Нужна ли гальванизация останков. Президенту Зеленскому пророчат конец
Впервые с точки зрения некрофилии о фюрере украинского народа Владимире Зеленском написал недавно американский журналист Саймон Шустер в своей книге, выдержки из которой обнародовал британский The Telegraph
В своем опусе Шустер похвастался, что ему было позволено почти все время после начала спецвоенной операции (СВО), в 2022 году проводить в Офисе президента много времени. И он там вволю насмотрелся на поведение Зеленского и пришел к выводу, что Зеленский изменился "и совсем не в лучшую сторону".
"Самыми тяжелыми для Зеленского были ночи. Его кровать была едва достаточно широкой, чтобы можно было крутиться и переворачиваться. Жужжание его телефона редко прекращалось. "В первые дни я будил всех", – говорит он. Я не имел права спать, пока не узнавал, какие удары пришлись куда".
…Лицо Зеленского стало бледным. Он жаловался на недостаток солнечного света и свежего воздуха. Некоторые из его сотрудников забеспокоились. Его помощница по правовым вопросам вспоминает, что он был похож на ходячий труп. "Живой человек не может так выглядеть", – сказала она", – вещал Шустер, пытаясь вылепить из Зеленского все же нечто героическое.
Над этими потугами льстивого американца смелись все. Все понимали: объективная свобода слова по-американски аж колосится, если ее правильно и вовремя унавозить "зеленью" в крупных ассигнациях.
Но Зеленский, судя по всему и несмотря на заверения президента России Владимира Путину израильскому премьеру Нафтали Беннету, все равно боялся. Страшно.
В его бункер под дворцом на улице Банковой в любой момент могли прилететь российские либо "Кинжал", либо "Циркон", и бетонные блоки навсегда похоронили бы этого "борца" за демократию и ЛГБТ-ценности (организация ЛГБТ признана экстремистской и запрещена в РФ).
Однако Путин свое слово сдержал, и Зеленский в пропагандистских целях носился по Украине, как оглашенный. И даже видосики записывал прямо с места событий.
Сейчас же ситуация с трупом Зеленского заиграла новыми красками и новыми смыслами. Народный депутат Украины от фракции партии "Голос" Роман Костенко считает, что президент Украины Владимир Зеленский "политически уже умер".
В интервью в интервью радио New Voice (NV) он по-некрофильски, но высокопарно так и сказал:
"Я считаю, что сейчас президент Зеленский должен понять для себя, что он уже никогда больше не будет президентом, что это только один срок, который у него сейчас есть. Он должен понять, что политически он уже умер.
И сейчас он должен принимать не такие решения, которые ему будут давать возможность переизбраться на следующих выборах или которые будут поддерживать его рейтинги, а те, которые имеют возможность сохранить это государство", – заявил Костенко.
Так он прокомментировал печально известный новый закон о мобилизации, который стал притчей во языцех и одновременно камнем преткновения во внутриукраинской политической грызне, именуемой "политикой".
На критике или поддержке этого закона вот уже несколько недель укро-политики набирают политические бонусы либо несут репутационные потери.
Но в новой ситуации важно знать, во-первых, то, кто именно обозвал Зеленского "политическим трупом". Этот Костенко – не простой депутат, а секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, а также полковник Службы безопасности Украины (СБУ).
То есть фактически действующий высокопоставленный силовик, направленный выполнять обязанности депутата, но все равно стоять на страже не так страны, как ее фюрера. СБУ – это один из беспрекословных и жестоких столпов, на которых держится неонацистский режим.
А глава СБУ Василий Малюк, получивший на днях из рук Зеленского погоны генерал-лейтенанта, -- это по мнению многих, настоящая "горилла" президента. И не только внешне.
А тут этот эсбеушник Костенко унижает Зеленского, своего фактического начальника, как шавку подзаборную. Чего он такой смелый?
Секрет смелости Костенко – в партии "Голос", омандатившей полковника СБУ. Это чистая, практически без примесей грантоедческая партия, созданная на средства американского миллиардера, мошенника и филантропа Джорджа Сороса. Чтобы она в парламенте при Зеленском формализовала интересы и Сороса, и всех других представителей транснациональных корпораций, имеющих какие-то вопросы к Украине или свои интересы в ней.
Раньше на пацанов и пацанок из "Голоса", которые получили мандаты, никто серьезно не смотрел (чего взять со скороспелых грантоедов?), но и вякнуть в их сторону опасался (мало ли что Сорос учудит?).
А теперь ситуация, видимо, меняется. И дело не в том, что идущий к столетнему юбилею мошенник Сорос передал в управление делами своему сыну Александру и заявил, что сокращает свою деятельность по насаждению открытого общества и демократии, уже во многих странах названной, извините, "дерьмократией" самого худшего образца.
Экономико-финансовые интересы Сороса и других транснационалов, близких к нему, ничуть не поменялись. И если эти люди натравили свою прикормленную шавку, но депутата парламента в погонах офицера СБУ на самого президента и заставили "умертвлять" его политически, но публично, то значит этим интересам что-то угрожает:
– либо клика Зеленского недостаточно быстро удовлетворяет запросы Сороса, и соросята вызвали "подтолкнуть Зелю", чтобы не медлил и отдал транснационалам то, что их в Украине интересует;
– либо – это вообще ужас и практически бунт на корабле! -- Зеленский в погоне за деньгами и в процессе "деолигархизации" по раскулачиванию украинских олигархов посягнул и затронул как-то интересы транснационалов и соросят.
Зеленскому действительно так нужны деньги, что он в погоне за ними уже краев не видит. И по наводке США уже практически раскулачил всех, кого разрешили или на кого его натравили США. В первую очередь – своего "делателя" Игоря Коломойского. Потом -- Петра Порошенко, на очереди – самый богатый человек Украины Ринат Ахметов.
О прочей олигархической "мелюзге" я уже и не говорю – те пострадали по полной.
В условиях тотального сокращения кормовой базы начали немного чмырить и некоего Томаша Фиалу, украинско-чешского бизнесмена и медиамагната, кстати, владельца радио, в эфире которого вешал "правдоруб-некрофил" Костенко.
По общему мнению, никем не опровергнутому, Фиала этот – не только человек Сороса и его бизнес-представитель в Украине, но еще и непосредственный кошелек партии "Голос". А значит, и непосредственного смелого Костенко.
Так вот, как пишет украинский ресурс Страна.ua, 23 декабря прошлого года Зеленский своим указом ввел в силу два решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в отношении 51 человека и 134 компаний, в том числе зарегистрированных и/или работающих на "захваченных Россией территориях Украины".
И несколько предприятий, попавших под санкции, аффилированы с компанией Arricano Real Estate РLC, в которой одним из совладельцев является именно Фиала
14 ноября 2023, 10:40Зеленский против Залужного. Как на Украине с согласия США главу государства собрались менятьУезжая в США, глава Офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Ермак успокоил общественность: между фюрером украинского народа Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным никаких противоречий нет
В частности, параллельно в украинских СМИ, в том числе и в эфире подконтрольного Офису президента (ОПУ) телемарафона, прошла информация о том, что Arricano до сих пор работает в Крыму. А это -- повод для обвинений в госизмене и финансировании агрессора. За это в Украине преступника ждет пожизненка.
Фиала все обвинения в свой адрес, разумеется, отметает, но как видим, отвечает. Например, скандально известная нардеп Марьяна Безуглая (по прозвищу "Безумная") утверждает, что статьи в западных СМИ против Зеленского и в поддержку его конкурента главкома ВСУ Валерия Залужного размещаются через Томаша Фиалу и главреда главного сливного бачка Украины – интернет-ресурса "Украинская правда" Севгиль Мусаеву.
"Что у Вас осталось, Валерий Федорович? Заказные статьи в The Economist через Фиалу, Мусаеву, Дробович, Давидюк и т.д.? Сколько уже их?" -- яростно вещала Безуглая в прошедшем декабре.
А помощь Залужному против Зеленского – это еще один повод и причина для возможных наездов на олигарха-медиамагната Фиалу. А Костенко его защищает, как может.
В-третьих, – и это тоже важно! – соросята в Украине во главе с Фиалой – "альтернативный канал информации для западных структур, Демпартии США и конкретно команды президента Байдена". Об этом Стране.uа сказал один из немногих вменяемых политологов Украины Руслан Бортник.
А быть единственным источником информации и единственным представителем Украины в общении с Западом – мечта и задача самого Зеленского. На Западе усиливаются разговоры о том, о чем и сказал Костенко: Зеленский – политический труп и отыграл свое, так как, в частности, не может реализовать задумку США по началу переговоров с Россией о перемирии или "заморозке" СВО.
Зеленский – действительно нерукопожатный клиент для переговоров с Кремлем. И не только по причине брезгливости Кремля – сам Зеленский своим же указом себе же запретил любые переговоры с Москвой и Путиным. И как с таким человеком переговариваться? Никак.
Но Запад требует переговоров для получения передышки и возможностей маневра. А значит, Зеленский ему ни к чему. И сейчас многие на Западе решают, что делать с фюрером украинского народа – гальванизировать его политтруп и подстегивать на новые свершения или сменить и выбросить на помойку истории, как отработанные и надоевшие ошметки.
12 декабря 2023, 04:40Это сигнал для Украины. Политолог объяснил, как США делают из Залужного "цепного пса" против ЗеленскогоВстреча министра обороны США с главкомом ВСУ говорит о поднятии ставок для Валерия Залужного. Это было сознательное нарушение протокола и четкий сигнал для властей Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков
А как шикарно протроллил Зеленского президент ОАЭ шейх Мохаммед бен Зайда – любо-дорого глядеть.
Нынешний премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попросил шейха выплачивать "пособия по безработице" палестинским рабочим, которым Израиль запретил въезд на свою территорию после нападения боевиков движения ХАМАС 7 октября 2023 года. А шейх издевательски саркастично ответил: "Попросите денег у Зеленского, он получает много денег из многих стран, возможно, он бы смог вам помочь".
А все же знаю, что Зеленский аж пищит, выпрашивая подачки сам, а ему все не дают. И как тут жить. На следующей неделе Зеленский летит в Давос на Международный экономфорум – там поклянчить. Но нардеп Костенко свои слова сказал. Как мальчик – в сказке про голого короля…
При этом шесть стран Евросоюза, сообщил замглавы офиса Зеленского Андрей Сибига, отказываются присоединиться к декларации по гарантиям безопасности для Украины. Это Австрия, Польша, Венгрия, Словакия, Хорватия и Мальта. И это тоже серьезно – "антизеленский" фронт расширяется.