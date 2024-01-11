https://ukraina.ru/20240111/1052630094.html

"В государстве бардак". Новые власти Польши арестовывают депутатов-оппозиционеров и угрожают президенту

"В государстве бардак". Новые власти Польши арестовывают депутатов-оппозиционеров и угрожают президенту - 11.01.2024 Украина.ру

"В государстве бардак". Новые власти Польши арестовывают депутатов-оппозиционеров и угрожают президенту

В Польше во дворце президента задержаны два ранее помилованных депутата-оппозиционера. При этом премьер Дональд Туск пригрозил президенту Анджею Дуде ответственностью за "укрывательство преступников"

2024-01-11T13:03

2024-01-11T13:03

2024-01-11T13:24

эксклюзив

польша

туск

оппозиция

арест

владимир зеленский

украина

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В Польше продолжается "гибридный государственный переворот".После незаконного захвата публичных медиа новые власти страны во главе с премьер-министром Дональдом Туском (либеральная "Гражданская коалиция", ГК) перешли к взятию под контроль судебной системы страны и арестам депутатов сейма (парламента) Польши от ныне оппозиционной консервативной партии "Право и Справедливость" (ПиС).Собственно, оба эти процесса тесно связаны. Польские судьи, которых ПиС не удалось полностью взять под контроль за восемь лет правления, поспешили своеобразно присягнуть на верность новой власти, сформированной 13 декабря 2023 года.Ровно через неделю после этого Окружной суд Варшавы признал двух депутатов сейма от ПиС – Мариуша Каминьского и Мачея Вонсика – виновными в злоупотреблении служебным положением, и приговорил к двум годам тюремного заключения каждого.Речь идёт о деле, которое ещё в 2009 году инициировало предыдущее правительство Дональда Туска. Оно касалось предполагаемых злоупотреблений Каминьского (как руководителя Центрального антикоррупционного бюро, ЦАБ) и Вонсика (как его заместителя).Однако начато оно было сразу после того, как ЦАБ предоставило Туску материалы о коррупционных действиях высокопоставленных однопартийцев премьера, занимающихся игорным бизнесом. Именно эти материалы тогдашние руководители ЦАБ и считают реальной причиной их преследования.В 2015 году Районный суд Варшавы приговорил Мариуша Каминьского и Мачея Вонсика к трём годам заключения и 10 годам запрета работы на госслужбе, однако их помиловал президент Анджей Дуда. Законность этого помилования позже подтвердил Конституционный суд Польше.Впоследствии политики были депутатами сейма от ПиС и занимали высокие посты в исполнительной власти, в частности, Каминьский до 13 декабря 2023 года возглавлял МВД Польши.Президент Польши Анджей Дуда после решения Окружного суда Варшавы заявил, что его решение о помиловании Каминьского и Вонсика остаётся в силе, и демонстративно встретился с обоими политиками.Однако спикер сейма Шимон Головня подписал решение о лишении Каминьского и Вонсика депутатских полномочий, отметив, что те могут обжаловать его в суде.Политики так и сделали, и 4-5 января 2024 года Палата чрезвычайного контроля и общественных дел Верховного суда Польши, куда были направлена жалобы политиков, постановила отменить решение спикера сейма.Основанием было названо то, что Каминьский и Вонсик были помилованы указами президента страны. То есть они остались депутатами сейма – с соответствующим иммунитетом.Но, как прогнозировал польский политический аналитик Конрад Рэнкас, в Польше могут появиться две судебные системы, что фактически и произошло в деле Каминьского и Вонсика.8 января Районный суд Варшавы выдал приказ о задержании обоих политиков и препровождении их в место отбывания заключения, а на следующий день этот документ был передан полиции.Дальше события развивались как в детективном фильме. 9 января Мариуш Каминьский и Мачей Вонсик прибыли в президентский дворец в центре Варшавы, где с ними опять встретился Анджей Дуда. После этого к зданию прибыли десятки полицейских, которые начали обыскивать машины, выезжающие из дворца – в том числе с высокопоставленными чиновниками Канцелярии президента Польши.