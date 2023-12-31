https://ukraina.ru/20231231/1052516866.html
Число жертв удара по Белгороду со стороны ВСУ выросло до 22 человек
Число жертв удара по Белгороду со стороны ВСУ выросло до 22 человек - 31.12.2023 Украина.ру
Число жертв удара по Белгороду со стороны ВСУ выросло до 22 человек
В результате террористической атаки украинской армии на Белгород погибло 22 мирных жителя. Такую информацию по состоянию на утро, 31 декабря, подаёт губернатор края Вячеслав Гладков
2023-12-31T09:14
2023-12-31T09:14
2023-12-31T09:30
новости
белгород
вячеслав гладков
обстрелы
всу
вооруженные силы украины
сво
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По уточнённым данным, вследствие атаки ВСУ ранения получили 109 мирных жителей города, 25 из них – тяжело ранены, их готовят к транспортировке в федеральные клиники. Помимо этого, обстрелом украинских боевиков повреждены 30 многоквартирных домов, 381 квартира, несколько частных домов, много машин. Тем временем, из-за обстрела Вооруженными силами Украины Белгорода, фейерверк по случаю празднования Нового года отменили в Петропавловске-Камчатском, Благовещенске и во Владивостоке. Напомним, в субботу, 30 декабря, ВСУ обстреляли центр Белгорода. В МЧС в течение дня постоянно уточняли данные по пострадавшим в результате удара. По поручению президента РФ в Белгород вылетела бригада минздрава во главе с Михаилом Мурашко, а также группа МЧС РФ для оказания помощи пострадавшим. По данным минобороны, ВСУ пытались нанести неизбирательный удар по центру Белгорода при помощи ракет "Ольха" с запрещённой кассетной частью и снарядов чешской РСЗО Vampire.
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новости, белгород, вячеслав гладков, обстрелы, всу, вооруженные силы украины, сво
Новости, Белгород, Вячеслав Гладков, обстрелы, ВСУ, Вооруженные силы Украины, СВО
Число жертв удара по Белгороду со стороны ВСУ выросло до 22 человек
09:14 31.12.2023 (обновлено: 09:30 31.12.2023)
В результате террористической атаки украинской армии на Белгород погибло 22 мирных жителя. Такую информацию по состоянию на утро, 31 декабря, подаёт губернатор края Вячеслав Гладков
"К большому сожалению, к большому горю у нас увеличилось количество погибших после вчерашнего обстрела Белгорода, их стало 22. Один из пострадавших скончался ночью в больнице. Я приношу глубокие соболезнования родным и близким погибших", – написал он в своём телеграм-канале.
По уточнённым данным, вследствие атаки ВСУ ранения получили 109 мирных жителей города, 25 из них – тяжело ранены, их готовят к транспортировке в федеральные клиники.
Помимо этого, обстрелом украинских боевиков повреждены 30 многоквартирных домов, 381 квартира, несколько частных домов, много машин.
"Всю ночь у нас работало большое количество жителей, не только города Белгорода, которые пришли помочь по восстановлению повреждённых домов, убрать мусор, одна семья даже приехала из Воронежа. "Белгорблагоустройство", работники предприятий и учреждений города, было очень много волонтёров, всего более 2 тысяч человек старались быстрее помочь привести в порядок улицы нашего города. (...) Сегодня восстановительные работы будут продолжены", – добавил губернатор.
Тем временем, из-за обстрела Вооруженными силами Украины Белгорода, фейерверк по случаю празднования Нового года отменили в Петропавловске-Камчатском, Благовещенске и во Владивостоке.
Напомним, в субботу, 30 декабря, ВСУ обстреляли
центр Белгорода. В МЧС в течение дня постоянно уточняли данные по пострадавшим в результате удара. По поручению президента РФ в Белгород вылетела бригада минздрава во главе с Михаилом Мурашко, а также группа МЧС РФ для оказания помощи пострадавшим. По данным минобороны, ВСУ пытались нанести неизбирательный удар по центру Белгорода при помощи ракет "Ольха" с запрещённой кассетной частью и снарядов чешской РСЗО Vampire.