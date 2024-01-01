"Эту процедуру пройдут все": политолог раскрыл, как Россия будет массово "просеивать" трибуналами Украину - 01.01.2024 Украина.ру
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"Эту процедуру пройдут все": политолог раскрыл, как Россия будет массово "просеивать" трибуналами Украину
"Эту процедуру пройдут все": политолог раскрыл, как Россия будет массово "просеивать" трибуналами Украину - 01.01.2024 Украина.ру
"Эту процедуру пройдут все": политолог раскрыл, как Россия будет массово "просеивать" трибуналами Украину
В поствоенной Германии через трибуналы проходили десятки миллионов человек. После окончания СВО вся Украина тоже будет проходить проверку в рамках денацификации. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков
2024-01-01T06:00
2024-01-01T06:00
новости
украина
россия
сво
проверка
преступления
трибунал
жители
следствие
демилитаризация
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Главная цель спецоперации РФ – демилитаризация и денацификация Украины. Демилитаризация на полях сражений уже идет неплохо. Поэтому упор надо больше делать на денацификацию, рассказал политолог.В поствоенной Германии через трибуналы проходили десятки миллионов человек. После окончания СВО вся Украина тоже будет "просеиваться". Сначала жителей попросят заполнить большую анкету, а потом следователи будут проверять достоверность указанных сведений, добавил эксперт.По результатам проверки будут выделяться три категории: злостные преступники, преступники и невиновные. Понятно, что около 90% жителей Украины окажутся невиновными. Но через такую процедуру пройдут все, резюмировал собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231229/1052478738.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, сво, проверка, преступления, трибунал, жители, следствие, демилитаризация, денацификация
Новости, Украина, Россия, СВО, проверка, преступления, трибунал, жители, следствие, демилитаризация, денацификация

"Эту процедуру пройдут все": политолог раскрыл, как Россия будет массово "просеивать" трибуналами Украину

06:00 01.01.2024
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСдавшихся в плен украинских военных и боевиков доставили в СИЗО в Еленовку
Сдавшихся в плен украинских военных и боевиков доставили в СИЗО в Еленовку - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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В поствоенной Германии через трибуналы проходили десятки миллионов человек. После окончания СВО вся Украина тоже будет проходить проверку в рамках денацификации. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков
Главная цель спецоперации РФ – демилитаризация и денацификация Украины. Демилитаризация на полях сражений уже идет неплохо. Поэтому упор надо больше делать на денацификацию, рассказал политолог.

"Напомню, когда [глава парламентской фракции "Слуга Народа" Давид] Арахамия говорил о сути Стамбульских соглашений, он сказал, что "Россия настаивала на демилитаризации, а остальное – бла-бла-бла". Как раз под "бла-бла-бла" он денацификацию имел в виду. И он даже не понимает, что это такое", - подчеркнул Казаков.

В поствоенной Германии через трибуналы проходили десятки миллионов человек. После окончания СВО вся Украина тоже будет "просеиваться". Сначала жителей попросят заполнить большую анкету, а потом следователи будут проверять достоверность указанных сведений, добавил эксперт.
По результатам проверки будут выделяться три категории: злостные преступники, преступники и невиновные. Понятно, что около 90% жителей Украины окажутся невиновными. Но через такую процедуру пройдут все, резюмировал собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Пётр Скоробогатый интервью
29 декабря 2023, 04:03
Петр Скоробогатый: Бои за Авдеевку не решат судьбу войны, договариваться нужно с новым президентом СШАЗадача армии в ближайшее время — не допустить усталости фронта, большой паузы, которая будет истрактована в политическом ключе как окончание возможностей для России, считает редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
 
НовостиУкраинаРоссияСВОпроверкапреступлениятрибуналжителиследствиедемилитаризацияденацификация
 
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Заголовок открываемого материала
06:00"Эту процедуру пройдут все": политолог раскрыл, как Россия будет массово "просеивать" трибуналами Украину
05:23Бизнесмен и волонтёр Александр Евдокимов о том, почему нужно помогать фронту
05:00Политолог о том, как армия РФ надела на ВСУ в Авдеевке тришкин кафтан, заставив тащить резервы с Купянска
04:54Андрей Клинцевич: Россия вонзила в ВСУ "жало" и разрушит две их "опоры", а потом развалит США изнутри
04:34Облавы, распродажа земли и похищение Рождества. Что ожидает украинцев в январе
04:10Зеленский теряет союзников, Украина теряет веру. Эксперты о ситуации в стране
04:00"Постоянно что-то отваливалось": эксперт объяснил, почему на поле боя массово горят натовские "Крабы"
18:30"Чародеи": Стругацкие без Стругацких
17:25Занимательная кухня. Русское "мясо с картофелем по-французски"
17:22Четыре года побед. Как "Красная звезда" поздравляла с Новым годом
17:10Новогодние поздравления, "подарок" от Банковой. Итоги 31 декабря на Украине
16:46Российская армия уничтожила авиатехнику ВСУ на двух аэродромах
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