https://ukraina.ru/20231231/1052516866.html

Число жертв удара по Белгороду со стороны ВСУ выросло до 22 человек

Число жертв удара по Белгороду со стороны ВСУ выросло до 22 человек - 31.12.2023 Украина.ру

Число жертв удара по Белгороду со стороны ВСУ выросло до 22 человек

В результате террористической атаки украинской армии на Белгород погибло 22 мирных жителя. Такую информацию по состоянию на утро, 31 декабря, подаёт губернатор края Вячеслав Гладков

2023-12-31T09:14

2023-12-31T09:14

2023-12-31T09:30

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вячеслав гладков

обстрелы

всу

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сво

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По уточнённым данным, вследствие атаки ВСУ ранения получили 109 мирных жителей города, 25 из них – тяжело ранены, их готовят к транспортировке в федеральные клиники. Помимо этого, обстрелом украинских боевиков повреждены 30 многоквартирных домов, 381 квартира, несколько частных домов, много машин. Тем временем, из-за обстрела Вооруженными силами Украины Белгорода, фейерверк по случаю празднования Нового года отменили в Петропавловске-Камчатском, Благовещенске и во Владивостоке. Напомним, в субботу, 30 декабря, ВСУ обстреляли центр Белгорода. В МЧС в течение дня постоянно уточняли данные по пострадавшим в результате удара. По поручению президента РФ в Белгород вылетела бригада минздрава во главе с Михаилом Мурашко, а также группа МЧС РФ для оказания помощи пострадавшим. По данным минобороны, ВСУ пытались нанести неизбирательный удар по центру Белгорода при помощи ракет "Ольха" с запрещённой кассетной частью и снарядов чешской РСЗО Vampire.

https://ukraina.ru/20231230/1052516439.html

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новости, белгород, вячеслав гладков, обстрелы, всу, вооруженные силы украины, сво