https://ukraina.ru/20231231/1052501296.html

"Уговоры не помогают": Александр Казаков объяснил, почему нельзя выкладывать видео с "картинкой" прилетов

"Уговоры не помогают": Александр Казаков объяснил, почему нельзя выкладывать видео с "картинкой" прилетов - 31.12.2023 Украина.ру

"Уговоры не помогают": Александр Казаков объяснил, почему нельзя выкладывать видео с "картинкой" прилетов

Российские спецслужбы отслеживают тех несознательных граждан, которые публикую видео с результатами ракетных ударов. Потому что таким образом они помогают разведке противника осуществлять наблюдение. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков

2023-12-31T04:00

2023-12-31T04:00

2023-12-31T04:00

новости

россия

феодосия

ракеты

ракетный удар

разведка

жители

спецслужба

сво

атака

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102504/79/1025047909_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_58a06d17c57615a368438d903bb5d4ba.jpg

Атака на порт в Феодосии - это редкий случай, когда она носила не только медийный характер. Противник охотится за российскими десантными кораблями, рассказал политик.При этом российские спецслужбы уже отслеживают тех несознательных граждан, которые опубликовали видео с результатами прилета в Феодосии. Видимо, несколько человек за это нужно наказать. Потому что уговоры не помогают, добавил эксперт.Это война и за оперативным противником в Киеве стоит наш стратегический противник в Вашингтоне, который планирует такие операции, как ракетная атака Феодосии и дает Украине оружие, заключил собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231229/1052498863.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, феодосия, ракеты, ракетный удар, разведка, жители, спецслужба, сво, атака, противник, украина