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Глава МИД Финляндии "испытала харассмент" от России

Глава МИД Финляндии "испытала харассмент" от России - 16.01.2024 Украина.ру

Глава МИД Финляндии "испытала харассмент" от России

Россия якобы позволила жителям третьих стран подойти к границе с Финляндией, заявил министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен

2024-01-16T17:04

2024-01-16T17:04

2024-01-16T17:04

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В МВД Финляндии ранее заявили, что принятое решение направленно на то, чтобы остановить нелегальную миграцию на восточной границе страны. Нелегальный въезд осуществлялся под влиянием иностранных властей или других субъектов, считают в ведомстве.Власти Финляндии 18 ноября закрыли на четыре месяца четыре из восьми КПП на российско-финской границе. 11 января глава МВД Мари Рантанен заявила, что закрытие границы с Россией продлили до 11 февраля.В МИД РФ заявили, что никаких предварительных консультаций с российской стороной по закрытию КПП на российско-финской границе не проводилось.Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен ранее заявила, что решение закрыть КПП на границе с Россией было вызвано неконтролируемым потоком беженцев из Сомали, Йемена, Сирии и других стран, прибывающих со стороны России и запрашивающих убежище на границе.В МИД России 20 ноября состоялась беседа с послом Финляндии в России Антти Хелантерей. Российская сторона заявила протест в связи с закрытием финляндскими властями наиболее активно использовавшихся пунктов пропуска на российско-финляндской государственной границе.

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