В это самое время премьер Дональд Туск на пресс-конференции пригрозил главе государства "ответственностью за укрывательство преступников", и процитировал соответствующую статью УК Польши.После обеда Анджей Дуда выехал во дворец Бельведер (около 4 км от центра города), где у него ранее была запланирована встреча с белорусскими оппозиционерами во главе со Светланой Тихановской.Президентский кортеж полиция не обыскивала, однако сразу после его отъезда более десятка полицейских ворвались в здание Канцелярии президента, и семеро из них вошли в кабинет главы кабинета президента – Марчина Масталерека, где и находились Вонсик и Каминьский.Как пишет близкий к Туску портал Onet.pl со ссылкой на неназванных свидетелей, никаких документов полицейские не предоставили.Обратившись к Каминьскому и Васику, они потребовали, чтобы те добровольно покинули президентский дворец вместе с ними. Политики отказались, заявив, что они гости президента, который вскоре вернется во дворец. Полицейские якобы ответили, что не будут ждать президента, и заявили, что в случае сопротивления будут вынуждены применить силу.Правда, физического противостояния не было, поскольку Каминьский и Вонсик решили сдаться полиции.При этом сам Марчин Масталерек на следующий день сообщил, что полицейские срывали на сотрудниках Канцелярии президента свою злость, поскольку несколько часов стояли на морозе, ожидая отъезда Анджея Дуды, а Каминьского при выводе из кабинета сильно ударили о дверной косяк."По словам наших собеседников, на политиков надели наручники, вывели из президентского дворца и под полицейским конвоем доставили в полицейский участок на улице Гренадёров в варшавском районе Прага, где живет Каминьский. Оттуда их отправили в следственный изолятор Варшава-Грохув", – пишет Onet.Подчеркнём: на этот момент политики имели статус депутатов сейма, то есть по закону не могли быть задержаны полицией. Кроме того, полицейское задержание в президентском дворце состоялось впервые в истории Польши.На следующий день, 10 января, власть попыталась придать своим действиям видимость законности.Сначала Палата по вопросам труда и социального страхования Верховного суда Польши приняла решение отклонить жалобы Мариуша Каминьского и Мачея Вонсика на решение спикера сейма, который объявил о лишении политиков ПиС депутатских мандатов.А поскольку в эту палату жалобы не направлялись (то есть рассматривать их она в принципе не могла), кроме того, по одному делу решения не принимаются дважды, – был сделан юридический финт ушами.Палата по вопросам труда и социального страхования постановила, что Палата чрезвычайного контроля и общественных дел, которая ранее удовлетворила жалобы Каминьского и Вонсика, "не является судом в понимании права".При этом судьи сослались на неприкрыто политизированное решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Оно было принято в 2021 году, во время острого противостояния Брюсселя и Варшавы, и не имело правовых последствий для Польши."Цитирование решений ЕСПЧ имеет такое же юридическое значение, как и цитирование судов Сомали, Таиланда или Никарагуа. Польский правопорядок в этом отношении не имеет ничего общего ни с правопорядком Сомали, ни с правопорядком ЕС", – заявил после этого официальный представитель Верховного суда Польши Александр Стемпковский.Однако в исполнительной власти предпочли исполнить решение "своей" судебной системы, и к вечеру 10 января в официальном издании Monitor Polski было опубликовано решение спикера сейма о лишении Каминьского и Вонсика депутатских мандатов.К тому времени политики уже почти сутки находились за решёткой, и через своих адвокатов сообщили, что как "первые с 1989 года польские политические заключённые" с момента задержания объявляют голодовку.На это замминистра юстиции Польши Мария Эйхарт издевательским тоном заявила на пресс-конференции 10 января, что "каждый имеет право не есть и не пить, это индивидуальное решение, в этом плане есть право на свободу"."