Мужчины все чаще пытаются покинуть Украину по поддельным документам - 14.01.2024 Украина.ру
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Мужчины все чаще пытаются покинуть Украину по поддельным документам
Мужчины все чаще пытаются покинуть Украину по поддельным документам - 14.01.2024 Украина.ру
Мужчины все чаще пытаются покинуть Украину по поддельным документам
Всё чаще мужчины призывного возрасте пытаются покинуть Украину по поддельным документам, заявил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире телеканала "Рада"
2024-01-14T13:59
2024-01-14T13:59
новости
украина
госпогранслужба
пограничная служба украины
военком
призыв
мобилизация
уклонисты
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Ранее он заявлял, что редставители военкоматов на контрольно-пропускных пунктах Украины имеют право потребовать у мужчин выездных категорий выписку из протокола об отсрочке или запись об отсрочке в военно-учетных документах.В декабре спикер Госпогранслужбы Украины&nbsp;заявил, что ежедневно пограничники задерживают 20-25 мужчин, которые пытаются незаконно выехать из Украины.Президент Украины&nbsp;Владимир Зеленский&nbsp;25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны. Число украинских уклонистов увеличивается в геометрической прогрессии. В сентябре местные СМИ опубликовали информацию о том, что в стране заведено более семи тысяч уголовных дел в отношении уклонистов и эта работа продолжается.Ранее 25 тысяч украинцев подписали петицию с требованием мобилизовать депутатов и чиновников Украины.В четверг, 11 января, в украинском парламенте должны были рассмотреть новый законопроект о мобилизации, который существенно ужесточает условия призыва. Так, например, с его принятием на фронт смогут отправить даже инвалидов, а тех, кто будет уклоняться - сильно ограничат в правах, начиная от блокировки банковских карт и заканчивая арестом имущества.Проект закона был отправлен на доработку. Между тем, главком ВСУ Валерий Залужный требует мобилизовать 500 тысяч человек, а Владимир Зеленский - вернуться в страну и встать в строй тех украинцев, которые ранее покинули родину.
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новости, украина, госпогранслужба, пограничная служба украины, военком, призыв, мобилизация, уклонисты
Новости, Украина, Госпогранслужба, Пограничная служба Украины, военком, призыв, мобилизация, уклонисты

Мужчины все чаще пытаются покинуть Украину по поддельным документам

13:59 14.01.2024
 
© Николай Азаров телеграм-канал
© Николай Азаров телеграм-канал
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Всё чаще мужчины призывного возрасте пытаются покинуть Украину по поддельным документам, заявил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире телеканала "Рада"
"Каждый день задерживаем нарушителей... В последнее время мы наблюдаем увеличение количества попыток пересечения границы с помощью поддельных документов, фальсифицированных документов или когда цель поездки не отвечает норме, по которой разрешено пересечь границу", - сказал Демченко.
Ранее он заявлял, что редставители военкоматов на контрольно-пропускных пунктах Украины имеют право потребовать у мужчин выездных категорий выписку из протокола об отсрочке или запись об отсрочке в военно-учетных документах.
В декабре спикер Госпогранслужбы Украины заявил, что ежедневно пограничники задерживают 20-25 мужчин, которые пытаются незаконно выехать из Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны.
Число украинских уклонистов увеличивается в геометрической прогрессии. В сентябре местные СМИ опубликовали информацию о том, что в стране заведено более семи тысяч уголовных дел в отношении уклонистов и эта работа продолжается.
Ранее 25 тысяч украинцев подписали петицию с требованием мобилизовать депутатов и чиновников Украины.
В четверг, 11 января, в украинском парламенте должны были рассмотреть новый законопроект о мобилизации, который существенно ужесточает условия призыва. Так, например, с его принятием на фронт смогут отправить даже инвалидов, а тех, кто будет уклоняться - сильно ограничат в правах, начиная от блокировки банковских карт и заканчивая арестом имущества.
Проект закона был отправлен на доработку. Между тем, главком ВСУ Валерий Залужный требует мобилизовать 500 тысяч человек, а Владимир Зеленский - вернуться в страну и встать в строй тех украинцев, которые ранее покинули родину.
Вчера, 04:41
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