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В Белгороде третий раз за сутки зазвучала сирена воздушной тревоги
В Белгороде третий раз за сутки зазвучала сирена воздушной тревоги - 02.01.2024 Украина.ру
В Белгороде третий раз за сутки зазвучала сирена воздушной тревоги
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал население укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Об этом глава региона написал в своем ТГ-канале
2024-01-02T14:42
2024-01-02T14:42
2024-01-02T14:42
новости
белгородская область
белгород
воздушная тревога
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Ранее жительница Белгородской области получила рваную рану левой кисти при отражении силами ПВО воздушного налета."Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - призывает Гладков.Минобороны РФ отчиталось об уничтожении четырех запущенных с Украины ракет РСЗО"Ольха". Позже в ведомстве уточнили, что над Белгородом были сбиты еще пять украинских ракет "Ольха".В субботу, 30 декабря, ВСУ обстреляли центр Белгорода. По последним данным в результате атаки погибли 24 человека, ещё 108 - получили ранения. По информации минобороны РФ, ВСУ пытались нанести неизбирательный удар по центру Белгорода при помощи ракет "Ольха" с кассетной частью и снарядов чешской РСЗО Vampire.По имеющейся информации, приказ на обстрел руководитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов получил от президента Украины Владимира Зеленского.Минобороны России пообещало не оставить безнаказанным это преступление. ВС РФ в ответ на террористическую атаку ВСУ на Белгород нанесли удар по центрам принятия решений и военным объектам на Украине.
https://ukraina.ru/20240102/1052537141.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, белгородская область, белгород, воздушная тревога
В Белгороде третий раз за сутки зазвучала сирена воздушной тревоги
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал население укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Об этом глава региона написал в своем ТГ-канале
Ранее жительница Белгородской области получила рваную рану левой кисти при отражении силами ПВО воздушного налета.
"Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - призывает Гладков.
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении четырех запущенных с Украины ракет РСЗО"Ольха". Позже в ведомстве уточнили, что над Белгородом были сбиты еще пять украинских ракет "Ольха".
В субботу, 30 декабря, ВСУ обстреляли
центр Белгорода. По последним данным в результате атаки погибли
24 человека, ещё 108 - получили ранения. По информации минобороны РФ, ВСУ пытались нанести неизбирательный удар по центру Белгорода при помощи ракет "Ольха" с кассетной частью и снарядов чешской РСЗО Vampire.
По имеющейся информации, приказ на обстрел руководитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов получил от президента Украины Владимира Зеленского.
Минобороны России пообещало не оставить безнаказанным это преступление. ВС РФ в ответ на террористическую атаку ВСУ на Белгород нанесли удар по центрам принятия решений и военным объектам на Украине.