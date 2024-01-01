https://ukraina.ru/20240101/1052505518.html

"Эту процедуру пройдут все": политолог раскрыл, как Россия будет массово "просеивать" трибуналами Украину

"Эту процедуру пройдут все": политолог раскрыл, как Россия будет массово "просеивать" трибуналами Украину - 01.01.2024 Украина.ру

"Эту процедуру пройдут все": политолог раскрыл, как Россия будет массово "просеивать" трибуналами Украину

В поствоенной Германии через трибуналы проходили десятки миллионов человек. После окончания СВО вся Украина тоже будет проходить проверку в рамках денацификации. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков

2024-01-01T06:00

2024-01-01T06:00

2024-01-01T06:00

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демилитаризация

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Главная цель спецоперации РФ – демилитаризация и денацификация Украины. Демилитаризация на полях сражений уже идет неплохо. Поэтому упор надо больше делать на денацификацию, рассказал политолог.В поствоенной Германии через трибуналы проходили десятки миллионов человек. После окончания СВО вся Украина тоже будет "просеиваться". Сначала жителей попросят заполнить большую анкету, а потом следователи будут проверять достоверность указанных сведений, добавил эксперт.По результатам проверки будут выделяться три категории: злостные преступники, преступники и невиновные. Понятно, что около 90% жителей Украины окажутся невиновными. Но через такую процедуру пройдут все, резюмировал собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231229/1052478738.html

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новости, украина, россия, сво, проверка, преступления, трибунал, жители, следствие, демилитаризация, денацификация