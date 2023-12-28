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Власти Киева скрывали от сограждан аварийность метро

Власти Киева скрывали от сограждан аварийность метро - 28.12.2023 Украина.ру

Власти Киева скрывали от сограждан аварийность метро

Данные экспертизы о состоянии метрополитена столицы Украины поступили давно, с документами были ознакомлены власти Киева, но приняли решение о закрытии станций только теперь. Об этом заявил депутат Киевского городского совета Андрей Витренко в эфире телеканала "Рада"

2023-12-28T22:51

2023-12-28T22:51

2023-12-28T22:52

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Вместе с тем, он отметил, что ремонт метро займёт значительно больше времени, чем заявляли ранее столичные власти. Киевлянам следует подготовится к этому и не ждать открытия через полгода. Напомним, 8 декабря в Киеве закрыли движение метро на шести станциях синей Оболонско-Теремковской ветки, от Демиевской до Теремков, из-за подтопления тоннеля и угрозы обрушения. В столичной мэрии возложили вину за произошедшее на экс-президента Украины Виктора Януковича и бывшего премьер-министра Николая Азарова.

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новости, украина, киев, виталий кличко, метро, ремонт, столица