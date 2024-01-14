https://ukraina.ru/20240114/1052683146.html

Мужчины все чаще пытаются покинуть Украину по поддельным документам

Мужчины все чаще пытаются покинуть Украину по поддельным документам - 14.01.2024 Украина.ру

Мужчины все чаще пытаются покинуть Украину по поддельным документам

Всё чаще мужчины призывного возрасте пытаются покинуть Украину по поддельным документам, заявил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире телеканала "Рада"

2024-01-14T13:59

2024-01-14T13:59

2024-01-14T13:59

новости

украина

госпогранслужба

пограничная служба украины

военком

призыв

мобилизация

уклонисты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/1a/1052399240_95:0:1574:832_1920x0_80_0_0_746419ddcc99b5f8817b0382f8b79183.png

Ранее он заявлял, что редставители военкоматов на контрольно-пропускных пунктах Украины имеют право потребовать у мужчин выездных категорий выписку из протокола об отсрочке или запись об отсрочке в военно-учетных документах.В декабре спикер Госпогранслужбы Украины заявил, что ежедневно пограничники задерживают 20-25 мужчин, которые пытаются незаконно выехать из Украины.Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны. Число украинских уклонистов увеличивается в геометрической прогрессии. В сентябре местные СМИ опубликовали информацию о том, что в стране заведено более семи тысяч уголовных дел в отношении уклонистов и эта работа продолжается.Ранее 25 тысяч украинцев подписали петицию с требованием мобилизовать депутатов и чиновников Украины.В четверг, 11 января, в украинском парламенте должны были рассмотреть новый законопроект о мобилизации, который существенно ужесточает условия призыва. Так, например, с его принятием на фронт смогут отправить даже инвалидов, а тех, кто будет уклоняться - сильно ограничат в правах, начиная от блокировки банковских карт и заканчивая арестом имущества.Проект закона был отправлен на доработку. Между тем, главком ВСУ Валерий Залужный требует мобилизовать 500 тысяч человек, а Владимир Зеленский - вернуться в страну и встать в строй тех украинцев, которые ранее покинули родину.

https://ukraina.ru/20240113/1052651837.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, госпогранслужба, пограничная служба украины, военком, призыв, мобилизация, уклонисты