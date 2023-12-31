Рогов: атака ВСУ на Белгород – часть британского сценария разжигания ненависти - 31.12.2023 Украина.ру
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Рогов: атака ВСУ на Белгород – часть британского сценария разжигания ненависти
Рогов: атака ВСУ на Белгород – часть британского сценария разжигания ненависти - 31.12.2023 Украина.ру
Рогов: атака ВСУ на Белгород – часть британского сценария разжигания ненависти
Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов прокомментировал массированный обстрел украинской армией центра Белгорода, назвав случившееся – частью плана Великобритании по разжиганию ненависти
2023-12-31T15:29
2023-12-31T15:29
новости
белгород
обстрелы
всу
сво
владимир рогов
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Он подчеркнул, что сегодня украинская власть является оккупационной и губительной для местных жителей. Глава киевского режима Владимир Зеленский реализовывают британский план "войны до последнего украинца", осознавая, что все жители его страны и есть русские, добавил Рогов. Напомним, в субботу, 30 декабря, ВСУ обстреляли центр Белгорода. Погибли 24 человека, ещё 108 получили ранения. По данным минобороны, ВСУ пытались нанести неизбирательный удар по центру Белгорода при помощи ракет "Ольха" с запрещённой кассетной частью и снарядов чешской РСЗО Vampire.Ответ российской стороны не заставил долго ждать – ВС РФ поразили центры принятия решений и военные объекты в Харькове.
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новости, белгород, обстрелы, всу, сво, владимир рогов
Новости, Белгород, обстрелы, ВСУ, СВО, Владимир Рогов

Рогов: атака ВСУ на Белгород – часть британского сценария разжигания ненависти

15:29 31.12.2023
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВладимир Рогов
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов прокомментировал массированный обстрел украинской армией центра Белгорода, назвав случившееся – частью плана Великобритании по разжиганию ненависти

"Всё это часть британского сценария, целью которого является разжигание кровной ненависти между родными людьми, живущими на южнорусских землях. Обстрелом Белгорода террористы режима Зеленского намеревались спровоцировать Россию на ответный удар по мирным городам, находящимся под контролем нацистов, чтобы ещё больше запугать своё население и заставить его идти в ряды ВСУ", – сказал Рогов РИА Новости.

Он подчеркнул, что сегодня украинская власть является оккупационной и губительной для местных жителей. Глава киевского режима Владимир Зеленский реализовывают британский план "войны до последнего украинца", осознавая, что все жители его страны и есть русские, добавил Рогов.
Напомним, в субботу, 30 декабря, ВСУ обстреляли центр Белгорода. Погибли 24 человека, ещё 108 получили ранения. По данным минобороны, ВСУ пытались нанести неизбирательный удар по центру Белгорода при помощи ракет "Ольха" с запрещённой кассетной частью и снарядов чешской РСЗО Vampire.Ответ российской стороны не заставил долго ждать – ВС РФ поразили центры принятия решений и военные объекты в Харькове.
офицер СК РФ
13:25
В Белгороде погиб 27-летний офицер СК РФ при ракетном обстреле ВСУВ Белгороде при исполнении служебного долга в результате обстрела украинской армии погиб офицер Следственного комитета России Михаил Конопицин. Об этом сообщила 31 декабря пресс-служба СК РФ
 
НовостиБелгородобстрелыВСУСВОВладимир Рогов
 
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Заголовок открываемого материала
16:34Приказ нанести удар по Белгороду отдал лично Зеленский – источник
16:16Le Figaro: США могут преподнести Путину величайший подарок в 2024 году
15:59При обстреле ВСУ посёлка под Белгородом погиб пожилой мужчина
15:47Путин поздравил россиян с Новым годом
15:29Рогов: атака ВСУ на Белгород – часть британского сценария разжигания ненависти
15:10Взрывы прогремели в Кропивницком и Кривом Роге
14:59После обстрела ВСУ Белгорода госпитализировали 93 человека, в том числе 13 детей
14:29Почти 90% жителей новых регионов России получили паспорта РФ в 2023 году
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14:14ВСУ дважды сбросили на Донецк взрывоопасные предметы с БПЛА
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13:25В Белгороде погиб 27-летний офицер СК РФ при ракетном обстреле ВСУ
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