https://ukraina.ru/20240114/1052683839.html

Эстония не будет высылать украинцев мобилизационного возраста - Каллас

Эстония не будет высылать украинцев мобилизационного возраста - Каллас - 14.01.2024 Украина.ру

Эстония не будет высылать украинцев мобилизационного возраста - Каллас

Эстония не будет выдворять украинцев призывного возраста, так как они находятся в стране на законных основаниях, заявила премьер-министр страны Кая Каллас в видеоинтервью изданию The Kiev Independent

2024-01-14T17:17

2024-01-14T17:17

2024-01-14T17:17

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мобилизация

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призывники

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Вопрос высылки украинцев призывного возраста из Эстонии обсуждался во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, призналась Каллас.Зеленский во время своего визита в Таллин заявил, что ему необходимы выехавшие украинцы. При этом он заверил, что, в случае возвращения, мужчины необязательно будут отправлены на фронт, они могут пойти работать и платить налоги.В Эстонии, согласно подсчётам департамента полиции и погранохраны, находятся 35 713 украинских беженцев, из них 6 898 - в возрасте от 18 до 60 лет, то есть это мужчины мобилизационного возраста.Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны.Число украинских уклонистов увеличивается в геометрической прогрессии. В сентябре местные СМИ опубликовали информацию о том, что в стране заведено более семи тысяч уголовных дел в отношении уклонистов и эта работа продолжается.В декабре спикер Госпогранслужбы Украины заявил, что ежедневно пограничники задерживают 20-25 мужчин, которые пытаются незаконно выехать из Украины. А сейчас все больше мужчин пытаются выехать из страны по поддельным документам.В четверг, 11 января, в украинском парламенте должны были рассмотреть новый законопроект о мобилизации, который существенно ужесточает условия призыва. Так, например, с его принятием на фронт смогут отправить даже инвалидов, а тех, кто будет уклоняться - сильно ограничат в правах, начиная от блокировки банковских карт и заканчивая арестом имущества. Проект закона был отправлен на доработку.Между тем, главком ВСУ Валерий Залужный требует мобилизовать 500 тысяч человек, а Владимир Зеленский - вернуться в страну и встать в строй тех украинцев, которые ранее покинули родину.

https://ukraina.ru/20240114/1052683146.html

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новости, украина, эстония, владимир зеленский, мобилизация, уклонисты, призывники