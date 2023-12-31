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ВС РФ поразили центры принятия решений и военные объекты в Харькове – минобороны
ВС РФ поразили центры принятия решений и военные объекты в Харькове – минобороны - 31.12.2023 Украина.ру
ВС РФ поразили центры принятия решений и военные объекты в Харькове – минобороны
В ответ на террористический обстрел украинской армией центра Белгорода, Вооруженными силами России поражены центры принятия решений и военные объекты в городе Харьков, использовавшиеся преступным киевским режимом. Об этом 31 декабря сообщили в минобороны РФ
2023-12-31T12:12
2023-12-31T12:12
2023-12-31T12:13
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Уточняется, что в уничтоженной гостинице находились также до двухсот иностранных наёмников, которых планировалось привлечь к проведению террористических рейдов на приграничной с Украиной территории РФ. Там добавили, что высокоточными ударами ВС РФ поражен филиал национального центра управления космическими средствами в районе населенного пункта Залесцы Хмельницкой области, который используется ВСУ для ведения разведки. Уничтожены базы горючего в Харькове и Запорожье, с которых шло снабжение украинских группировок войск на Харьковском и Ореховском направлениях. Кроме того, нанесены ракетные удары по пунктам временной дислокации подразделений 59-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и иностранных наёмников общей численностью до 600 боевиков, а также местам стоянки военной техники и артиллерийских систем в населённых пунктах Селидово, Курахово и на территории шахты Коротченко в Донецкой Народной Республике. В министерстве напомнили, что ВС России наносят удары только по военным объектам и непосредственно связанной с ними инфраструктуре.*включён в список экстремистских организаций минюста России**признан террористической организацией и запрещен на территории России.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, харьков, харьковская область, всу, сво, спецоперация, вс рф
Новости, Украина, Харьков, Харьковская область, ВСУ, СВО, Спецоперация, ВС РФ
ВС РФ поразили центры принятия решений и военные объекты в Харькове – минобороны
12:12 31.12.2023 (обновлено: 12:13 31.12.2023)
В ответ на террористический обстрел украинской армией центра Белгорода, Вооруженными силами России поражены центры принятия решений и военные объекты в городе Харьков, использовавшиеся преступным киевским режимом. Об этом 31 декабря сообщили в минобороны РФ
"Высокоточным ракетным ударом по бывшему гостиничному комплексу "Харьков Палас" уничтожены представители ГУР и ВСУ, принимавшие непосредственное участие в планировании и исполнении теракта в Белгороде", – сказано в сообщении ведомства.
Уточняется, что в уничтоженной гостинице находились также до двухсот иностранных наёмников, которых планировалось привлечь к проведению террористических рейдов на приграничной с Украиной территории РФ.
"Ударами высокоточных ракет по зданию службы безопасности Украины по Харьковской области и пункту временной дислокации националистического формирования "Правый сектор*" ликвидированы представители руксостава СБУ, иностранные наёмники и боевики подразделения "Кракен**", непосредственно осуществлявшие подготовку диверсий на российской территории", – сказано в телеграм-канале минобороны.
Там добавили, что высокоточными ударами ВС РФ поражен филиал национального центра управления космическими средствами в районе населенного пункта Залесцы Хмельницкой области, который используется ВСУ для ведения разведки. Уничтожены базы горючего в Харькове и Запорожье, с которых шло снабжение украинских группировок войск на Харьковском и Ореховском направлениях.
Кроме того, нанесены ракетные удары по пунктам временной дислокации подразделений 59-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и иностранных наёмников общей численностью до 600 боевиков, а также местам стоянки военной техники и артиллерийских систем в населённых пунктах Селидово, Курахово и на территории шахты Коротченко в Донецкой Народной Республике.
"Противник понес значительные потери. Уничтожены две пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS с помощью которых киевский режим планировал в период новогодних праздников наносить ракетные удары по Донецку", – подчеркнули в минобороны.
В министерстве напомнили, что ВС России наносят удары только по военным объектам и непосредственно связанной с ними инфраструктуре.
*включён в список экстремистских организаций минюста России
**признан террористической организацией и запрещен на территории России.