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ВС РФ поразили центры принятия решений и военные объекты в Харькове – минобороны

ВС РФ поразили центры принятия решений и военные объекты в Харькове – минобороны - 31.12.2023 Украина.ру

ВС РФ поразили центры принятия решений и военные объекты в Харькове – минобороны

В ответ на террористический обстрел украинской армией центра Белгорода, Вооруженными силами России поражены центры принятия решений и военные объекты в городе Харьков, использовавшиеся преступным киевским режимом. Об этом 31 декабря сообщили в минобороны РФ

2023-12-31T12:12

2023-12-31T12:12

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Уточняется, что в уничтоженной гостинице находились также до двухсот иностранных наёмников, которых планировалось привлечь к проведению террористических рейдов на приграничной с Украиной территории РФ. Там добавили, что высокоточными ударами ВС РФ поражен филиал национального центра управления космическими средствами в районе населенного пункта Залесцы Хмельницкой области, который используется ВСУ для ведения разведки. Уничтожены базы горючего в Харькове и Запорожье, с которых шло снабжение украинских группировок войск на Харьковском и Ореховском направлениях. Кроме того, нанесены ракетные удары по пунктам временной дислокации подразделений 59-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и иностранных наёмников общей численностью до 600 боевиков, а также местам стоянки военной техники и артиллерийских систем в населённых пунктах Селидово, Курахово и на территории шахты Коротченко в Донецкой Народной Республике. В министерстве напомнили, что ВС России наносят удары только по военным объектам и непосредственно связанной с ними инфраструктуре.*включён в список экстремистских организаций минюста России**признан террористической организацией и запрещен на территории России.

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новости, украина, харьков, харьковская область, всу, сво, спецоперация, вс рф