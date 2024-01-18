https://ukraina.ru/20240118/1052771494.html
Зеленский запретил украинцам "просто дышать"
Зеленский запретил украинцам "просто дышать" - 18.01.2024 Украина.ру
Зеленский запретил украинцам "просто дышать"
Украинцы не имеют права "просто дышать воздухом", заявил 17 января президент Украины Владимир Зеленский на форуме в Давосе
2024-01-18T17:14
2024-01-18T17:14
2024-01-18T17:14
новости
украина
владимир зеленский
мобилизация
всу
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Зеленский на форуме в Давосе ответил на вопрос о мобилизации.Президент Украины отметил, что этот вопрос не относится к женщинам или людям немобилизационного возраста. "Если ты мобилизационного возраста, согласно украинскому закону, ты должен быть на Украине", отметил он.Во время своего визита в Эстонию Зеленский на встрече с премьер-министром Эстонии Каей Каллас поднял вопрос выдворения украинцев призывного возраста. При этом он заверил, что, в случае возвращения, мужчины необязательно будут отправлены на фронт, они могут пойти работать и платить налоги.Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны.Число украинских уклонистов увеличивается в геометрической прогрессии. В сентябре местные СМИ опубликовали информацию о том, что в стране заведено более семи тысяч уголовных дел в отношении уклонистов и эта работа продолжается.В декабре спикер Госпогранслужбы Украины заявил, что ежедневно пограничники задерживают 20-25 мужчин, которые пытаются незаконно выехать из Украины. А сейчас все больше мужчин пытаются выехать из страны по поддельным документам.В четверг, 11 января, в украинском парламенте должны были рассмотреть новый законопроект о мобилизации, который существенно ужесточает условия призыва. Так, например, с его принятием на фронт смогут отправить даже инвалидов, а тех, кто будет уклоняться - сильно ограничат в правах, начиная от блокировки банковских карт и заканчивая арестом имущества. Проект закона был отправлен на доработку.Между тем, главком ВСУ Валерий Залужный требует мобилизовать 500 тысяч человек, а Владимир Зеленский - вернуться в страну и встать в строй тех украинцев, которые ранее покинули родину.
https://ukraina.ru/20240118/1052757090.html
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новости, украина, владимир зеленский, мобилизация, всу
Зеленский запретил украинцам "просто дышать"
Украинцы не имеют права "просто дышать воздухом", заявил 17 января президент Украины Владимир Зеленский на форуме в Давосе
Зеленский на форуме в Давосе ответил на вопрос о мобилизации.
"На Украине нельзя просто дышать воздухом, поэтому ты либо работаешь, либо воюешь, и это факт", — сказал Зеленский
.
Президент Украины отметил, что этот вопрос не относится к женщинам или людям немобилизационного возраста. "Если ты мобилизационного возраста, согласно украинскому закону, ты должен быть на Украине", отметил он.
Во время своего визита в Эстонию Зеленский на встрече с премьер-министром Эстонии Каей Каллас поднял вопрос выдворения украинцев призывного возраста. При этом он заверил, что, в случае возвращения, мужчины необязательно будут отправлены на фронт, они могут пойти работать и платить налоги.
Президент Украины Владимир Зеленский
25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны.
Число украинских уклонистов увеличивается в геометрической прогрессии. В сентябре местные СМИ опубликовали информацию о том, что в стране заведено более семи тысяч уголовных дел в отношении уклонистов и эта работа продолжается.
В декабре спикер Госпогранслужбы Украины заявил
, что ежедневно пограничники задерживают 20-25 мужчин, которые пытаются незаконно выехать из Украины. А сейчас все больше мужчин пытаются выехать из страны по поддельным документам.
В четверг, 11 января, в украинском парламенте должны были рассмотреть новый законопроект о мобилизации, который существенно ужесточает условия призыва. Так, например, с его принятием на фронт смогут отправить даже инвалидов, а тех, кто будет уклоняться - сильно ограничат в правах, начиная от блокировки банковских карт и заканчивая арестом имущества. Проект закона был отправлен на доработку.
Между тем, главком ВСУ Валерий Залужный требует мобилизовать 500 тысяч человек, а Владимир Зеленский - вернуться в страну и встать в строй тех украинцев, которые ранее покинули родину.