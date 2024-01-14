https://ukraina.ru/20240114/1052683839.html
Эстония не будет высылать украинцев мобилизационного возраста - Каллас
Эстония не будет высылать украинцев мобилизационного возраста - Каллас - 14.01.2024 Украина.ру
Эстония не будет высылать украинцев мобилизационного возраста - Каллас
Эстония не будет выдворять украинцев призывного возраста, так как они находятся в стране на законных основаниях, заявила премьер-министр страны Кая Каллас в видеоинтервью изданию The Kiev Independent
2024-01-14T17:17
2024-01-14T17:17
2024-01-14T17:17
новости
украина
эстония
владимир зеленский
мобилизация
уклонисты
призывники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/1c/1047650735_0:0:1042:587_1920x0_80_0_0_ca300f66983a72f97815f7a70557af3d.jpg
Вопрос высылки украинцев призывного возраста из Эстонии обсуждался во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, призналась Каллас.Зеленский во время своего визита в Таллин заявил, что ему необходимы выехавшие украинцы. При этом он заверил, что, в случае возвращения, мужчины необязательно будут отправлены на фронт, они могут пойти работать и платить налоги.В Эстонии, согласно подсчётам департамента полиции и погранохраны, находятся 35 713 украинских беженцев, из них 6 898 - в возрасте от 18 до 60 лет, то есть это мужчины мобилизационного возраста.Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны.Число украинских уклонистов увеличивается в геометрической прогрессии. В сентябре местные СМИ опубликовали информацию о том, что в стране заведено более семи тысяч уголовных дел в отношении уклонистов и эта работа продолжается.В декабре спикер Госпогранслужбы Украины заявил, что ежедневно пограничники задерживают 20-25 мужчин, которые пытаются незаконно выехать из Украины. А сейчас все больше мужчин пытаются выехать из страны по поддельным документам.В четверг, 11 января, в украинском парламенте должны были рассмотреть новый законопроект о мобилизации, который существенно ужесточает условия призыва. Так, например, с его принятием на фронт смогут отправить даже инвалидов, а тех, кто будет уклоняться - сильно ограничат в правах, начиная от блокировки банковских карт и заканчивая арестом имущества. Проект закона был отправлен на доработку.Между тем, главком ВСУ Валерий Залужный требует мобилизовать 500 тысяч человек, а Владимир Зеленский - вернуться в страну и встать в строй тех украинцев, которые ранее покинули родину.
https://ukraina.ru/20240114/1052683146.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/1c/1047650735_102:0:1029:695_1920x0_80_0_0_978ee3ff5c08c98430041be1867e4399.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, эстония, владимир зеленский, мобилизация, уклонисты, призывники
Эстония не будет высылать украинцев мобилизационного возраста - Каллас
Эстония не будет выдворять украинцев призывного возраста, так как они находятся в стране на законных основаниях, заявила премьер-министр страны Кая Каллас в видеоинтервью изданию The Kiev Independent
Вопрос высылки украинцев призывного возраста из Эстонии обсуждался во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским
, призналась Каллас.
"Когда они сюда прибыли, Европейский союз предоставил им временную защиту. Поэтому мы точно не будем делать ничего для их выдачи. Это задача Украины – обращаться к находящимся здесь людям и приглашать их обратно", - сказала премьер-министр Эстонии.
Зеленский во время своего визита в Таллин заявил, что ему необходимы выехавшие украинцы. При этом он заверил, что, в случае возвращения, мужчины необязательно будут отправлены на фронт, они могут пойти работать и платить налоги.
В Эстонии, согласно подсчётам департамента полиции и погранохраны, находятся 35 713 украинских беженцев, из них 6 898 - в возрасте от 18 до 60 лет, то есть это мужчины мобилизационного возраста.
Президент Украины Владимир Зеленский
25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны.
Число украинских уклонистов увеличивается в геометрической прогрессии. В сентябре местные СМИ опубликовали информацию о том, что в стране заведено более семи тысяч уголовных дел в отношении уклонистов и эта работа продолжается.
В декабре спикер Госпогранслужбы Украины заявил
, что ежедневно пограничники задерживают 20-25 мужчин, которые пытаются незаконно выехать из Украины. А сейчас все больше мужчин пытаются выехать из страны по поддельным документам.
В четверг, 11 января, в украинском парламенте должны были рассмотреть новый законопроект о мобилизации, который существенно ужесточает условия призыва. Так, например, с его принятием на фронт смогут отправить даже инвалидов, а тех, кто будет уклоняться - сильно ограничат в правах, начиная от блокировки банковских карт и заканчивая арестом имущества. Проект закона был отправлен на доработку.
Между тем, главком ВСУ Валерий Залужный требует мобилизовать 500 тысяч человек, а Владимир Зеленский - вернуться в страну и встать в строй тех украинцев, которые ранее покинули родину.