"Не надо ждать": эксперт объяснил, почему чтобы обезопасить авиацию, ВС нужно перемолоть вражеское ПВО
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкПолк С-400 заступил на боевое дежурство в Крыму
На направлениях главного удара ВС РФ нужно сосредоточить средства РЭБ и ПВО таким образом, чтобы российская авиация стала недосягаема для украинского ПВО и ЗРК. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра прикладной социологии и политологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный
На конец 2023 года у ВСУ оставалось более 460 различных зенитных комплексов. Недавно российские военные уничтожили два из них. Как только армия РФ уничтожит хотя бы половину вражеских ЗРК, ей будет полегче, рассказал эксперт.
"Кстати, недавно в Киев приезжал премьер-министр Великобритании [Риши] Сунак, который пообещал поставить на Украину 200 зенитных ракет. Нам не надо ждать, пока они появятся у противника", - отметил Подлесный.
Возможно, российская авиация не будет действовать так, как бы этого хотелось. Но на направлениях главного удара можно сосредоточить средства РЭБ и ПВО таким образом, чтобы российская авиация стала недосягаема для украинской авиации и ПВО, отметил социолог.
Таким образом Россия сможет уже имеющимися средствами подавить вражеское ПВО, а потом обеспечить надежное авиационное прикрытие наступающих частей. Тем более, что к этому времени на Украину могут прибыть истребители F-16, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Вчера, 04:00Герой России Юрий Щербаков: Все боятся, что они цель врага, я тоже боюсь. А что, у меня есть выбор?О Юре Щербакове на фронте ходят легенды. Но когда о нем говорят те, кто знает лично, будь то солдат или полковник, командир взвода или командир бригады, глаза у всех теплеют. Добрый, бесхитростный, откровенный, несмотря на довольно сложную судьбу и подвиги, которые действительно беспримерны. Такая вот современная "Баллада о солдате"