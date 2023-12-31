Приказ нанести удар по Белгороду отдал лично Зеленский – источник - 31.12.2023 Украина.ру
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Приказ нанести удар по Белгороду отдал лично Зеленский – источник
Приказ нанести удар по Белгороду отдал лично Зеленский – источник - 31.12.2023 Украина.ру
Приказ нанести удар по Белгороду отдал лично Зеленский – источник
Президент Украины Владимир Зеленский лично отдал приказ руководителю Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кириллу Буданову организовать массированный обстрел Белгорода, передаёт RT, ссылаясь на источник в силовых структурах
2023-12-31T16:34
2023-12-31T16:34
новости
владимир зеленский
белгород
обстрелы
всу
главное управление разведки украины (гур)
кирилл буданов
терроризм
жертвы
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По его словам, исполнил приказ личный состав нацбатальона "Кракен"* под командованием Сергея Величко. Националисты выдвинулись на позиции и атаковали город из РСЗО, после чего отошли в тыловые районы Харьковской области. Напомним, в субботу, 30 декабря, ВСУ обстреляли центр Белгорода. По последним данным в результате атаки погибли 24 человека, ещё 108 - получили ранения. По информации минобороны РФ, ВСУ пытались нанести неизбирательный удар по центру Белгорода при помощи ракет "Ольха" с запрещённой кассетной частью и снарядов чешской РСЗО Vampire. *Входит в признанное в РФ террористическим и запрещенное украинское военизированное националистическое формирование "Азов"*
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Украина.ру
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editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, владимир зеленский, белгород, обстрелы, всу, главное управление разведки украины (гур), кирилл буданов, терроризм, жертвы
Новости, Владимир Зеленский, Белгород, обстрелы, ВСУ, Главное управление разведки Украины (ГУР), Кирилл Буданов, терроризм, жертвы

Приказ нанести удар по Белгороду отдал лично Зеленский – источник

16:34 31.12.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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Президент Украины Владимир Зеленский лично отдал приказ руководителю Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кириллу Буданову организовать массированный обстрел Белгорода, передаёт RT, ссылаясь на источник в силовых структурах
По его словам, исполнил приказ личный состав нацбатальона "Кракен"* под командованием Сергея Величко.
Националисты выдвинулись на позиции и атаковали город из РСЗО, после чего отошли в тыловые районы Харьковской области.
Напомним, в субботу, 30 декабря, ВСУ обстреляли центр Белгорода. По последним данным в результате атаки погибли 24 человека, ещё 108 - получили ранения. По информации минобороны РФ, ВСУ пытались нанести неизбирательный удар по центру Белгорода при помощи ракет "Ольха" с запрещённой кассетной частью и снарядов чешской РСЗО Vampire.
*Входит в признанное в РФ террористическим и запрещенное украинское военизированное националистическое формирование "Азов"*
ВС РФ атаковали центр Харькова
12:12
ВС РФ поразили центры принятия решений и военные объекты в Харькове – минобороныВ ответ на террористический обстрел украинской армией центра Белгорода, Вооруженными силами России поражены центры принятия решений и военные объекты в городе Харьков, использовавшиеся преступным киевским режимом. Об этом 31 декабря сообщили в минобороны РФ
 
НовостиВладимир ЗеленскийБелгородобстрелыВСУГлавное управление разведки Украины (ГУР)Кирилл Будановтерроризмжертвы
 
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Заголовок открываемого материала
16:34Приказ нанести удар по Белгороду отдал лично Зеленский – источник
16:16Le Figaro: США могут преподнести Путину величайший подарок в 2024 году
15:59При обстреле ВСУ посёлка под Белгородом погиб пожилой мужчина
15:47Путин поздравил россиян с Новым годом
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