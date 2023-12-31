Число жертв удара по Белгороду со стороны ВСУ выросло до 22 человек - 31.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231231/1052516866.html
Число жертв удара по Белгороду со стороны ВСУ выросло до 22 человек
Число жертв удара по Белгороду со стороны ВСУ выросло до 22 человек - 31.12.2023 Украина.ру
Число жертв удара по Белгороду со стороны ВСУ выросло до 22 человек
В результате террористической атаки украинской армии на Белгород погибло 22 мирных жителя. Такую информацию по состоянию на утро, 31 декабря, подаёт губернатор края Вячеслав Гладков
2023-12-31T09:14
2023-12-31T09:30
новости
белгород
вячеслав гладков
обстрелы
всу
вооруженные силы украины
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/1f/1052516739_0:128:1220:814_1920x0_80_0_0_da65acc6b09e50b03092418225dd0a2a.jpg
По уточнённым данным, вследствие атаки ВСУ ранения получили 109 мирных жителей города, 25 из них – тяжело ранены, их готовят к транспортировке в федеральные клиники. Помимо этого, обстрелом украинских боевиков повреждены 30 многоквартирных домов, 381 квартира, несколько частных домов, много машин. Тем временем, из-за обстрела Вооруженными силами Украины Белгорода, фейерверк по случаю празднования Нового года отменили в Петропавловске-Камчатском, Благовещенске и во Владивостоке. Напомним, в субботу, 30 декабря, ВСУ обстреляли центр Белгорода. В МЧС в течение дня постоянно уточняли данные по пострадавшим в результате удара. По поручению президента РФ в Белгород вылетела бригада минздрава во главе с Михаилом Мурашко, а также группа МЧС РФ для оказания помощи пострадавшим. По данным минобороны, ВСУ пытались нанести неизбирательный удар по центру Белгорода при помощи ракет "Ольха" с запрещённой кассетной частью и снарядов чешской РСЗО Vampire.
https://ukraina.ru/20231230/1052516439.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/1f/1052516739_54:0:1153:824_1920x0_80_0_0_125466af2c2341335b75fd37e9f2d2e1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, белгород, вячеслав гладков, обстрелы, всу, вооруженные силы украины, сво
Новости, Белгород, Вячеслав Гладков, обстрелы, ВСУ, Вооруженные силы Украины, СВО

Число жертв удара по Белгороду со стороны ВСУ выросло до 22 человек

09:14 31.12.2023 (обновлено: 09:30 31.12.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
В результате террористической атаки украинской армии на Белгород погибло 22 мирных жителя. Такую информацию по состоянию на утро, 31 декабря, подаёт губернатор края Вячеслав Гладков
"К большому сожалению, к большому горю у нас увеличилось количество погибших после вчерашнего обстрела Белгорода, их стало 22. Один из пострадавших скончался ночью в больнице. Я приношу глубокие соболезнования родным и близким погибших", – написал он в своём телеграм-канале.
По уточнённым данным, вследствие атаки ВСУ ранения получили 109 мирных жителей города, 25 из них – тяжело ранены, их готовят к транспортировке в федеральные клиники.
Помимо этого, обстрелом украинских боевиков повреждены 30 многоквартирных домов, 381 квартира, несколько частных домов, много машин.

"Всю ночь у нас работало большое количество жителей, не только города Белгорода, которые пришли помочь по восстановлению повреждённых домов, убрать мусор, одна семья даже приехала из Воронежа. "Белгорблагоустройство", работники предприятий и учреждений города, было очень много волонтёров, всего более 2 тысяч человек старались быстрее помочь привести в порядок улицы нашего города. (...) Сегодня восстановительные работы будут продолжены", – добавил губернатор.

Тем временем, из-за обстрела Вооруженными силами Украины Белгорода, фейерверк по случаю празднования Нового года отменили в Петропавловске-Камчатском, Благовещенске и во Владивостоке.
Напомним, в субботу, 30 декабря, ВСУ обстреляли центр Белгорода. В МЧС в течение дня постоянно уточняли данные по пострадавшим в результате удара. По поручению президента РФ в Белгород вылетела бригада минздрава во главе с Михаилом Мурашко, а также группа МЧС РФ для оказания помощи пострадавшим. По данным минобороны, ВСУ пытались нанести неизбирательный удар по центру Белгорода при помощи ракет "Ольха" с запрещённой кассетной частью и снарядов чешской РСЗО Vampire.
последствия удара ВСУ по Белгороду - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
Вчера, 23:12
"Террористический обстрел". ВСУ ударили по центру БелгородаВ субботу, 30 декабря, ВСУ обстреляли центр Белгорода. По состоянию на поздний вечер субботы известно о 18 погибших. Мария Захарова заявила, что за обстрелом стоят Великобритания и США
 
НовостиБелгородВячеслав ГладковобстрелыВСУВооруженные силы УкраиныСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:31Россия будет исправлять ситуацию на границе с Харьковской областью – Небензя
09:14Число жертв удара по Белгороду со стороны ВСУ выросло до 22 человек
06:00"Мы давим везде": Политолог рассказал, как Россия надела на Киев "тришкин кафтан", вымотав резервы ВСУ
05:57Западная Украина за минувшую неделю: cмена губернаторов и соль из Африки
05:09"Вокруг Булгакова": Новый год
05:00"У них катастрофические потери": политолог рассказал, сколько тысяч военных каждый месяц теряют ВСУ
04:42Итоги–2023. Главные события года в цитатах экспертов
04:25Кирилл Копылов: Россия без "танков" и "пулеметов" погонит ВСУ во главе с "Машнейтнюком" до "Бельгии"
04:12Мистика, критика оппонентов Зеленского и Голливуд. Что покажут украинские каналы на новый год
04:01"Спираль смерти". Украинские эксперты и политики о будущем страны
04:00"Уговоры не помогают": Александр Казаков объяснил, почему нельзя выкладывать видео с "картинкой" прилетов
23:12"Террористический обстрел". ВСУ ударили по центру Белгорода
21:17Предновогоднее в зоне СВО. Победить и вернуться домой живыми
19:30К новогоднему столу: рецепт от генерал-губернатора Новороссии Александра Строганова
18:00Откровения Подоляка, новая атака на Белгород. Итоги 30 декабря на Украине
17:52Захарова: "Из последних сил эти террористические твари пытаются зомбировать своё население"
17:34ВСУ отступает и готовит новую линию обороны – губернатор Запорожья
17:08️Путину доложили об обстреле Белгорода и прилегающих посёлков — Кремль
16:58Они выжили в Донбассе, чтобы стать великими в Союзе
16:54"На жену смотреть не сможешь". Голая правда Барбары Брыльской
Лента новостейМолния