Депутат Рады Безуглая высмеяла новую помощницу Залужного - 29.12.2023 Украина.ру
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Депутат Рады Безуглая высмеяла новую помощницу Залужного
Депутат Рады Безуглая высмеяла новую помощницу Залужного - 29.12.2023 Украина.ру
Депутат Рады Безуглая высмеяла новую помощницу Залужного
Депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая в соцсетях высмеяла новую помощницу главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного
2023-12-29T08:11
2023-12-29T08:23
валерий залужный
новости
украина
марьяна безуглая
фотография
помощник
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"Тем временем в кабинетах доктора философии (Залужный защитил диссертацию по праву. – ред.)", - написала Безуглая.Она прикрепила к посту совместную фотографию Залужного и его новой помощницы Татьяны Ефремовой в кабинете генерала.Депутат также опубликовала несколько селфи помощницы главкома ВСУ, на которых она выпячивает губы уточкой, и другие совместные снимки с Залужным.В другой публикации парламентарий разместила скриншоты нескольких постов Ефремовой, на одном из которых размещена картинка с текстом на русском языке: "В идеальной девушке начитанность, интеллект и чувство юмора должны гармонично сочетаться с желанием душевно прибухнуть и устроить разврат".Безуглая неоднократно критиковала главкома ВСУ.Ранее украинские и западные СМИ писали о вероятном конфликте президента Украины Владимира Зеленского и Залужного. Отмечалось, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.
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валерий залужный, новости, украина, марьяна безуглая, фотография, помощник
Валерий Залужный, Новости, Украина, Марьяна Безуглая, фотография, помощник

Депутат Рады Безуглая высмеяла новую помощницу Залужного

08:11 29.12.2023 (обновлено: 08:23 29.12.2023)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Марьяна Безуглая
- РИА Новости, 1920, 29.12.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Марьяна Безуглая
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Депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая в соцсетях высмеяла новую помощницу главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного
"Тем временем в кабинетах доктора философии (Залужный защитил диссертацию по праву. – ред.)", - написала Безуглая.
Она прикрепила к посту совместную фотографию Залужного и его новой помощницы Татьяны Ефремовой в кабинете генерала.
Депутат также опубликовала несколько селфи помощницы главкома ВСУ, на которых она выпячивает губы уточкой, и другие совместные снимки с Залужным.
В другой публикации парламентарий разместила скриншоты нескольких постов Ефремовой, на одном из которых размещена картинка с текстом на русском языке: "В идеальной девушке начитанность, интеллект и чувство юмора должны гармонично сочетаться с желанием душевно прибухнуть и устроить разврат".
Безуглая неоднократно критиковала главкома ВСУ.
Ранее украинские и западные СМИ писали о вероятном конфликте президента Украины Владимира Зеленского и Залужного. Отмечалось, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.
Залужный - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
Вчера, 06:00
"Его все-таки сливают": эксперт объяснил, почему молчал Залужный и кто станет новым героем для УкраиныСША делают на главкома ВСУ Залужного определенную политическую ставку. Украинское общество очень разочаровано, и это разочарование должно слиться вместе с Зеленским. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик
 
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