https://ukraina.ru/20240116/1052724311.html

В ЕС проведут аудит поставок оружия на Украину - СМИ

В ЕС проведут аудит поставок оружия на Украину - СМИ - 16.01.2024 Украина.ру

В ЕС проведут аудит поставок оружия на Украину - СМИ

В Евросоюзе проведут аудит военных поставок на Украину, сообщили журналисты украинского издания "Бабель" со ссылкой на Financial Times

2024-01-16T16:29

2024-01-16T16:29

2024-01-16T16:29

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Выводы планируют представить перед саммитом лидеров Евросоюза, который состоится 1 февраля.EEAS ранее направила странам ЕС запрос о предоставлении данных о поставках оружия Киеву. При этом, некоторые страны уже выразили нежелание предоставлять полные данные, отметил источник FT.Решение о проведении аудита поступило после заявления канцлера Германии Олафа Шольца. Он потребовал подсчитать и сравнить поставки оружия Украине. По мнению немецкого лидера, Украине была предоставлена слишком мало военной помощи в сравнении с запланированным. Он также призвал союзников увеличить помощь Киеву.Слова Шольца были восприняты некоторыми как упрек в адрес Франции и Италии, чьи планы по поддержки Украины значительно меньше, говорится в материале.Первое место по объемам помощи Украине занимают США, следом за ними идёт Германия. Она предоставила Украине военной помощи на сумму более 17 миллиардов евро, согласно данным Кильского института мировой экономики.На прошлой неделе генеральный инспектор Минобороны США Роберт Сторч опубликовал отчет, согласно которому выяснилось, что Пентагон не следил за передачей оружия Украине должным образом.Ответственным лицам не удалось отследить ракеты, беспилотники и приборы ночного видения на сумму более 1 миллиарда долларов.По словам представителей Пентагона и Госдепартамента, ответственных за отслеживание оружия, опасные боевые условия сделали практически невозможным выезд представителей Министерства обороны на передовую, чтобы убедиться, что оружие используется по назначению.

https://ukraina.ru/20240116/1052721579.html

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новости, европа, зарубежье, ес, евросоюз, жозеп боррель, олаф шольц, украина, оружие, пентагон