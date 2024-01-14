Китай выразил США протест после заявления Блинкена по Тайваню - 14.01.2024 Украина.ру
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Китай выразил США протест после заявления Блинкена по Тайваню
Китай выразил США протест после заявления Блинкена по Тайваню - 14.01.2024 Украина.ру
Китай выразил США протест после заявления Блинкена по Тайваню
Заявление Госдепартамента США нарушает принцип "одного Китая", Китай выразил решительный протест США, заявили в МИД КНР , пишут журналисты РИА Новости
2024-01-14T13:17
2024-01-14T13:17
новости
китай
кнр (китай)
тайвань
мид кнр
сша
госдеп сша
энтони блинкен
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Госсекретарь Энтони Блинкен ранее заявил, что США рассчитают на сотрудничество с новым руководством Тайваня в соответствии с принципом "одного Китая".Вчера, 13 января, на выборах главы администрации Тайваня победил Лай Циндэ. Блинкен поздравил Лай Циндэ&nbsp;с победой, указав на "прочность демократической системы и избирательного процесса" на острове.В МИД Китая заявили, что опубликованное госдепом США серьезно нарушает принцип "одного Китая" и три китайско-американские совместные коммюнике, серьезно нарушает данное США политическое обязательство поддерживать с Тайванем лишь культурные, торговые и прочие неофициальные контакты“.В Пекине отметили, что США таким образом посылают ложный сигнал сепаратистам Тайваня.Ранее представитель МИД КНР Мао Нин напомнила, что тайваньский вопрос затрагивает коренные интересы Пекина и является красной линией в китайско-американских отношениях, через которую нельзя переступать."Китай всегда решительно выступал против любых форм официальных контактов между США и Тайванем, а также против вмешательства США в дела Тайваня под любым предлогом", — подчеркнули в МИД КНР.В ведомстве также призвали США перестать использовать Тайвань для сдерживания Китая.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань.С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась в августе 2022 года. Занимавшая тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелось посетила остров.Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.В США заявили, что не считают визит Пелоси на Тайвань веской причиной для кризиса в отношениях Вашингтона и Пекина. При этом западные СМИ активно освещали её турне.
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новости, китай, кнр (китай), тайвань, мид кнр, сша, госдеп сша, энтони блинкен
Новости, Китай, КНР (Китай), Тайвань, МИД КНР, США, Госдеп США, Энтони Блинкен

Китай выразил США протест после заявления Блинкена по Тайваню

13:17 14.01.2024
 
© AP / Andy Wong, File
- РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© AP / Andy Wong, File
Читать в
Заявление Госдепартамента США нарушает принцип "одного Китая", Китай выразил решительный протест США, заявили в МИД КНР , пишут журналисты РИА Новости
"Китай выражает сильное недовольство этим и решительный протест, уже сделал строгое представление США", — отметили в китайском внешнеполитическом ведомстве.
Госсекретарь Энтони Блинкен ранее заявил, что США рассчитают на сотрудничество с новым руководством Тайваня в соответствии с принципом "одного Китая".
Вчера, 13 января, на выборах главы администрации Тайваня победил Лай Циндэ. Блинкен поздравил Лай Циндэ с победой, указав на "прочность демократической системы и избирательного процесса" на острове.
В МИД Китая заявили, что опубликованное госдепом США серьезно нарушает принцип "одного Китая" и три китайско-американские совместные коммюнике, серьезно нарушает данное США политическое обязательство поддерживать с Тайванем лишь культурные, торговые и прочие неофициальные контакты“.
В Пекине отметили, что США таким образом посылают ложный сигнал сепаратистам Тайваня.
Ранее представитель МИД КНР Мао Нин напомнила, что тайваньский вопрос затрагивает коренные интересы Пекина и является красной линией в китайско-американских отношениях, через которую нельзя переступать.
"Китай всегда решительно выступал против любых форм официальных контактов между США и Тайванем, а также против вмешательства США в дела Тайваня под любым предлогом", — подчеркнули в МИД КНР.
В ведомстве также призвали США перестать использовать Тайвань для сдерживания Китая.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань.
С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась в августе 2022 года. Занимавшая тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелось посетила остров.
Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
В США заявили, что не считают визит Пелоси на Тайвань веской причиной для кризиса в отношениях Вашингтона и Пекина. При этом западные СМИ активно освещали её турне.
Вчера, 17:49
Выборы на Тайване выиграл друг США и противник Китая Лай Циндэ. Китайский аналитик оценил последствияСторонник независимости Тайваня и дружбы с США председатель Демократической прогрессивной партии (ДПП) Лай Циндэ победил на выборах главы администрации острова. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии после подсчета бюллетеней со всех участков
 
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