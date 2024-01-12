https://ukraina.ru/20240112/1052647129.html

Атака на Йемен и прекращение помощи Киеву. Главное на Украине на утро 12 января

Атака на Йемен и прекращение помощи Киеву. Главное на Украине на утро 12 января - 12.01.2024 Украина.ру

Атака на Йемен и прекращение помощи Киеву. Главное на Украине на утро 12 января

США и Великобритания начали бомбардировки Йемена. Белый дом объявил о прекращении помощи Украине

2024-01-12T08:56

2024-01-12T08:56

2024-01-12T08:56

эксклюзив

хроники

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СМИ сообщали о начале бомбардировок США и Великобританией объектов правящего на севере движения "Ансар Алла" - хуситов."Началась американо-британская военная операция против объектов хуситов", - одним из первых сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.По их данным, удар в частности, нанесен по окрестностям порта Ходейда. Также источники сообщили, что пять авиаударов пришлись на объекты хуситов к востоку от этого города.В соцсетях опубликовали кадры сильных пожаров и разрушений в нескольких провинциях Йемена. Как сообщили РИА "Новости" очевидцы, взрывы оказались очень сильными.Россия запросила на пятницу срочное заседание Совбеза ООН.По данным источников РИА "Новости" в местных властях, как минимум 23 удара пришлись на разные регионы страны: четыре по военно-воздушной базе в столице Сане; восемь по аэропорту в Ходейде; три по военному лагерю восточнее города Саада; восемь по лагерю 22-й механизированной бригады в районе Аль-Джанд в городе Таиз и аэропорту в районе Аль-Хавбан.Пентагон в беседе с агентством подтвердил информацию об обстрелах объектов хуситов и добавил, что обнародует детали операции позднее.Как сообщил телеканал CNN, американские войска задействовали ракеты "Томагавк", а по данным Минобороны Великобритании, британские военные сбросили на Йемен управляемые бомбы Paveway IV. Целями бомбардировок, как утверждают власти США, стали радары и площадки для запуска беспилотников.При этом, как заявил член политбюро "Ансар Аллы" Али аль-Кухум, движение также атаковало объекты США и Великобритании. Он также подчеркнул, что американским и британским военным не удалось нанести ущерб военно-воздушной базе Ад-Длейми в Сане.МИД правительства хуситов пообещал, что нападающая сторона "заплатит высокую цену". Пентагон же отрицает ответные шаги хуситов.Американский президент Джо Байден назвал операцию "посланием США"."Эти направленные удары — ясное послание о том, что США и союзники не потерпят атак на наш персонал и не позволят враждебным акторам подвергать опасности свободу навигации на одном из наиболее критически важных коммерческих направлений", - отметил Байден.Байден также пригрозил, что "без колебаний" примет дополнительные меры, если они потребуются.Премьер-министр Великобритании Риши Сунак также заявил, что бомбардировки Йемена связаны с "угрозой судам" Британии."Вместе с США и при поддержке Нидерландов, Канады и Бахрейна мы в порядке самообороны предприняли ограниченные, необходимые и соразмерные действия против целей, связанных с этими атаками, чтобы ослабить военный потенциал хуситов и защитить глобальное судоходство", - отметил он.При этом Белый дом назвал безосновательными заявления хуситов о том, что их атаки на военные корабли и гражданские суда связаны с продолжающимся конфликтом в Газе.В тоже время в американской администрации заверили, что якобы не хотят эскалации напряженности на Ближнем Востоке, а лишь нацелены на ослабление возможности "Ансар Аллы" продолжать обстреливать суда в Красном море.После начала бомбардировок у Белого дома собрались десятки активистов, требующих прекратить боевые действия против Йемена, а также призывающих к прекращению огня в Газе.К операции США и Великобритании присоединилась и Австралия. Об этом заявил глава Минобороны Австралии Ричард Марлес, отметив, что Австралия поддержала удары США и Великобритании по объектам йеменских хуситов, предоставив личный состав."Нами была оказана поддержка в виде личного состава в оперативных штабах", - отметил он.Примечательно, что начало военной операции США и Великобритании против Йемена совпало с заявлением Белого дома о том, что прекращается помощь Украине."Мы выдали из имевшихся запасов последний пакет (помощи Украине. — Прим. ред.), на который у нас было финансирование", — сообщил представитель администрации Байдена Джон Кирби.По его словам, дальнейшее выделение средств Украину целиком зависит от Конгресса."Помощь, которую мы предоставляли, заглохла", — рассказал координатор Белого дома.На фоне этого расходование американских снарядов в Йемене может вызвать вопросы у многих на Украине.Украинские СМИ уже сообщили о том, что Офис президента Украины анализирует ситуацию."Наш источник в ОП рассказал, что Офис президента начал анализ последствий для Украины, из-за операции США и Британии против Йемена. Новый военный конфликт окончательно отодвинуть войну в нашей стране на второй план, что не позволит Украине получить военную помощь", - сообщил популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".Другой популярный в стране телеграм-канал - "Легитимный" - отметил, что события в Йемене поломали информационную стратегию президента Украины Владимира Зеленского."Ближний Восток продолжает сотрясать мировое информационное поле, отодвигая вопрос Украины на "задворки" <...> Тема Украины всё дальше и дальше уходит из мировой прессы. Неудачно Вашингтон начал игру, прям перед Давосом, где Зе хотел привлечь внимание к себе и украинскому кризису. Теперь кроме израильского кейса, в конкуренты добавился и Йеменский. Очень близко маячит тайваньский и корейский кризис…", - указывалось в публикации.Тем временем мир пристально следит за происходящим в Йемене."Вчерашняя новость, что Киев США снимают с довольствия, видимо была не отвлекающей внимания. Теперь интересно, что смогут продемонстрировать англосаксы. После картинок мощных ударов, будет вопрос, а что дальше, и какие результаты. Если хуситы смогли спрятать от ударов хотя бы часть ракет, то коалиция будет вынуждена либо умыться, либо начинать наземную операцию.. против страны, где даже дети умеют воевать и война это образ жизни. Саудиты уже недавно попробовали. Хотя для наземки нет признаков, скорее всего будет первый удар по максимуму, а потом вяло бомбить пока запасы БК позволяют то есть на неделю две. Что интересно - даже крохи йеменской авиации в небе, и несмотря на удар, хуситы пускают ракеты по кораблям коалиции. Вот чего чего, а храбрости им точно не занимать", - отметил бывший замглавы администрации Бердянска, инженер и ракетостроитель Алексей Васильев.Утром стало известно, что МИД Ирана назвал бомбардировки Йемена американцами и британцами "произволом"."Нападение США и Великобритании на несколько йеменских городов сегодня утром является произволом и явным нарушением суверенитета и территориальной целостности Йемена, а также норм международного права", - заявил официальный представитель Ирана Насер Канани Чафи.По его словам, такие действия со стороны США и Великобритании "приведут лишь к усилению нестабильности в регионе".

https://ukraina.ru/20240111/1052643900.html

https://ukraina.ru/20240111/1052631010.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

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