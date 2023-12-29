https://ukraina.ru/20231229/1052489225.html

Депутат Рады Безуглая высмеяла новую помощницу Залужного

Депутат Рады Безуглая высмеяла новую помощницу Залужного - 29.12.2023 Украина.ру

Депутат Рады Безуглая высмеяла новую помощницу Залужного

Депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая в соцсетях высмеяла новую помощницу главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного

2023-12-29T08:11

2023-12-29T08:11

2023-12-29T08:23

валерий залужный

новости

украина

марьяна безуглая

фотография

помощник

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"Тем временем в кабинетах доктора философии (Залужный защитил диссертацию по праву. – ред.)", - написала Безуглая.Она прикрепила к посту совместную фотографию Залужного и его новой помощницы Татьяны Ефремовой в кабинете генерала.Депутат также опубликовала несколько селфи помощницы главкома ВСУ, на которых она выпячивает губы уточкой, и другие совместные снимки с Залужным.В другой публикации парламентарий разместила скриншоты нескольких постов Ефремовой, на одном из которых размещена картинка с текстом на русском языке: "В идеальной девушке начитанность, интеллект и чувство юмора должны гармонично сочетаться с желанием душевно прибухнуть и устроить разврат".Безуглая неоднократно критиковала главкома ВСУ.Ранее украинские и западные СМИ писали о вероятном конфликте президента Украины Владимира Зеленского и Залужного. Отмечалось, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.

https://ukraina.ru/20231228/1052431609.html

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валерий залужный, новости, украина, марьяна безуглая, фотография, помощник