
Эксклюзив, Украина, мир, многополярный мир, война, конфликт, Андрей Ермак, Давос

Конец Ялтинского мира. Четыре особенности украинского конфликта

13:19 19.01.2024 (обновлено: 15:00 19.01.2024)
 
© ura.newsКарта мировых конфликтов
Карта мировых конфликтов
© ura.news
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
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Никто не утверждает, что во главе Украины стоят полные идиоты. Как минимум иногда выступления для них пишут умные люди
Например, явно очень неглупый человек писал речь главе Офису президента Андрею Ермаку, который выступил с ней на панельной дискуссии в Давосе.
Среди прочего Ермак перечислил четыре особенности современных конфликтов, которые не вызывают глобальных возражений, но нуждаются в уточнении.
«Во-первых, каждый замороженный конфликт приводит к новой войне».
Тут, в общем-то, есть определённая логика: заморозка конфликта при неисчерпанности противоречий — это временное решение. И мы действительно наблюдаем возобновление боевых действий, как только ситуация меняется.
Типичный пример: армяно-азербайджанский конфликт. Азербайджанцы за 27 лет накопили силы и воспользовались ослаблением Армении после успешного майдана и прихода к власти соросят. Им удалось достичь целей, которые ставились, начиная с конца 1980-х годов.
Именно с 80-х, поскольку целью было не восстановление территориальной целостности, а уничтожение армянского этнического анклава на территории Азербайджана.
Однако самый естественный путь — не значит единственно возможный. Война не обязательна. Яркий пример замороженного конфликта — раздел Германии, который завершился мирным воссоединением. Разумеется, конфликт там был не внутренний, а, что называется, наведённый глобальным противостоянием.
Однако отметим, что в ОВД и НАТО наиболее подготовленными считались Национальная народная армия ГДР и бундесвер. В случае столкновения блоков именно они первые пошли бы в бой, и есть сомнения, что отказались бы выполнять приказы.
- РИА Новости, 1920, 12.01.2024
12 января, 15:53
На пути к Третьей мировой. США системно организовывают вселенский хаосКак и прогнозировали многие специалисты, после войны Израиля с движением ХАМАС вторая точка нестабильности и турбулентности, ставящих планету на грань Третьей мировой войны, разрослась на Ближнем Востоке – в Йемене
Да и замороженный в 2014 году украинский конфликт можно было прекратить невоенными способами — это ведь украинская сторона отказалась от возможности выполнения Минских соглашений.
«Во-вторых, в мире больше нет локальных войн. Каждый конфликт, в том числе и российская война, является глобальным явлением, влияющим на мировую безопасность — продовольственную, экологическую и т. д.»
Учитывая степень глобализации, локальные конфликты сейчас действительно невозможны. Но ведь то же самое можно сказать об агрессии против Ирака, Афганистана, Сербии.
Кстати, все три страны связаны с производством и транзитом наркотиков — совершенно случайно. Глобализация иногда выглядит так.
«В-третьих, хакинг международных организаций является одним из инструментов войны. Это нужно исправить. Решения в современном мире должны приниматься быстро, должны существовать соответствующие действенные механизмы».
Тут, на самом деле, два отдельных вопроса.
Если говорить о хакинге, то именно этим сейчас заняты США и Украина.
С одной стороны, США пытаются захватить ООН, с тем чтобы организация подчинялась только Вашингтону. Лишение России права голоса в ООН — это разрушение международного порядка, а не попытка его сохранить. Впрочем, ялтинский мир так или иначе кончается, и маловероятно, что ООН можно будет сохранить в прежнем виде.
С другой стороны, Украина пытается хакнуть ЕС и НАТО, навязав им своё членство, совершенно для них нежелательное, как в связи с неадекватностью украинской власти, так и в связи с несоответствием Украины требованиям к членству. Так или иначе, результатом будет разрушение этих структур.
Если говорить о наднациональных действенных механизмах предотвращения агрессии, например, то их действительно нет. Но их и раньше не было: ООН, например, не смогла предотвратить ни одну из агрессий, осуществлённых США.
Кстати, система соглашений о безопасности, которую намерено создать украинское руководство, — это как раз альтернатива действующим организациям, включая ООН и НАТО.
17 января, 15:34
Три ядерных очага. Где может начаться Третья мировая война Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе неожиданно породил новую геополитическую сенсацию: советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан признал наступление нового многополярного мира
«В-четвертых, сознательная и ответственная сегодняшняя политика должна основываться скорее на ценностях, чем исключительно на интересах».
Очень правильная мысль, которая на корню противоречит тому, чему нас учили со времён перестройки и гласности, «протестантская этика» диктует необходимость думать только о выгоде (не обязательно именно финансовой прибыли, выгоде в более широком смысле) и отказ от идеологически обусловленных действий.
Сейчас мы видим, как люди и целые страны, вполне себе оставаясь в парадигме рыночной экономике и «протестантской этики», совершенно сознательно действуют против собственных интересов, подчиняясь идеологии русофобии.
К счастью, понимание этого проникло постепенно и в российские элиты и процесс реидеологизации российской политики (как внутренней, так и внешней) набирает обороты, хотя выглядит неоднозначно, а для многих интеллектуалов, привыкших к вседозволенности, несколько неожиданно.
 
ЭксклюзивУкраинамирмногополярный мирвойнаконфликтАндрей ЕрмакДавос
 
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