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Украинский военком в Варшаве оказался фейком - чтобы беженцы боялись
Украинский военком в Варшаве оказался фейком - чтобы беженцы боялись - 10.01.2024 Украина.ру
Украинский военком в Варшаве оказался фейком - чтобы беженцы боялись
В Сети распространилось видео, на котором якобы представитель украинского военкомата вручает повестку украинскому беженцу в Варшаве
2024-01-10T17:48
2024-01-10T17:48
2024-01-10T17:48
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Позднее украинский военнослужащий, представившийся Павлом, опубликовал видео, в котором признался, что "сыграл" военкома на видео из Варшавы. ВСУшник рассказал, что ему удалось выехать с Украины на реабилитацию после ранения, полученного под Херсоном.Далее он оскорбил выехавших из страны украинцев и сказал, что им наплевать, под каким флагом жить. ВСУшник надеется, что "будет жить долго и счастливо", поэтому пообещал ненавидеть уклонистов до конца своих дней.Павел рассказал, что пересёк границу на машине с белыми номерами, а чёрные "военные" номера провёз в багажнике. Извиняться ни перед кем он не собирается."Задумка удалась! […] Результат превзошёл ожидания", - похвастал украинский военный.Напоследок ВСУшник запретил уклонистам называть себя патриотами и возвращаться на родину после завершения конфликта.В декабре спикер Госпогранслужбы Украины заявил, что ежедневно пограничники задерживают 20-25 мужчин, которые пытаются незаконно выехать из Украины.Президент Украины Владимир Зеленский 25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны. Число украинских уклонистов увеличивается в геометрической прогрессии. В сентябре местные СМИ опубликовали информацию о том, что в стране заведено более семи тысяч уголовных дел в отношении уклонистов и эта работа продолжается.Ранее 25 тысяч украинцев подписали петицию с требованием мобилизовать депутатов и чиновников Украины.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, польша, варшава, всу, вооруженные силы украины, уклонисты, мобилизация, военкомат, военком
Новости, Украина, Польша, Варшава, ВСУ, Вооруженные силы Украины, уклонисты, мобилизация, военкомат, военком
Украинский военком в Варшаве оказался фейком - чтобы беженцы боялись
В Сети распространилось видео, на котором якобы представитель украинского военкомата вручает повестку украинскому беженцу в Варшаве
Позднее украинский военнослужащий, представившийся Павлом, опубликовал видео, в котором признался, что "сыграл" военкома на видео из Варшавы. ВСУшник рассказал, что ему удалось выехать с Украины на реабилитацию после ранения, полученного под Херсоном.
"Возникла идея потрепать нервишки уклонистам, которые выехали за границу, заплатив деньги [военкомам] или пограничникам. Чтобы они (уклонисты. - Ред.) не чувствовали себя хорошо и переживали, опасаясь за свои задницы", - рассказал он.
Далее он оскорбил выехавших из страны украинцев и сказал, что им наплевать, под каким флагом жить. ВСУшник надеется, что "будет жить долго и счастливо", поэтому пообещал ненавидеть уклонистов до конца своих дней.
Павел рассказал, что пересёк границу на машине с белыми номерами, а чёрные "военные" номера провёз в багажнике. Извиняться ни перед кем он не собирается.
"Задумка удалась! […] Результат превзошёл ожидания", - похвастал украинский военный.
Напоследок ВСУшник запретил уклонистам называть себя патриотами и возвращаться на родину после завершения конфликта.
В декабре спикер Госпогранслужбы Украины заявил
, что ежедневно пограничники задерживают 20-25 мужчин, которые пытаются незаконно выехать из Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский
25 февраля 2022 года подписал закон о всеобщей мобилизации, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны. Число украинских уклонистов увеличивается в геометрической прогрессии. В сентябре местные СМИ опубликовали информацию о том, что в стране заведено более семи тысяч уголовных дел в отношении уклонистов и эта работа продолжается.
Ранее 25 тысяч украинцев подписали петицию с требованием мобилизовать депутатов и чиновников Украины.