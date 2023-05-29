Губернатор Гладков предложил присоединить Харьковскую область к Белгородской - 29.05.2023 Украина.ру
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Губернатор Гладков предложил присоединить Харьковскую область к Белгородской
Губернатор Гладков предложил присоединить Харьковскую область к Белгородской - 29.05.2023 Украина.ру
Губернатор Гладков предложил присоединить Харьковскую область к Белгородской
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, отвечая на вопрос журналистов, что можно сделать для безопасности приграничных территорий, сказал, что нужно "Харьков присоединить к Белгородской области". Такое заявление глава Белгородской области сделал 29 мая в эфире телеканала "Россия 1"
2023-05-29T10:45
2023-05-29T10:45
новости
белгородская область
обстрелы
харьковская область
вячеслав гладков
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В понедельник, 22 мая, украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области. Во вторник, 23 мая, Минобороны объявило об уничтожении 70 диверсантов.По данным властей Белгородской области, в результате действий украинских диверсантов один мирный житель погиб, 13 пострадали.Уточняется, что в атаке на Белгородскую область участвовали поляки и американцы.
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новости, белгородская область, обстрелы, харьковская область, вячеслав гладков
Новости, Белгородская область, обстрелы, Харьковская область, Вячеслав Гладков

Губернатор Гладков предложил присоединить Харьковскую область к Белгородской

10:45 29.05.2023
 
© РИА Новости . Таисия Лисковец / Перейти в фотобанкОткрытие инфекционного центра в Белгородской области
Открытие инфекционного центра в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости . Таисия Лисковец
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, отвечая на вопрос журналистов, что можно сделать для безопасности приграничных территорий, сказал, что нужно "Харьков присоединить к Белгородской области". Такое заявление глава Белгородской области сделал 29 мая в эфире телеканала "Россия 1"
"Мы живем в условиях фактически войны. Нравится кому-то, не нравится — она идет. Противник заходит, у нас заходило вот до последних событий в Грайвороне пять ДРГ", — пояснил он.
В понедельник, 22 мая, украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области. Во вторник, 23 мая, Минобороны объявило об уничтожении 70 диверсантов.
По данным властей Белгородской области, в результате действий украинских диверсантов один мирный житель погиб, 13 пострадали.
Уточняется, что в атаке на Белгородскую область участвовали поляки и американцы.
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НовостиБелгородская областьобстрелыХарьковская областьВячеслав Гладков
 
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