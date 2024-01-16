https://ukraina.ru/20240116/1052724311.html
В ЕС проведут аудит поставок оружия на Украину - СМИ
В ЕС проведут аудит поставок оружия на Украину - СМИ - 16.01.2024 Украина.ру
В ЕС проведут аудит поставок оружия на Украину - СМИ
В Евросоюзе проведут аудит военных поставок на Украину, сообщили журналисты украинского издания "Бабель" со ссылкой на Financial Times
2024-01-16T16:29
2024-01-16T16:29
2024-01-16T16:29
новости
европа
зарубежье
ес
евросоюз
жозеп боррель
олаф шольц
украина
оружие
пентагон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1d/1037018378_0:0:3277:1843_1920x0_80_0_0_779cd9abe821b29b48e75ad570d37730.jpg
Выводы планируют представить перед саммитом лидеров Евросоюза, который состоится 1 февраля.EEAS ранее направила странам ЕС запрос о предоставлении данных о поставках оружия Киеву. При этом, некоторые страны уже выразили нежелание предоставлять полные данные, отметил источник FT.Решение о проведении аудита поступило после заявления канцлера Германии Олафа Шольца. Он потребовал подсчитать и сравнить поставки оружия Украине. По мнению немецкого лидера, Украине была предоставлена слишком мало военной помощи в сравнении с запланированным. Он также призвал союзников увеличить помощь Киеву.Слова Шольца были восприняты некоторыми как упрек в адрес Франции и Италии, чьи планы по поддержки Украины значительно меньше, говорится в материале.Первое место по объемам помощи Украине занимают США, следом за ними идёт Германия. Она предоставила Украине военной помощи на сумму более 17 миллиардов евро, согласно данным Кильского института мировой экономики.На прошлой неделе генеральный инспектор Минобороны США Роберт Сторч опубликовал отчет, согласно которому выяснилось, что Пентагон не следил за передачей оружия Украине должным образом.Ответственным лицам не удалось отследить ракеты, беспилотники и приборы ночного видения на сумму более 1 миллиарда долларов.По словам представителей Пентагона и Госдепартамента, ответственных за отслеживание оружия, опасные боевые условия сделали практически невозможным выезд представителей Министерства обороны на передовую, чтобы убедиться, что оружие используется по назначению.
https://ukraina.ru/20240116/1052721579.html
европа
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1d/1037018378_548:0:3277:2047_1920x0_80_0_0_040347d3f1ae9af289340922c7dd4fe2.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, европа, зарубежье, ес, евросоюз, жозеп боррель, олаф шольц, украина, оружие, пентагон
Новости, Европа, Зарубежье, ЕС, Евросоюз, Жозеп Боррель, Олаф Шольц, Украина, оружие, Пентагон
В ЕС проведут аудит поставок оружия на Украину - СМИ
В Евросоюзе проведут аудит военных поставок на Украину, сообщили журналисты украинского издания "Бабель" со ссылкой на Financial Times
"Европейская служба внешних связей (EEAS), которую возглавляет Жозеп Боррель, проводит аудит военной помощи стран-членов ЕС Украине", - говорится в статье.
Выводы планируют представить перед саммитом лидеров Евросоюза, который состоится 1 февраля.
EEAS ранее направила странам ЕС запрос о предоставлении данных о поставках оружия Киеву. При этом, некоторые страны уже выразили нежелание предоставлять полные данные, отметил источник FT.
Решение о проведении аудита поступило после заявления канцлера Германии Олафа Шольца
. Он потребовал подсчитать и сравнить поставки оружия Украине. По мнению немецкого лидера, Украине была предоставлена слишком мало военной помощи в сравнении с запланированным. Он также призвал союзников увеличить помощь Киеву.
Слова Шольца были восприняты некоторыми как упрек в адрес Франции и Италии, чьи планы по поддержки Украины значительно меньше, говорится в материале.
Первое место по объемам помощи Украине занимают США, следом за ними идёт Германия. Она предоставила Украине военной помощи на сумму более 17 миллиардов евро, согласно данным Кильского института мировой экономики.
На прошлой неделе генеральный инспектор Минобороны США Роберт Сторч опубликовал отчет, согласно которому выяснилось, что Пентагон не следил за передачей оружия Украине должным образом.
Ответственным лицам не удалось отследить ракеты, беспилотники и приборы ночного видения на сумму более 1 миллиарда долларов.
По словам представителей Пентагона и Госдепартамента, ответственных за отслеживание оружия, опасные боевые условия сделали практически невозможным выезд представителей Министерства обороны на передовую, чтобы убедиться, что оружие используется по назначению.