Заключённого подвергают медицинскому обследованию, чтобы увидеть, как его организм реагирует на отказ в еде и питье. Только суд может принять решение о принудительном кормлении, если это угрожает здоровью и жизни", – добавила Мария Эйхарт.Она также несколько раз повторила, что Каминьский и Вонсик "не являются политическими заключёнными и не являются депутатами", хотя это было до публикации решения спикера сейма и даже до решения подконтрольной властям палаты Верховного суда.В свою очередь, Анджей Дуда в специальном обращении к нации 10 января заявил, что дело Каминьского и Вонсика является политическим, поскольку их преследуют за борьбу с коррупцией."Я считал и считаю, что те, кто борется с коррупцией, должны находиться под особой защитой государства. Их осудили именно за борьбу с коррупцией в высших эшелонах власти.Я тогда решил их оправдать, оправдать до того, как они вступят в должности в правительстве, которое было сформировано в 2015 году после парламентских выборов", – заявил Анджей Дуда.Он подчеркнул, что сделал это в соответствии с Конституцией, и не передумал, хотя Мариуш Каминьский и Мацей Вонсик были задержаны и помещены в следственный изолятор."Я не успокоюсь до тех пор, пока Мариуш Каминьский и его коллеги снова не станут свободными людьми, какими они и должны быть, пока они не выйдут из тюрьмы.Я не успокоюсь в борьбе за честное и справедливое польское государство. Я не буду бояться. Я буду действовать законно и в соответствии с Конституцией, как поступал до сих пор", – добавил Анджей Дуда.Однако никаких конкретных действий со своей стороны президент не анонсировал, и сейчас существуют различные сценарии дальнейшего развития событий."Я могу представить ситуацию, когда президент, сохраняя свою позицию относительно якобы правильности помилования 2015 года, теперь распространит его действие на нынешний приговор. Это может оказаться эффективным", – заявил в комментарии Onetодин из судей Верховного суда Польши, пожелавший остаться анонимным."Такой сценарий может оказаться реальным в качестве крайней меры для обоих политиков ПиС. И это тоже в некотором смысле приемлемый сценарий", – добавил он.Но есть и более радикальные предложения. Так, депутат сейма от партии "Суверенная Польша" (шла на выборы одним списком с ПиС) Мариуш Госек заявил, что дело может закончиться непринятием государственного бюджета и досрочными парламентскими выборами.Кстати, на подобную мысль наталкивает и заявление одного из наиболее радикальных депутатов от ГК в сейме, Романа Гертыха, которых призвал резко снизить финансирование деятельности президента Польши в госбюджете-2024."На мой взгляд, в ситуации "безголовья", когда госбюджет перебрасывают как горячую картошку, он не обсуждается, и заседания сейма откладываются только потому, что спикер Головня и его руководитель Дональд Туск боятся общественного мнения, возможен именно такой сценарий, всё будет зависеть от решения президента", – сказал Госек.Он также обратил внимание на сроки: сейм соберется не раньше 16 января, а закон о госбюджете должен быть отправлен на подпись ​​президенту Анджею Дуде не позднее 29 января.В свою очередь Марчин Масталерек заявил, что президент в целом не рассматривает вариант роспуска сейма, однако если госбюджет будет принят неконституционным образом, Анджей Дуда отправит его на рассмотрение Конституционного суда Польши."У многих юристов есть сомнения, что без этих двух депутатов принятые сеймом законы будут недействительны", – сказал глава кабинета президента.Как отметил в эксклюзивном комментарии для издания Украина.ру Конрад Рэнкас, это уже какая-то "Польша Шрёдингера" – она существует как государство, и не существует одновременно."Больше нет Конституции, нет закона, нет процедур. Следующим может стать кто угодно: потерять депутатский мандат и быть арестованным (не обязательно даже в таком порядке).