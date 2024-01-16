Глава МИД Финляндии "испытала харассмент" от России - 16.01.2024 Украина.ру
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Глава МИД Финляндии "испытала харассмент" от России
Глава МИД Финляндии "испытала харассмент" от России - 16.01.2024 Украина.ру
Глава МИД Финляндии "испытала харассмент" от России
Россия якобы позволила жителям третьих стран подойти к границе с Финляндией, заявил министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен
2024-01-16T17:04
2024-01-16T17:04
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В МВД Финляндии ранее заявили, что принятое решение направленно на то, чтобы остановить нелегальную миграцию на восточной границе страны. Нелегальный въезд осуществлялся под влиянием иностранных властей или других субъектов, считают в ведомстве.Власти Финляндии 18 ноября закрыли на четыре месяца четыре из восьми КПП на российско-финской границе. 11 января глава МВД Мари Рантанен заявила, что закрытие границы с Россией продлили до 11 февраля.В МИД РФ заявили, что никаких предварительных консультаций с российской стороной по закрытию КПП на российско-финской границе не проводилось.Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен ранее заявила, что решение закрыть КПП на границе с Россией было вызвано неконтролируемым потоком беженцев из Сомали, Йемена, Сирии и других стран, прибывающих со стороны России и запрашивающих убежище на границе.В МИД России 20 ноября состоялась беседа с послом Финляндии в России Антти Хелантерей. Российская сторона заявила протест в связи с закрытием финляндскими властями наиболее активно использовавшихся пунктов пропуска на российско-финляндской государственной границе.
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Новости, Финляндия, Россия, граница, МИД

Глава МИД Финляндии "испытала харассмент" от России

17:04 16.01.2024
 
© РИА НовостиФинляндия
Финляндия
© РИА Новости
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Россия якобы позволила жителям третьих стран подойти к границе с Финляндией, заявил министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен

"Мы испытали харассмент [притеснение, домогательство. – англ. яз.] от России, Россия позволила жителям третьих стран подойти к нашей границе, среди них есть преступники", - заявил глава МИД Финляндии.

В МВД Финляндии ранее заявили, что принятое решение направленно на то, чтобы остановить нелегальную миграцию на восточной границе страны. Нелегальный въезд осуществлялся под влиянием иностранных властей или других субъектов, считают в ведомстве.
Власти Финляндии 18 ноября закрыли на четыре месяца четыре из восьми КПП на российско-финской границе. 11 января глава МВД Мари Рантанен заявила, что закрытие границы с Россией продлили до 11 февраля.
В МИД РФ заявили, что никаких предварительных консультаций с российской стороной по закрытию КПП на российско-финской границе не проводилось.
Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен ранее заявила, что решение закрыть КПП на границе с Россией было вызвано неконтролируемым потоком беженцев из Сомали, Йемена, Сирии и других стран, прибывающих со стороны России и запрашивающих убежище на границе.
В МИД России 20 ноября состоялась беседа с послом Финляндии в России Антти Хелантерей. Российская сторона заявила протест в связи с закрытием финляндскими властями наиболее активно использовавшихся пунктов пропуска на российско-финляндской государственной границе.
- РИА Новости, 1920, 21.12.2023
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