https://ukraina.ru/20230529/1046663479.html
Губернатор Гладков предложил присоединить Харьковскую область к Белгородской
Губернатор Гладков предложил присоединить Харьковскую область к Белгородской - 29.05.2023 Украина.ру
Губернатор Гладков предложил присоединить Харьковскую область к Белгородской
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, отвечая на вопрос журналистов, что можно сделать для безопасности приграничных территорий, сказал, что нужно "Харьков присоединить к Белгородской области". Такое заявление глава Белгородской области сделал 29 мая в эфире телеканала "Россия 1"
2023-05-29T10:45
2023-05-29T10:45
2023-05-29T10:45
новости
белгородская область
обстрелы
харьковская область
вячеслав гладков
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В понедельник, 22 мая, украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области. Во вторник, 23 мая, Минобороны объявило об уничтожении 70 диверсантов.По данным властей Белгородской области, в результате действий украинских диверсантов один мирный житель погиб, 13 пострадали.Уточняется, что в атаке на Белгородскую область участвовали поляки и американцы.
https://ukraina.ru/20230529/1046660601.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, белгородская область, обстрелы, харьковская область, вячеслав гладков
Новости, Белгородская область, обстрелы, Харьковская область, Вячеслав Гладков
Губернатор Гладков предложил присоединить Харьковскую область к Белгородской
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, отвечая на вопрос журналистов, что можно сделать для безопасности приграничных территорий, сказал, что нужно "Харьков присоединить к Белгородской области". Такое заявление глава Белгородской области сделал 29 мая в эфире телеканала "Россия 1"