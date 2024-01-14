Эстония не будет высылать украинцев мобилизационного возраста - Каллас - 14.01.2024 Украина.ру
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Эстония не будет высылать украинцев мобилизационного возраста - Каллас
Эстония не будет высылать украинцев мобилизационного возраста - Каллас - 14.01.2024 Украина.ру
Эстония не будет высылать украинцев мобилизационного возраста - Каллас
Эстония не будет выдворять украинцев призывного возраста, так как они находятся в стране на законных основаниях, заявила премьер-министр страны Кая Каллас в видеоинтервью изданию The Kiev Independent
2024-01-14T17:17
2024-01-14T17:17
новости
украина
эстония
владимир зеленский
мобилизация
уклонисты
призывники
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Вопрос высылки украинцев призывного возраста из Эстонии обсуждался во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, призналась Каллас.Зеленский во время своего визита в Таллин заявил, что ему необходимы выехавшие украинцы. При этом он заверил, что, в случае возвращения, мужчины необязательно будут отправлены на фронт, они могут пойти работать и платить налоги.В Эстонии, согласно подсчётам департамента полиции и погранохраны, находятся 35 713 украинских беженцев, из них 6 898 - в возрасте от 18 до 60 лет, то есть это мужчины мобилизационного возраста.Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны.Число украинских уклонистов увеличивается в геометрической прогрессии. В сентябре местные СМИ опубликовали информацию о том, что в стране заведено более семи тысяч уголовных дел в отношении уклонистов и эта работа продолжается.В декабре спикер Госпогранслужбы Украины заявил, что ежедневно пограничники задерживают 20-25 мужчин, которые пытаются незаконно выехать из Украины. А сейчас все больше мужчин пытаются выехать из страны по поддельным документам.В четверг, 11 января, в украинском парламенте должны были рассмотреть новый законопроект о мобилизации, который существенно ужесточает условия призыва. Так, например, с его принятием на фронт смогут отправить даже инвалидов, а тех, кто будет уклоняться - сильно ограничат в правах, начиная от блокировки банковских карт и заканчивая арестом имущества. Проект закона был отправлен на доработку.Между тем, главком ВСУ Валерий Залужный требует мобилизовать 500 тысяч человек, а Владимир Зеленский - вернуться в страну и встать в строй тех украинцев, которые ранее покинули родину.
https://ukraina.ru/20240114/1052683146.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, эстония, владимир зеленский, мобилизация, уклонисты, призывники
Новости, Украина, Эстония, Владимир Зеленский, мобилизация, уклонисты, призывники

Эстония не будет высылать украинцев мобилизационного возраста - Каллас

17:17 14.01.2024
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский Каллас
Зеленский Каллас
© Пресс-служба президента Украины
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Эстония не будет выдворять украинцев призывного возраста, так как они находятся в стране на законных основаниях, заявила премьер-министр страны Кая Каллас в видеоинтервью изданию The Kiev Independent
Вопрос высылки украинцев призывного возраста из Эстонии обсуждался во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, призналась Каллас.
"Когда они сюда прибыли, Европейский союз предоставил им временную защиту. Поэтому мы точно не будем делать ничего для их выдачи. Это задача Украины – обращаться к находящимся здесь людям и приглашать их обратно", - сказала премьер-министр Эстонии.
Зеленский во время своего визита в Таллин заявил, что ему необходимы выехавшие украинцы. При этом он заверил, что, в случае возвращения, мужчины необязательно будут отправлены на фронт, они могут пойти работать и платить налоги.
В Эстонии, согласно подсчётам департамента полиции и погранохраны, находятся 35 713 украинских беженцев, из них 6 898 - в возрасте от 18 до 60 лет, то есть это мужчины мобилизационного возраста.
Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны.
Число украинских уклонистов увеличивается в геометрической прогрессии. В сентябре местные СМИ опубликовали информацию о том, что в стране заведено более семи тысяч уголовных дел в отношении уклонистов и эта работа продолжается.
В декабре спикер Госпогранслужбы Украины заявил, что ежедневно пограничники задерживают 20-25 мужчин, которые пытаются незаконно выехать из Украины. А сейчас все больше мужчин пытаются выехать из страны по поддельным документам.
В четверг, 11 января, в украинском парламенте должны были рассмотреть новый законопроект о мобилизации, который существенно ужесточает условия призыва. Так, например, с его принятием на фронт смогут отправить даже инвалидов, а тех, кто будет уклоняться - сильно ограничат в правах, начиная от блокировки банковских карт и заканчивая арестом имущества. Проект закона был отправлен на доработку.
Между тем, главком ВСУ Валерий Залужный требует мобилизовать 500 тысяч человек, а Владимир Зеленский - вернуться в страну и встать в строй тех украинцев, которые ранее покинули родину.
13:59
Мужчины все чаще пытаются покинуть Украину по поддельным документамВсё чаще мужчины призывного возрасте пытаются покинуть Украину по поддельным документам, заявил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире телеканала "Рада"
 
НовостиУкраинаЭстонияВладимир Зеленскиймобилизацияуклонистыпризывники
 
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