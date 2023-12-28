Власти Киева скрывали от сограждан аварийность метро
22:51 28.12.2023 (обновлено: 22:52 28.12.2023)
Станция метро "Львовска брама" Киев
Данные экспертизы о состоянии метрополитена столицы Украины поступили давно, с документами были ознакомлены власти Киева, но приняли решение о закрытии станций только теперь. Об этом заявил депутат Киевского городского совета Андрей Витренко в эфире телеканала "Рада"
"Предварительная экспертиза была давно, и был отчёт научно-исследовательского предприятия, которое зафиксировало аварийность ветки метрополитена", – сказал он.
Вместе с тем, он отметил, что ремонт метро займёт значительно больше времени, чем заявляли ранее столичные власти. Киевлянам следует подготовится к этому и не ждать открытия через полгода.
"Заключен договор на 21,5 миллиона гривен (571,5 тысячи долларов) с компанией, которая будет разрабатывать документацию о ремонте. Сколько работы продляться – неизвестно. То, что власти Киева думают, что это займёт шесть месяцев, это слишком оптимистично. Киевлянам надо готовиться, что эта ветка не будет работать длительное время – более шести месяцев", – добавил Витренко.
Напомним, 8 декабря в Киеве закрыли движение метро на шести станциях синей Оболонско-Теремковской ветки, от Демиевской до Теремков, из-за подтопления тоннеля и угрозы обрушения. В столичной мэрии возложили вину за произошедшее на экс-президента Украины Виктора Януковича и бывшего премьер-министра Николая Азарова.