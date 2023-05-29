https://ukraina.ru/20230529/1046663479.html

Губернатор Гладков предложил присоединить Харьковскую область к Белгородской

Губернатор Гладков предложил присоединить Харьковскую область к Белгородской - 29.05.2023 Украина.ру

Губернатор Гладков предложил присоединить Харьковскую область к Белгородской

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, отвечая на вопрос журналистов, что можно сделать для безопасности приграничных территорий, сказал, что нужно "Харьков присоединить к Белгородской области". Такое заявление глава Белгородской области сделал 29 мая в эфире телеканала "Россия 1"

2023-05-29T10:45

2023-05-29T10:45

2023-05-29T10:45

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вячеслав гладков

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В понедельник, 22 мая, украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области. Во вторник, 23 мая, Минобороны объявило об уничтожении 70 диверсантов.По данным властей Белгородской области, в результате действий украинских диверсантов один мирный житель погиб, 13 пострадали.Уточняется, что в атаке на Белгородскую область участвовали поляки и американцы.

https://ukraina.ru/20230529/1046660601.html

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2023

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новости, белгородская область, обстрелы, харьковская область, вячеслав гладков