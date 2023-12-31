https://ukraina.ru/20231231/1052521743.html

Рогов: атака ВСУ на Белгород – часть британского сценария разжигания ненависти

Рогов: атака ВСУ на Белгород – часть британского сценария разжигания ненависти - 31.12.2023 Украина.ру

Рогов: атака ВСУ на Белгород – часть британского сценария разжигания ненависти

Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов прокомментировал массированный обстрел украинской армией центра Белгорода, назвав случившееся – частью плана Великобритании по разжиганию ненависти

2023-12-31T15:29

2023-12-31T15:29

2023-12-31T15:29

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Он подчеркнул, что сегодня украинская власть является оккупационной и губительной для местных жителей. Глава киевского режима Владимир Зеленский реализовывают британский план "войны до последнего украинца", осознавая, что все жители его страны и есть русские, добавил Рогов. Напомним, в субботу, 30 декабря, ВСУ обстреляли центр Белгорода. Погибли 24 человека, ещё 108 получили ранения. По данным минобороны, ВСУ пытались нанести неизбирательный удар по центру Белгорода при помощи ракет "Ольха" с запрещённой кассетной частью и снарядов чешской РСЗО Vampire.Ответ российской стороны не заставил долго ждать – ВС РФ поразили центры принятия решений и военные объекты в Харькове.

https://ukraina.ru/20231231/1052520335.html

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новости, белгород, обстрелы, всу, сво, владимир рогов