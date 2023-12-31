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Приказ нанести удар по Белгороду отдал лично Зеленский – источник

Приказ нанести удар по Белгороду отдал лично Зеленский – источник - 31.12.2023 Украина.ру

Приказ нанести удар по Белгороду отдал лично Зеленский – источник

Президент Украины Владимир Зеленский лично отдал приказ руководителю Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кириллу Буданову организовать массированный обстрел Белгорода, передаёт RT, ссылаясь на источник в силовых структурах

2023-12-31T16:34

2023-12-31T16:34

2023-12-31T16:34

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По его словам, исполнил приказ личный состав нацбатальона "Кракен"* под командованием Сергея Величко. Националисты выдвинулись на позиции и атаковали город из РСЗО, после чего отошли в тыловые районы Харьковской области. Напомним, в субботу, 30 декабря, ВСУ обстреляли центр Белгорода. По последним данным в результате атаки погибли 24 человека, ещё 108 - получили ранения. По информации минобороны РФ, ВСУ пытались нанести неизбирательный удар по центру Белгорода при помощи ракет "Ольха" с запрещённой кассетной частью и снарядов чешской РСЗО Vampire. *Входит в признанное в РФ террористическим и запрещенное украинское военизированное националистическое формирование "Азов"*

https://ukraina.ru/20231231/1052519040.html

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новости, владимир зеленский, белгород, обстрелы, всу, главное управление разведки украины (гур), кирилл буданов, терроризм, жертвы