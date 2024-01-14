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Мужчины все чаще пытаются покинуть Украину по поддельным документам
Мужчины все чаще пытаются покинуть Украину по поддельным документам - 14.01.2024 Украина.ру
Мужчины все чаще пытаются покинуть Украину по поддельным документам
Всё чаще мужчины призывного возрасте пытаются покинуть Украину по поддельным документам, заявил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире телеканала "Рада"
2024-01-14T13:59
2024-01-14T13:59
2024-01-14T13:59
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госпогранслужба
пограничная служба украины
военком
призыв
мобилизация
уклонисты
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Ранее он заявлял, что редставители военкоматов на контрольно-пропускных пунктах Украины имеют право потребовать у мужчин выездных категорий выписку из протокола об отсрочке или запись об отсрочке в военно-учетных документах.В декабре спикер Госпогранслужбы Украины заявил, что ежедневно пограничники задерживают 20-25 мужчин, которые пытаются незаконно выехать из Украины.Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны. Число украинских уклонистов увеличивается в геометрической прогрессии. В сентябре местные СМИ опубликовали информацию о том, что в стране заведено более семи тысяч уголовных дел в отношении уклонистов и эта работа продолжается.Ранее 25 тысяч украинцев подписали петицию с требованием мобилизовать депутатов и чиновников Украины.В четверг, 11 января, в украинском парламенте должны были рассмотреть новый законопроект о мобилизации, который существенно ужесточает условия призыва. Так, например, с его принятием на фронт смогут отправить даже инвалидов, а тех, кто будет уклоняться - сильно ограничат в правах, начиная от блокировки банковских карт и заканчивая арестом имущества.Проект закона был отправлен на доработку. Между тем, главком ВСУ Валерий Залужный требует мобилизовать 500 тысяч человек, а Владимир Зеленский - вернуться в страну и встать в строй тех украинцев, которые ранее покинули родину.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, госпогранслужба, пограничная служба украины, военком, призыв, мобилизация, уклонисты
Новости, Украина, Госпогранслужба, Пограничная служба Украины, военком, призыв, мобилизация, уклонисты
Мужчины все чаще пытаются покинуть Украину по поддельным документам
Всё чаще мужчины призывного возрасте пытаются покинуть Украину по поддельным документам, заявил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире телеканала "Рада"
"Каждый день задерживаем нарушителей... В последнее время мы наблюдаем увеличение количества попыток пересечения границы с помощью поддельных документов, фальсифицированных документов или когда цель поездки не отвечает норме, по которой разрешено пересечь границу", - сказал Демченко.
Ранее он заявлял, что редставители военкоматов на контрольно-пропускных пунктах Украины имеют право потребовать у мужчин выездных категорий выписку из протокола об отсрочке или запись об отсрочке в военно-учетных документах.
В декабре спикер Госпогранслужбы Украины заявил
, что ежедневно пограничники задерживают 20-25 мужчин, которые пытаются незаконно выехать из Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский
25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны.
Число украинских уклонистов увеличивается в геометрической прогрессии. В сентябре местные СМИ опубликовали информацию о том, что в стране заведено более семи тысяч уголовных дел в отношении уклонистов и эта работа продолжается.
Ранее 25 тысяч украинцев подписали петицию с требованием мобилизовать депутатов и чиновников Украины.
В четверг, 11 января, в украинском парламенте должны были рассмотреть новый законопроект о мобилизации, который существенно ужесточает условия призыва. Так, например, с его принятием на фронт смогут отправить даже инвалидов, а тех, кто будет уклоняться - сильно ограничат в правах, начиная от блокировки банковских карт и заканчивая арестом имущества.
Проект закона был отправлен на доработку. Между тем, главком ВСУ Валерий Залужный требует мобилизовать 500 тысяч человек, а Владимир Зеленский - вернуться в страну и встать в строй тех украинцев, которые ранее покинули родину.