Россия будет исправлять ситуацию на границе с Харьковской областью – Небензя
© AP / Seth Wenig Василий Небензя
© AP / Seth Wenig
Вооружённые силы России исправят ситуацию на границе с Харьковской областью, а в случае роста угроз РФ будет действовать жёстче. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Комментируя террористический обстрел украинской армии центра Белгорода, он отметил, что ВС РФ теснят ВСУ на многих участках линии фронта. То же самое будет и с боевиками в Харьковской области.
"Российская армия теснит украинских боевиков по всей линии боевого сопротивления. Тут националистам уже не до привычных обстрелов, спасти бы свои жизни, заваливая боевые позиции трупами неподготовленных новобранцев. А вот в Харьковской области, особенно ближе к российской границе, ситуация иная. Точнее, пока иная. Мы её, разумеется, будем исправлять", – цитирует Небензю "Коммерсантъ".
Одной из главных задач РФ в рамках СВО будет ликвидация угроз, исходящих из территорий, граничащих с российскими регионами, в том числе вошедшими в состав России после начала Спецоперации, добавил постпред.
Небензя также подчеркнул готовность РФ действовать жёстче в случае роста количества угроз со стороны Украины.
Напомним, 30 декабря, ВСУ обстреляли центр Белгорода. В МЧС в течение дня постоянно уточняли данные по пострадавшим в результате удара. По данным на утро, 31 декабря, в результате атаки погибли 22 мирных жителя, 109 получили ранения. По данным минобороны, ВСУ пытались нанести неизбирательный удар по центру Белгорода при помощи ракет "Ольха" с запрещённой кассетной частью и снарядов чешской РСЗО Vampire.
В мае губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, отвечая на вопрос журналистов, что можно сделать для безопасности приграничных территорий, сказал, что нужно "Харьков присоединить к Белгородской области".