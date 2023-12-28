Власти Киева скрывали от сограждан аварийность метро - 28.12.2023 Украина.ру
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Власти Киева скрывали от сограждан аварийность метро
Власти Киева скрывали от сограждан аварийность метро - 28.12.2023 Украина.ру
Власти Киева скрывали от сограждан аварийность метро
Данные экспертизы о состоянии метрополитена столицы Украины поступили давно, с документами были ознакомлены власти Киева, но приняли решение о закрытии станций только теперь. Об этом заявил депутат Киевского городского совета Андрей Витренко в эфире телеканала "Рада"
2023-12-28T22:51
2023-12-28T22:52
новости
украина
киев
виталий кличко
метро
ремонт
столица
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Вместе с тем, он отметил, что ремонт метро займёт значительно больше времени, чем заявляли ранее столичные власти. Киевлянам следует подготовится к этому и не ждать открытия через полгода. Напомним, 8 декабря в Киеве закрыли движение метро на шести станциях синей Оболонско-Теремковской ветки, от Демиевской до Теремков, из-за подтопления тоннеля и угрозы обрушения. В столичной мэрии возложили вину за произошедшее на экс-президента Украины Виктора Януковича и бывшего премьер-министра Николая Азарова.
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новости, украина, киев, виталий кличко, метро, ремонт, столица
Новости, Украина, Киев, Виталий Кличко, метро, ремонт, столица

Власти Киева скрывали от сограждан аварийность метро

22:51 28.12.2023 (обновлено: 22:52 28.12.2023)
 
Станция метро "Львовска брама" Киев
Станция метро Львовска брама Киев
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Данные экспертизы о состоянии метрополитена столицы Украины поступили давно, с документами были ознакомлены власти Киева, но приняли решение о закрытии станций только теперь. Об этом заявил депутат Киевского городского совета Андрей Витренко в эфире телеканала "Рада"

"Предварительная экспертиза была давно, и был отчёт научно-исследовательского предприятия, которое зафиксировало аварийность ветки метрополитена", – сказал он.

Вместе с тем, он отметил, что ремонт метро займёт значительно больше времени, чем заявляли ранее столичные власти. Киевлянам следует подготовится к этому и не ждать открытия через полгода.

"Заключен договор на 21,5 миллиона гривен (571,5 тысячи долларов) с компанией, которая будет разрабатывать документацию о ремонте. Сколько работы продляться неизвестно. То, что власти Киева думают, что это займёт шесть месяцев, это слишком оптимистично. Киевлянам надо готовиться, что эта ветка не будет работать длительное время – более шести месяцев", – добавил Витренко.

Напомним, 8 декабря в Киеве закрыли движение метро на шести станциях синей Оболонско-Теремковской ветки, от Демиевской до Теремков, из-за подтопления тоннеля и угрозы обрушения. В столичной мэрии возложили вину за произошедшее на экс-президента Украины Виктора Януковича и бывшего премьер-министра Николая Азарова.
станция метро Университет Киев - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
12 декабря, 07:17
С надеждой на чудо. О чём свидетельствуют закрытие 6 станций киевского метрополитенаЗакрытие 6 станций синей линии киевского метрополитена днём 9 декабря для киевлян стало шоком — 250 тысяч жителей Голосеевского района Киева остались без удобного и привычного транспорта.
 
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