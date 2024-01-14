https://ukraina.ru/20240114/1052653256.html

Алексей Мухин: США создали еще три армии, которые вместе с ВСУ попытаются нанести России удар весной

Алексей Мухин: США создали еще три армии, которые вместе с ВСУ попытаются нанести России удар весной - 14.01.2024 Украина.ру

Алексей Мухин: США создали еще три армии, которые вместе с ВСУ попытаются нанести России удар весной

Для России крайне выгодно, чтобы киевский режим как можно скорее принял драконовский закон о мобилизации. Потому что он четко поделит граждан Украины на тех, кто желает продолжать бессмысленное кровопролитие, и тех, кто хочет это остановить, считает директор Центра политической информации Алексей Мухин

2024-01-14T04:26

2024-01-14T04:26

2024-01-14T04:26

интервью

россия

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сша

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политика

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релоканты

финляндия

швеция

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что США планируют создать из выпускников американских программ обмена в России "пятую колонну" для вмешательства в президентские выборы, в этих целях в странах ближнего зарубежья будут проходить соответствующие тренинги.- Алексей Алексеевич, нужно ли российским СМИ до голосования в марте или до инаугурации в мае обсуждать тему, что кто-то будет вмешиваться в наши выборы, поэтому давайте проявим бдительность?- США уже вмешиваются в наши выборы. Они уже выделили на это деньги.Америка – бюрократическая страна. Напомню, что в свое время Барак Обама приказал закрыть тюрьму "Гуантанамо". Но она существует до сих пор, потому что Конгресс каждый год выделяет на нее деньги, а деньги надо осваивать. А деньги на вмешательство в российские выборы Штаты выделили еще несколько лет назад.В статье о расходах это озаглавлено как "борьба с российской дезинформацией". Поэтому не только в США, но и в странах Европы и Азии появляются центры по борьбе с "российской дезинформацией".Еще есть "центры кибербезопасности" - специальные подразделения, которые ищут слабые места в российской IT-системе и пытаются обрушить сайты ЦИК, правительства и администрации президента.Эти два центра – две основные боевые структуры, которые занимаются вмешательством во внутреннюю российскую политику.В качестве основной живой силы для раскачки ситуации у нас в стране Запад выбрал релокантов. Эти люди сильно зависят от западных спецслужб, потому что они проживают на территории прозападных государств (Украина, Грузия, Армения) на птичьих правах. Они испугались, уехали из России, а теперь пытаются там найти работу или оформить вид на жительство, и попадают в "ласковые руки" местных или западных спецслужб.Иногда они за еду или за собственную безопасность начинают работать против своей Родины.Есть еще одна категория лиц, которая переместилась за рубеж – наша несистемная оппозиция, которая даже пытается имитировать создание органов власти РФ за ее пределами ("съезд народных депутатов" или "временное правительство"). Это тоже неспроста. Эти люди таким образом могут получить доступ к российским золотовалютным резервам, которые заморожены на территории западных стран.Так что масштаб проблем – очень большой. И нам надо следить за ловкими руками наших оппонентов.- Насколько я понимаю, на этих президентских выборах избиратели не смогут проголосовать из-за рубежа. Как же тогда технически возможно это вмешательство?- Это не так. Да, Совбез видит в этом угрозу. Но этот вопрос сейчас решается на уровне администрации президента, ЦИК (которая технически отвечает за голосование) и МИД (потому что избирательные участки будут организованы в посольствах).Например, посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова уже объявила, что голосование будет. Несмотря на то, что Болгария входит в НАТО.В некоторых странах есть серьезные технические проблемы с проведением голосования. В последние годы Россия и страны Запада активно высылали дипломатов, из-за чего пострадали консульские службы. И для организации голосования просто-напросто не хватает людей.Да, для граждан РФ в некоторых странах проголосовать будет очень сложно. Но это обусловлено техническими вопросами. Никакого политического умысла тут нет.- Поговорим о мобилизационных инициативах на Украине, которые могут стать конкретными законами. Почему киевский режим так резко пошел против собственного населения? Почему он не боится бунта или раскола в обществе?