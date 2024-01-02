В Белгороде третий раз за сутки зазвучала сирена воздушной тревоги - 02.01.2024 Украина.ру
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В Белгороде третий раз за сутки зазвучала сирена воздушной тревоги
В Белгороде третий раз за сутки зазвучала сирена воздушной тревоги - 02.01.2024 Украина.ру
В Белгороде третий раз за сутки зазвучала сирена воздушной тревоги
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал население укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Об этом глава региона написал в своем ТГ-канале
2024-01-02T14:42
2024-01-02T14:42
новости
белгородская область
белгород
воздушная тревога
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Ранее жительница Белгородской области получила рваную рану левой кисти при отражении силами ПВО воздушного налета."Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - призывает Гладков.Минобороны РФ отчиталось об уничтожении четырех запущенных с Украины ракет РСЗО"Ольха". Позже в ведомстве уточнили, что над Белгородом были сбиты еще пять украинских ракет "Ольха".В субботу, 30 декабря, ВСУ обстреляли центр Белгорода. По последним данным в результате атаки погибли 24 человека, ещё 108 - получили ранения. По информации минобороны РФ, ВСУ пытались нанести неизбирательный удар по центру Белгорода при помощи ракет "Ольха" с кассетной частью и снарядов чешской РСЗО Vampire.По имеющейся информации, приказ на обстрел руководитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов получил от президента Украины Владимира Зеленского.Минобороны России пообещало не оставить безнаказанным это преступление. ВС РФ в ответ на террористическую атаку ВСУ на Белгород нанесли удар по центрам принятия решений и военным объектам на Украине.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, белгородская область, белгород, воздушная тревога
Новости, Белгородская область, Белгород, воздушная тревога

В Белгороде третий раз за сутки зазвучала сирена воздушной тревоги

14:42 02.01.2024
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал население укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Об этом глава региона написал в своем ТГ-канале
Ранее жительница Белгородской области получила рваную рану левой кисти при отражении силами ПВО воздушного налета.
"Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - призывает Гладков.
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении четырех запущенных с Украины ракет РСЗО"Ольха". Позже в ведомстве уточнили, что над Белгородом были сбиты еще пять украинских ракет "Ольха".
В субботу, 30 декабря, ВСУ обстреляли центр Белгорода. По последним данным в результате атаки погибли 24 человека, ещё 108 - получили ранения. По информации минобороны РФ, ВСУ пытались нанести неизбирательный удар по центру Белгорода при помощи ракет "Ольха" с кассетной частью и снарядов чешской РСЗО Vampire.
Города России. Ялта - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
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По имеющейся информации, приказ на обстрел руководитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов получил от президента Украины Владимира Зеленского.
Минобороны России пообещало не оставить безнаказанным это преступление. ВС РФ в ответ на террористическую атаку ВСУ на Белгород нанесли удар по центрам принятия решений и военным объектам на Украине.
 
НовостиБелгородская областьБелгородвоздушная тревога
 
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