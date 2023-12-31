"Уговоры не помогают": Александр Казаков объяснил, почему нельзя выкладывать видео с "картинкой" прилетов
Российские спецслужбы отслеживают тех несознательных граждан, которые публикую видео с результатами ракетных ударов. Потому что таким образом они помогают разведке противника осуществлять наблюдение. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков
Атака на порт в Феодосии - это редкий случай, когда она носила не только медийный характер. Противник охотится за российскими десантными кораблями, рассказал политик.
При этом российские спецслужбы уже отслеживают тех несознательных граждан, которые опубликовали видео с результатами прилета в Феодосии. Видимо, несколько человек за это нужно наказать. Потому что уговоры не помогают, добавил эксперт.
"Зуд из-за желания выложить картинку оказывается сильнее здравого смысла. Потому что мы таким образом работаем на разведку противника, помогая ему осуществить визуальный контроль", - отметил Казаков.
Это война и за оперативным противником в Киеве стоит наш стратегический противник в Вашингтоне, который планирует такие операции, как ракетная атака Феодосии и дает Украине оружие, заключил собеседник издания Украина.ру.
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29 декабря, 14:04Юрий Кнутов: Пока Зеленский грозил пилотам ВКС России, русские ракеты отомстили за ФеодосиюПри ударе по БДК "Новочеркасск" был задействован самолет НАТО, который находился над Черным морем и выдавал целеуказания, которые позволяли крылатым ракетам обходить нашу ПВО, считает военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов