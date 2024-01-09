https://ukraina.ru/20240109/1052583132.html

Военная форма для украинок, успехи ВС РФ, проблемы с оружием. Главное на Украине на утро 9 января

Военная форма для украинок, успехи ВС РФ, проблемы с оружием. Главное на Украине на утро 9 января - 09.01.2024 Украина.ру

Военная форма для украинок, успехи ВС РФ, проблемы с оружием. Главное на Украине на утро 9 января

Украина.ру, 09.01.2024

2024-01-09T09:00

2024-01-09T09:00

2024-01-09T09:30

хроники

эксклюзив

спецоперация

оружие

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Минобороны Украины впервые произвело массовую закупку женской военной формы. Российские военные уничтожают противника и его технику на нескольких направлениях. В Киеве заявили о неспособности Украины производить оружие из-за ударов РоссииМинистерство обороны Украины впервые осуществило закупку большого количества комплектов женской военной формы. Об этом сообщил глава ведомства Рустем Умеров.Умеров также признал, что за последние четыре месяца в Минобороны "были выявлены ранее совершенные нарушения на сумму более 10 млрд гривен (263 миллиона долларов).С февраля 2022 года на Украине была объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация, при этом власти страны делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы.В частности, им запрещен выезд за рубеж, а повестки выдают в госучреждениях, на улицах, в любых местах скопления людей. Многие мужчины месяцами не выходят из дома, чтобы не быть отправленными в зону боевых действий.В начале октября на Украине вступили в силу требования о постановке на воинский учет женщин, имеющих медицинское или фармацевтическое образование. Их обязали поступить таким образом до 31 декабря 2026 года, остальные могут сделать это по собственному желанию. Специальность считается подлежащей учету на основании как фактического места работы, так и полученного диплома.В конце прошлого года украинские парламентарии стали разрабатывать новый законопроект о мобилизации. По словам депутата от пропрезидентской партии "Слуга народа" Марьяны Безуглой, в документе, помимо прочего, мужчины и женщины уравниваются как военнообязанные.Главком ВС Украины Валерий Залужный в целом поддержал законопроект, но выступил против призыва женщин на службу.Сержант ВСУ и военный медик Алина Сарнацкая в декабре сообщала, что женская военная форма на Украине отсутствует.Успехи российских военныхВ ночь на вторник в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Сумской и Одесской областях Украины была объявлена воздушная тревога. Кроме того, она звучала в подконтрольных Киеву частях Херсонской, Запорожской областей и ДНР.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, впервые сигнал прозвучал в 22.45 (23.45 мск) в Харьковской области, а затем тревога распространилась на другие регионы.Утром ее отменили. А позже снова объявили в двух регионах на юге и в центре Украины: в Кировоградской и Николаевской областях, а также в подконтрольных украинским властям районах ДНР и Херсонской области. Через несколько минут ее опять отменили.Украинские СМИ информировали о взрывах в подконтрольных Киеву частях ДНР и Херсонской области: в районе Покровска (экс-Красноармейска) Донецкой области и Бериславском районе Херсонской области.В Министерстве обороны России рассказали об успехах военных. Так, расчет противотанкового ракетного комплекса "Корнет" разведывательного подразделения шестой общевойсковой армии группировки войск "Запад" сорвал ротацию украинской пехоты, уничтожив бронеавтомобиль ВСУ на Купянском направлении.В ведомстве уточнили, что разведчики ежедневно обнаруживают опорные пункты и отдельные группы ВСУ, корректируют артиллерию, выполняют задачи в тылу противника и наносят ему поражение различным вооружением, в том числе ударными беспилотниками.Военные инженеры уничтожили неразорвавшиеся немецкие кассетные мины под Купянском. Мины были ликвидированы на территории частного домовладения. Перевозить их на другое место было признано нецелесообразным, рассказал старший группы гуманитарного разминирования с позывным "Чека".Всего за неделю саперами было уничтожено более 200 снарядов советского и западного производства. Как напомнили в оборонном ведомстве, эти снаряды используются украинской стороной для ударов по мирному населению.В свою очередь, экипажи ударных вертолетов Ми-28Н "Ночной охотник" ВКС России уничтожили укрепленные пункты и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении.В состав группы также входили ударный вертолет Ка-52 и вертолет поисково-спасательного обеспечения Ми-8."Получили боевую задачу, выдвинулись в район цели, нанесли удар неуправляемыми ракетами. Задача выполнена, потерь нет. Все вернулись на аэродром вылета" - уточнил летчик вертолета Ми-28Н с позывным Овод.В Минобороны РФ отметили, что армейская авиация в ходе спецоперации выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники ВСУ, доставке десанта, военных грузов, а также авиационной поддержке подразделений.По словам начальника пресс-центра группировки "Юг" Вадима Астафьева, российские военные в целом улучшили тактическое положение на Донецком направлении. В частности, позиции улучшены в районах населенных пунктов Георгиевка и Богдановка.Кроме того, авиация Воздушно-космических сил Российской армии уничтожила четыре командно-наблюдательных и три опорных пункта Вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении.Удары по позициям 13, 63 и 100-й бригад ВСУ наносились в районах населенных пунктов Торское, Ямполовка и Червоная Диброва. При этом российские военные применили авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции УМПК-500.Проблемы с производством оружияУкраинский политолог, директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев заявил, что Украина не способна производить оружие из-за ударов России.Он отметил, что российские удары по украинской оборонной промышленности приведут к особо тяжелым последствиям в случае прекращения западной помощи.В частности, по словам эксперта, у Украины не будет оружейных возможностей для ведения активных боевых действий, начиная от патронов и заканчивая танками.Карасев также указал на атаки российской армии по аэродромам Вооруженных сил Украины. Он отметил, что на такой инфраструктуре базируются или обслуживаются самолеты, включая Су-24, являющиеся "несущей платформой для ракет Storm Shadow, которые бьют по Крымскому мосту и по Крыму".О нехватке вооружения говорил и специалист по разработке и производству беспилотников, офицер ВСУ Юрий Касьянов в интервью YouTube-каналу Radio NV.По его словам, Вооруженным силам Украины необходимо в три раза больше FPV-беспилотников, чем обещают в Киеве.Он объяснил, что такие требования к объемам производства БПЛА обоснованы нехваткой снарядов в ВСУ. Эксперт отметил, что власти заявляют об объемах в миллион дронов."На самом деле надо хотя бы три миллиона дронов, чтобы дырку снарядного голода заткнуть", — заявил он.Касьянов также обратил внимание, что на Украине отсутствуют массовые заводы по производству снарядов.Кроме того, офицер ВСУ признал, что Россия продолжает удерживать первенство как в количестве, так и в разнообразии дронов.

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хроники, эксклюзив, спецоперация, оружие, женщины, фронт, военные, форма, вс рф, минобороны рф, танки, дроны, беспилотники