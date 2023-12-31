https://ukraina.ru/20231231/1052522386.html
Приказ нанести удар по Белгороду отдал лично Зеленский – источник
Приказ нанести удар по Белгороду отдал лично Зеленский – источник - 31.12.2023 Украина.ру
Приказ нанести удар по Белгороду отдал лично Зеленский – источник
Президент Украины Владимир Зеленский лично отдал приказ руководителю Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кириллу Буданову организовать массированный обстрел Белгорода, передаёт RT, ссылаясь на источник в силовых структурах
2023-12-31T16:34
2023-12-31T16:34
2023-12-31T16:34
новости
владимир зеленский
белгород
обстрелы
всу
главное управление разведки украины (гур)
кирилл буданов
терроризм
жертвы
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По его словам, исполнил приказ личный состав нацбатальона "Кракен"* под командованием Сергея Величко. Националисты выдвинулись на позиции и атаковали город из РСЗО, после чего отошли в тыловые районы Харьковской области. Напомним, в субботу, 30 декабря, ВСУ обстреляли центр Белгорода. По последним данным в результате атаки погибли 24 человека, ещё 108 - получили ранения. По информации минобороны РФ, ВСУ пытались нанести неизбирательный удар по центру Белгорода при помощи ракет "Ольха" с запрещённой кассетной частью и снарядов чешской РСЗО Vampire. *Входит в признанное в РФ террористическим и запрещенное украинское военизированное националистическое формирование "Азов"*
https://ukraina.ru/20231231/1052519040.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир зеленский, белгород, обстрелы, всу, главное управление разведки украины (гур), кирилл буданов, терроризм, жертвы
Новости, Владимир Зеленский, Белгород, обстрелы, ВСУ, Главное управление разведки Украины (ГУР), Кирилл Буданов, терроризм, жертвы
Приказ нанести удар по Белгороду отдал лично Зеленский – источник
Президент Украины Владимир Зеленский лично отдал приказ руководителю Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кириллу Буданову организовать массированный обстрел Белгорода, передаёт RT, ссылаясь на источник в силовых структурах