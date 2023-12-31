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Россия будет исправлять ситуацию на границе с Харьковской областью – Небензя

Россия будет исправлять ситуацию на границе с Харьковской областью – Небензя - 31.12.2023 Украина.ру

Россия будет исправлять ситуацию на границе с Харьковской областью – Небензя

Вооружённые силы России исправят ситуацию на границе с Харьковской областью, а в случае роста угроз РФ будет действовать жёстче. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя

2023-12-31T09:31

2023-12-31T09:31

2023-12-31T09:31

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Комментируя террористический обстрел украинской армии центра Белгорода, он отметил, что ВС РФ теснят ВСУ на многих участках линии фронта. То же самое будет и с боевиками в Харьковской области. Одной из главных задач РФ в рамках СВО будет ликвидация угроз, исходящих из территорий, граничащих с российскими регионами, в том числе вошедшими в состав России после начала Спецоперации, добавил постпред. Небензя также подчеркнул готовность РФ действовать жёстче в случае роста количества угроз со стороны Украины. Напомним, 30 декабря, ВСУ обстреляли центр Белгорода. В МЧС в течение дня постоянно уточняли данные по пострадавшим в результате удара. По данным на утро, 31 декабря, в результате атаки погибли 22 мирных жителя, 109 получили ранения. По данным минобороны, ВСУ пытались нанести неизбирательный удар по центру Белгорода при помощи ракет "Ольха" с запрещённой кассетной частью и снарядов чешской РСЗО Vampire. В мае губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, отвечая на вопрос журналистов, что можно сделать для безопасности приграничных территорий, сказал, что нужно "Харьков присоединить к Белгородской области".

https://ukraina.ru/20231230/1052516439.html

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новости, всу, обстрелы, сво, спецоперация, василий небензя, оон, белгородская область, белгород