Призрак этого уже висит над действительно оппозиционным депутатом Гжегожем Брауном, который подвергнут дисциплинарному взысканию и уголовному преследованию за тушение ханукальных свечей, зажженных в польском сейме при участии высших государственных чиновников представителями скандальной иудейской секты Хабад-Любавич", – говорит Рэнкас.По его словам, любое государственное учреждение Польши, независимо от его юридической независимости и срока полномочий, теперь может быть поглощено, ликвидировано или преобразовано, как это произошло с государственными СМИ."Я говорил недавно, что в Польше бардак – и его становится всё больше", – отмечает аналитик.С его точки зрения, ключевой во всём происходящем в последнее время в Польше является позиция США."Американцы не позволили Ярославу Качиньскому (лидер ПиС – прим.) закрыть даже одну телекомпанию ​– я имею в виду ​​TVN, принадлежащую американскому капиталу и идеологически связанную с "Гражданской коалицией".Действующему же премьер-министру Дональду Туску разрешено посадить двух депутатов, а посол США в Варшаве Марк Бжезинский, сын того самого Збигнева Бжезинского, похлопывает по спине министра юстиции Польши Адама Боднара (украинца по происхождению), который поддерживает подобные действия", – говорит эксперт."С точки зрения Вашингтона, L'ordre règne à Varsovie – "В Варшаве царит порядок!" Именно эти слова французский министр иностранных дел Гораций Себастьяни произнёс 16 сентября 1831 года перед французской палатой депутатов после подавления русскими войсками польского восстания", – иронизирует Конрад Рэнкас.Стоит отметить, что внутриполитическое напряжение в Польше имеет прямые последствия для Украины.Так, по информации дипломатических источников, европейский вояж Владимира Зеленского, стартовавший 10 января с Вильнюса, должен был начаться днём ранее с Варшавы.Однако вместо личных переговоров Зеленского и Дуды состоялись лишь телефонные, причём о вопросе разблокирования польско-украинской границы, на котором акцентировала пресс-служба украинского президента, сайт его польского коллеги даже не упомянул.Действительно, Дуде только Зеленского в Варшаве не хватало. Ведь ещё перед Новым годом ПиС анонсировала на 11 января в польской столице "Марш свободных поляков", и он после полицейских акций против президента Польши и задержания двух оппозиционных депутатов может превратиться из нишевой партийной акции в весьма массовую.Анджей Дуда в ходе своего обращения в среду призвал всех к "спокойствию и мирным манифестациям", причём явно обращаясь к полиции – потому что есть информация о подготовке к силовому, крайне жёсткому разгону марша.Как заявил в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру редактор польского портала Strajk Мачей Вишнёвский, правовой хаос вокруг дела Каминьского и Вонсика свидетельствует о том, что польское государство перестаёт функционировать."Государство, которым пробует руководить премьер Туск, неспособно эффективно функционировать согласно требованиям Конституции и демократии. Это государство оказалось настолько испорченным после восьми лет правления ПиС, что, когда пришёл час испытания – оно не работает", – говорит он.По словам Вишнёвского, ещё несколько дней назад всё это могло показаться смешным, но ныне всё серьёзно, поскольку в Польше правовой и одновременно государственный кризис."Что будет дальше – понятия не имею, ибо польская политика находится в патовой ситуации. Ничего не свидетельствует о том, что какая-то из сторон может или хочет отступить.Последний раз с такой анархизацией общественно-политической жизни мы сталкивались в 1980-1981 годах, и это закончилось введением военного положения. Но тогда был генерал Ярузельский, то есть очень мощная политическая личность, и нормально действующая армия.В нынешней Польше нет ни подобных личностей, ни нормальной армии. Потому на какое-то радикальное решение, которое могло бы сохранить уважение к государству, рассчитывать не приходится", – резюмировал Мачей Вишнёвский.

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Олег Хавич

эксклюзив, польша, туск, оппозиция, арест, владимир зеленский, украина