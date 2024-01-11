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В МИД Китая назвали "красную линию" в отношениях с США

В МИД Китая назвали "красную линию" в отношениях с США - 11.01.2024 Украина.ру

В МИД Китая назвали "красную линию" в отношениях с США

В китайско-американских отношениях первой "красной линией" является тайваньский вопрос, заявила 11 января официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге

2024-01-11T12:20

2024-01-11T12:20

2024-01-11T12:20

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Представителя МИД КНР прокомментировала заявления представителей США о том, что они выступают против любого вмешательства в выборы на Тайване. Также появились сообщения, что это было предупреждение Китаю.Мао Нин подчеркнула, что тайваньский вопрос является внутренним делом Китая, а выборы в Тайваньском регионе - местными делами Китая, которые не терпят никакого внешнего вмешательства.США, по её словам, делают безответственные замечания по поводу выборов на Тайване, Китай, в свою очередь, выражает резкое недовольство и выступает против.КНР "примет решительные и эффективные меры для защиты государственного суверенитета, безопасности и территориальной целостности", добавил представитель китайского внешнеполитического ведомства.Выборы главы администрации Тайваня и выборы в Законодательный Юань - парламент острова пройдут 13 января.Сообщается, что кандидат от правящей и настроенной против материка Демократической прогрессивной партии (ДПП) Тайваня Лай Циндэ имеет хоть и небольшое, но преимущество перед своими конкурентами. Если он выиграет выборы, высока вероятность дальнейшего обострения напряженности между Пекином и Тайбэем.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань.С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась в августе 2022 года. Занимавшая тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелось посетила остров.Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.В США заявили, что не считают визит Пелоси на Тайвань веской причиной для кризиса в отношениях Вашингтона и Пекина. При этом западные СМИ активно освещали её турне.

https://ukraina.ru/20231202/1051685095.html

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новости, китай, кнр (китай), мид кнр, сша, тайвань, пекин, выборы