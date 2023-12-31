Россия будет исправлять ситуацию на границе с Харьковской областью – Небензя - 31.12.2023 Украина.ру
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Россия будет исправлять ситуацию на границе с Харьковской областью – Небензя
Россия будет исправлять ситуацию на границе с Харьковской областью – Небензя - 31.12.2023 Украина.ру
Россия будет исправлять ситуацию на границе с Харьковской областью – Небензя
Вооружённые силы России исправят ситуацию на границе с Харьковской областью, а в случае роста угроз РФ будет действовать жёстче. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
2023-12-31T09:31
2023-12-31T09:31
новости
всу
обстрелы
сво
спецоперация
василий небензя
оон
белгородская область
белгород
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Комментируя террористический обстрел украинской армии центра Белгорода, он отметил, что ВС РФ теснят ВСУ на многих участках линии фронта. То же самое будет и с боевиками в Харьковской области. Одной из главных задач РФ в рамках СВО будет ликвидация угроз, исходящих из территорий, граничащих с российскими регионами, в том числе вошедшими в состав России после начала Спецоперации, добавил постпред. Небензя также подчеркнул готовность РФ действовать жёстче в случае роста количества угроз со стороны Украины. Напомним, 30 декабря, ВСУ обстреляли центр Белгорода. В МЧС в течение дня постоянно уточняли данные по пострадавшим в результате удара. По данным на утро, 31 декабря, в результате атаки погибли 22 мирных жителя, 109 получили ранения. По данным минобороны, ВСУ пытались нанести неизбирательный удар по центру Белгорода при помощи ракет "Ольха" с запрещённой кассетной частью и снарядов чешской РСЗО Vampire. В мае губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, отвечая на вопрос журналистов, что можно сделать для безопасности приграничных территорий, сказал, что нужно "Харьков присоединить к Белгородской области".
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новости, всу, обстрелы, сво, спецоперация, василий небензя, оон, белгородская область, белгород
Новости, ВСУ, обстрелы, СВО, Спецоперация, Василий Небензя, ООН, Белгородская область, Белгород

Россия будет исправлять ситуацию на границе с Харьковской областью – Небензя

09:31 31.12.2023
 
© AP / Seth Wenig Василий Небензя
 Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© AP / Seth Wenig
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Вооружённые силы России исправят ситуацию на границе с Харьковской областью, а в случае роста угроз РФ будет действовать жёстче. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Комментируя террористический обстрел украинской армии центра Белгорода, он отметил, что ВС РФ теснят ВСУ на многих участках линии фронта. То же самое будет и с боевиками в Харьковской области.

"Российская армия теснит украинских боевиков по всей линии боевого сопротивления. Тут националистам уже не до привычных обстрелов, спасти бы свои жизни, заваливая боевые позиции трупами неподготовленных новобранцев. А вот в Харьковской области, особенно ближе к российской границе, ситуация иная. Точнее, пока иная. Мы её, разумеется, будем исправлять", – цитирует Небензю "Коммерсантъ".

Одной из главных задач РФ в рамках СВО будет ликвидация угроз, исходящих из территорий, граничащих с российскими регионами, в том числе вошедшими в состав России после начала Спецоперации, добавил постпред.
Небензя также подчеркнул готовность РФ действовать жёстче в случае роста количества угроз со стороны Украины.
Напомним, 30 декабря, ВСУ обстреляли центр Белгорода. В МЧС в течение дня постоянно уточняли данные по пострадавшим в результате удара. По данным на утро, 31 декабря, в результате атаки погибли 22 мирных жителя, 109 получили ранения. По данным минобороны, ВСУ пытались нанести неизбирательный удар по центру Белгорода при помощи ракет "Ольха" с запрещённой кассетной частью и снарядов чешской РСЗО Vampire.
В мае губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, отвечая на вопрос журналистов, что можно сделать для безопасности приграничных территорий, сказал, что нужно "Харьков присоединить к Белгородской области".
последствия удара ВСУ по Белгороду - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
Вчера, 23:12
"Террористический обстрел". ВСУ ударили по центру БелгородаВ субботу, 30 декабря, ВСУ обстреляли центр Белгорода. По состоянию на поздний вечер субботы известно о 18 погибших. Мария Захарова заявила, что за обстрелом стоят Великобритания и США
 
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Заголовок открываемого материала
09:31Россия будет исправлять ситуацию на границе с Харьковской областью – Небензя
09:14Число жертв удара по Белгороду со стороны ВСУ выросло до 22 человек
06:00"Мы давим везде": Политолог рассказал, как Россия надела на Киев "тришкин кафтан", вымотав резервы ВСУ
05:57Западная Украина за минувшую неделю: cмена губернаторов и соль из Африки
05:09"Вокруг Булгакова": Новый год
05:00"У них катастрофические потери": политолог рассказал, сколько тысяч военных каждый месяц теряют ВСУ
04:42Итоги–2023. Главные события года в цитатах экспертов
04:25Кирилл Копылов: Россия без "танков" и "пулеметов" погонит ВСУ во главе с "Машнейтнюком" до "Бельгии"
04:12Мистика, критика оппонентов Зеленского и Голливуд. Что покажут украинские каналы на новый год
04:01"Спираль смерти". Украинские эксперты и политики о будущем страны
04:00"Уговоры не помогают": Александр Казаков объяснил, почему нельзя выкладывать видео с "картинкой" прилетов
23:12"Террористический обстрел". ВСУ ударили по центру Белгорода
21:17Предновогоднее в зоне СВО. Победить и вернуться домой живыми
19:30К новогоднему столу: рецепт от генерал-губернатора Новороссии Александра Строганова
18:00Откровения Подоляка, новая атака на Белгород. Итоги 30 декабря на Украине
17:52Захарова: "Из последних сил эти террористические твари пытаются зомбировать своё население"
17:34ВСУ отступает и готовит новую линию обороны – губернатор Запорожья
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