Рогов: атака ВСУ на Белгород – часть британского сценария разжигания ненависти
Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов прокомментировал массированный обстрел украинской армией центра Белгорода, назвав случившееся – частью плана Великобритании по разжиганию ненависти
"Всё это часть британского сценария, целью которого является разжигание кровной ненависти между родными людьми, живущими на южнорусских землях. Обстрелом Белгорода террористы режима Зеленского намеревались спровоцировать Россию на ответный удар по мирным городам, находящимся под контролем нацистов, чтобы ещё больше запугать своё население и заставить его идти в ряды ВСУ", – сказал Рогов РИА Новости.
Он подчеркнул, что сегодня украинская власть является оккупационной и губительной для местных жителей. Глава киевского режима Владимир Зеленский реализовывают британский план "войны до последнего украинца", осознавая, что все жители его страны и есть русские, добавил Рогов.
Напомним, в субботу, 30 декабря, ВСУ обстреляли центр Белгорода. Погибли 24 человека, ещё 108 получили ранения. По данным минобороны, ВСУ пытались нанести неизбирательный удар по центру Белгорода при помощи ракет "Ольха" с запрещённой кассетной частью и снарядов чешской РСЗО Vampire.Ответ российской стороны не заставил долго ждать – ВС РФ поразили центры принятия решений и военные объекты в Харькове.