- Как раз-таки киевский режим очень боится массовых протестов. Иначе эти законы уже бы давно приняли в срочном порядке. Украинская власти боится их принимать, потому что пока не понимает, к каким последствиям и к какой реакции гражданского общества они могут привести.Гражданское общество на Украине все же не исчезло. Там уже формируются группы, которые будут противодействовать принятию этого закона.Для России крайне выгодно, чтобы этот закон приняли как можно скорее. Потому что он четко поделит граждан Украины на тех, кто желает продолжать бессмысленное кровопролитие, и тех, кто хочет это остановить.Так что давайте, ребята, принимайте.- В Германии резко вырос антирейтинг Олафа Шольца и бунтуют фермеры. Ожидает ли эту страну политический шторм? Если да, как он изменит политический ландшафт?- В 2024 и в 2025 году выборы пройдут не только в России и в США, но и во всех странах Евросоюза.Я напомню слова Анналены Бербок, которая ничтоже сумняшися заявила, что ее не интересует мнение избирателей о том, что они думают о поддержке Украины. В этом смысле рейтинги Шольца неважны, потому что руководство Германии подневольное. Оно искусственно отделено от интересов немецкого народов, поскольку представляет интересы США и Великобритании, которые по сути определяют политическую и социально-экономическую жизнь ФРГ.Да, мы же видим, к каким плачевным результатам для Берлина привела такая политика. Мы это видим на улицах различных немецких городов. Но у Шольца и его команды нет другого выхода, кроме как пытаться упрямо додавить то, что они начали. Если они признают свои ошибки, то они окажутся в тонкой ситуации перед своими работодателями из-за океана. И получится, что их политическая карьера была загублена напрасно.Эти ребята сделают все, чтобы после ухода из власти получить хоть какие-то преференции от США вроде теплого местечка в крупных американских компаниях.- А кто больше виноват в том, что Германия оказалась в таком положении? Ее власти или ее народ?- Вы же знаете, что представляют собой "демократические выборы" в странах "западной демократии". Это довольно непредставительное мероприятие, когда реально голосуют только 20-30% населения, что и приводит к соответствующим результатам. При помощи манипулятивных технологий к власти можно привести любого специфического политика, которые коррумпированы США.Американцы последние 30 лет выстраивали атлантическую команду, которая сейчас куролесит во многих странах, принимая решения, противоречащие их национальным интересам. А США этим пользуются. И переманивают на свою сторону релокантов. Но не политических, а бизнес-релокантов. Вы же обратили внимание, что из Германии множество компаний после отказа от дешевых и надежных энергоносителей из России переместились в США, усилив американскую экономику и ослабив немецкую экономику.А это приведет если не к коллапсу, то к ослаблению всей европейской экономики.- Финляндия снова закрыла границу с Россией. Насколько серьезно надо относиться к натовским базам на ее территории? И насколько быстро происходит вступление Швеции в этот Альянс?- В Финляндии складывается замечательная ситуация, которая напоминает мне известный анекдот про мужика без штанов в самолете.Стюардесса у него недоуменно спрашивает: "А как так получилось"? Он ей отвечает: "Да вы уже задолбали. То пристегните ремни, то застегните".То же самое с Финляндией. То она закрывает границу, то открывает, а в итоге остается без штанов. Потому что отказ от российских продуктов и российского рынка крайне ослабляет их экономику. Знаменитые финские авиалинии простым росчерком пера уже превратились из международной компании в региональную скандинавскую. А финский сыр, который с удовольствием едят в России, в Европе нафиг никому не нужен.Посмотрим, что через пару лет будет представлять собой экономика Финляндии.Что касается Швеции, то там тоже интересная ситуация. Ее экономика тоже находится в кризисе и нуждается в серьезных внешних заимствованиях. И только США может принять решение, кредитовать ее экономику или нет. Поэтому надо следить за кукловодами. За теми, кто дергает за нитки, а не за теми, кто дергается в ущерб себе.

https://ukraina.ru/20230221/1043777365.html

https://ukraina.ru/20240112/1052637614.html

https://ukraina.ru/20240111/1052621436.html

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Александр Порунов

Александр Порунов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, россия, украина, сша, германия, политика, выборы, релоканты, финляндия, швеция, экономика