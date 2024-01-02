Киев в дыму: воздушная тревога на Украине установила новый рекорд - 02.01.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240102/1052536205.html
Киев в дыму: воздушная тревога на Украине установила новый рекорд
Киев в дыму: воздушная тревога на Украине установила новый рекорд - 02.01.2024 Украина.ру
Киев в дыму: воздушная тревога на Украине установила новый рекорд
Более 3.5 часа продолжалась воздушная тревога на Украине утром 2 января. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины
2024-01-02T11:44
2024-01-02T12:08
новости
воздушная тревога
киев
виталий кличко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/12/1048087266_55:0:1680:914_1920x0_80_0_0_b7402c3fe41ded816764e8506926ba2b.jpg
Тревогу объявили по всей Украине в 07.23, отменив ее около 10.50 по Москве. По состоянию 11.30 режим воздушной тревоги действует лишь вы Николаевской и Херсонской областях. Единственный раз сигнал воздушной тревоги длился почти три час в ноябре 2023 года.Местные власти сообщили о мощных взрывах, пожарах и отключении электроэнергии.Из-за обстрелов в Киеве обесточены почти 260 тысяч потребителей, сообщает Минэнерго. Украинские власти также уверяют, что силами ПВО сбито около 70 российских ракет.В субботу, 30 декабря, ВСУ обстреляли центр Белгорода. По последним данным в результате атаки погибли 24 человека, ещё 108 - получили ранения. По информации минобороны РФ, ВСУ пытались нанести неизбирательный удар по центру Белгорода при помощи ракет "Ольха" с запрещённой кассетной частью и снарядов чешской РСЗО Vampire.По имеющейся информации, приказ на обстрел руководитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов получил от президента Украины Владимира Зеленского.Минобороны России пообещало не оставить безнаказанным это преступление. ВС РФ в ответ на террористическую атаку ВСУ на Белгород нанесли удар по центрам принятия решений и военным объектам на Украине.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/12/1048087266_281:0:1500:914_1920x0_80_0_0_56e2302ceb8d05540d96338bba537d7b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, воздушная тревога, киев, виталий кличко
Новости, воздушная тревога, Киев, Виталий Кличко

Киев в дыму: воздушная тревога на Украине установила новый рекорд

11:44 02.01.2024 (обновлено: 12:08 02.01.2024)
 
© Министерство обороны РФ
© Министерство обороны РФ
Читать в
Более 3.5 часа продолжалась воздушная тревога на Украине утром 2 января. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины
Тревогу объявили по всей Украине в 07.23, отменив ее около 10.50 по Москве. По состоянию 11.30 режим воздушной тревоги действует лишь вы Николаевской и Херсонской областях. Единственный раз сигнал воздушной тревоги длился почти три час в ноябре 2023 года.
Местные власти сообщили о мощных взрывах, пожарах и отключении электроэнергии.
"Много районов в Киеве сейчас обесточены, также упало давление воды, чтобы восстановить электро- и водоснабжение, нам понадобится еще несколько часов”,- заявил мэр Киева Кличко.
Из-за обстрелов в Киеве обесточены почти 260 тысяч потребителей, сообщает Минэнерго. Украинские власти также уверяют, что силами ПВО сбито около 70 российских ракет.
В субботу, 30 декабря, ВСУ обстреляли центр Белгорода. По последним данным в результате атаки погибли 24 человека, ещё 108 - получили ранения. По информации минобороны РФ, ВСУ пытались нанести неизбирательный удар по центру Белгорода при помощи ракет "Ольха" с запрещённой кассетной частью и снарядов чешской РСЗО Vampire.
По имеющейся информации, приказ на обстрел руководитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов получил от президента Украины Владимира Зеленского.
Минобороны России пообещало не оставить безнаказанным это преступление. ВС РФ в ответ на террористическую атаку ВСУ на Белгород нанесли удар по центрам принятия решений и военным объектам на Украине.
 
Новостивоздушная тревогаКиевВиталий Кличко
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:51Помощи не будет: экс-посол США при НАТО предрек скорое поражение ВСУ
12:20Сдержать агрессора: в Госдуме ответили на "утечки" от террориста Зеленского
11:44Киев в дыму: воздушная тревога на Украине установила новый рекорд
11:04Зимой ВСУ будут дальше деградировать: военный эксперт назвал направление главного удара ВС России
10:32ВСУ идут в эмоциональные атаки: военный эксперт о том, как Россия ломает три центра сопротивления Украины
10:26Взрывы в Киеве, Зеленский недоволен. Главное на Украине на утро 2 января
10:08"Забудьте о деоккупации": Зеленский раскрыл причину провала наступления ВСУ
09:48Часть Киева осталась без света после ракетного удара - мэр
08:00Платон Беседин о культурных итогах 2023: литературе нужно немного репрессий, чтобы вернуть интерес?
06:00Вы уж определитесь. Военный эксперт о том, что произойдет, если Россия вновь будет бить ВСУ из Белоруссии
05:26Что принесёт 2024 год? Астрологический прогноз по знакам зодиака
04:56"Поднимайте восстание!" С чего начался 2024 год для Украины
04:31"В мастерской у "Длинного". Как куётся наша победа в беспилотной войне
04:02"Эпоха вырождения" и "неудавшееся государство". Украинские эксперты и политики о перспективах Украины
18:17Встреча Путина с военными и реакция на удар по Белгороду. Итоги 1 января на Украине
18:00"Драки в сценарии нет? Сейчас будет": как снимали последний советский фильм "Сердца трёх"
16:35Эксперт объяснил, почему СВО еще может оказаться гораздо страшнее Первой мировой войны
16:04Военный эксперт объяснил, почему "Ланцеты" не смогут вывести из строя всю украинскую артиллерию
15:51Секреты двух дончанок: как сделать новогоднее похмелье максимально приятным
15:43Яков Кедми описал, что начнется, если Запад все же передаст Украине оружие из собственных армий
Лента новостейМолния