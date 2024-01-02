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Киев в дыму: воздушная тревога на Украине установила новый рекорд

Киев в дыму: воздушная тревога на Украине установила новый рекорд - 02.01.2024 Украина.ру

Киев в дыму: воздушная тревога на Украине установила новый рекорд

Более 3.5 часа продолжалась воздушная тревога на Украине утром 2 января. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины

2024-01-02T11:44

2024-01-02T11:44

2024-01-02T12:08

новости

воздушная тревога

киев

виталий кличко

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Тревогу объявили по всей Украине в 07.23, отменив ее около 10.50 по Москве. По состоянию 11.30 режим воздушной тревоги действует лишь вы Николаевской и Херсонской областях. Единственный раз сигнал воздушной тревоги длился почти три час в ноябре 2023 года.Местные власти сообщили о мощных взрывах, пожарах и отключении электроэнергии.Из-за обстрелов в Киеве обесточены почти 260 тысяч потребителей, сообщает Минэнерго. Украинские власти также уверяют, что силами ПВО сбито около 70 российских ракет.В субботу, 30 декабря, ВСУ обстреляли центр Белгорода. По последним данным в результате атаки погибли 24 человека, ещё 108 - получили ранения. По информации минобороны РФ, ВСУ пытались нанести неизбирательный удар по центру Белгорода при помощи ракет "Ольха" с запрещённой кассетной частью и снарядов чешской РСЗО Vampire.По имеющейся информации, приказ на обстрел руководитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов получил от президента Украины Владимира Зеленского.Минобороны России пообещало не оставить безнаказанным это преступление. ВС РФ в ответ на террористическую атаку ВСУ на Белгород нанесли удар по центрам принятия решений и военным объектам на Украине.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, воздушная тревога, киев, виталий кличко