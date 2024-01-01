"Эту процедуру пройдут все": политолог раскрыл, как Россия будет массово "просеивать" трибуналами Украину
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В поствоенной Германии через трибуналы проходили десятки миллионов человек. После окончания СВО вся Украина тоже будет проходить проверку в рамках денацификации. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков
Главная цель спецоперации РФ – демилитаризация и денацификация Украины. Демилитаризация на полях сражений уже идет неплохо. Поэтому упор надо больше делать на денацификацию, рассказал политолог.
"Напомню, когда [глава парламентской фракции "Слуга Народа" Давид] Арахамия говорил о сути Стамбульских соглашений, он сказал, что "Россия настаивала на демилитаризации, а остальное – бла-бла-бла". Как раз под "бла-бла-бла" он денацификацию имел в виду. И он даже не понимает, что это такое", - подчеркнул Казаков.
В поствоенной Германии через трибуналы проходили десятки миллионов человек. После окончания СВО вся Украина тоже будет "просеиваться". Сначала жителей попросят заполнить большую анкету, а потом следователи будут проверять достоверность указанных сведений, добавил эксперт.
По результатам проверки будут выделяться три категории: злостные преступники, преступники и невиновные. Понятно, что около 90% жителей Украины окажутся невиновными. Но через такую процедуру пройдут все, резюмировал собеседник издания Украина.ру.
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