https://ukraina.ru/20240114/1052682286.html

Китай выразил США протест после заявления Блинкена по Тайваню

Китай выразил США протест после заявления Блинкена по Тайваню - 14.01.2024 Украина.ру

Китай выразил США протест после заявления Блинкена по Тайваню

Заявление Госдепартамента США нарушает принцип "одного Китая", Китай выразил решительный протест США, заявили в МИД КНР , пишут журналисты РИА Новости

2024-01-14T13:17

2024-01-14T13:17

2024-01-14T13:17

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Госсекретарь Энтони Блинкен ранее заявил, что США рассчитают на сотрудничество с новым руководством Тайваня в соответствии с принципом "одного Китая".Вчера, 13 января, на выборах главы администрации Тайваня победил Лай Циндэ. Блинкен поздравил Лай Циндэ с победой, указав на "прочность демократической системы и избирательного процесса" на острове.В МИД Китая заявили, что опубликованное госдепом США серьезно нарушает принцип "одного Китая" и три китайско-американские совместные коммюнике, серьезно нарушает данное США политическое обязательство поддерживать с Тайванем лишь культурные, торговые и прочие неофициальные контакты“.В Пекине отметили, что США таким образом посылают ложный сигнал сепаратистам Тайваня.Ранее представитель МИД КНР Мао Нин напомнила, что тайваньский вопрос затрагивает коренные интересы Пекина и является красной линией в китайско-американских отношениях, через которую нельзя переступать."Китай всегда решительно выступал против любых форм официальных контактов между США и Тайванем, а также против вмешательства США в дела Тайваня под любым предлогом", — подчеркнули в МИД КНР.В ведомстве также призвали США перестать использовать Тайвань для сдерживания Китая.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань.С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась в августе 2022 года. Занимавшая тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелось посетила остров.Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.В США заявили, что не считают визит Пелоси на Тайвань веской причиной для кризиса в отношениях Вашингтона и Пекина. При этом западные СМИ активно освещали её турне.

https://ukraina.ru/20240113/1052677781.html

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новости, китай, кнр (китай), тайвань, мид кнр, сша, госдеп сша, энтони блинкен