В Нидерландах заявили об угрозе войны с Россией - 28.12.2023 Украина.ру
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В Нидерландах заявили об угрозе войны с Россией
В Нидерландах заявили об угрозе войны с Россией - 28.12.2023 Украина.ру
В Нидерландах заявили об угрозе войны с Россией
Главнокомандующий армией Нидерландов Мартин Вийнен считает, что Королевству нужно ежегодно набирать несколько тысяч добровольцев для подготовки к возможному вооруженному конфликту с Россией. В интервью изданию De Telegraaf он заявил, что общество должно быть готово к такому противостоянию
2023-12-28T22:11
2023-12-28T22:11
новости
нидерланды
россия
война
нато
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Ранее президент США Джо Байден заявлял, что после победы на Украине, Россия нападёт на страны НАТО. В ответ глава Кремля Владимир Путин сказал, что Москва не имеет территориальных претензий к странам НАТО, а потому предупреждение хозяина Белого дома — это "чушь полная".
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новости, нидерланды, россия, война, нато
Новости, Нидерланды, Россия, война, НАТО

В Нидерландах заявили об угрозе войны с Россией

22:11 28.12.2023
 
© Anwar Nillufary / flickr
© Anwar Nillufary / flickr
Читать в
Главнокомандующий армией Нидерландов Мартин Вийнен считает, что Королевству нужно ежегодно набирать несколько тысяч добровольцев для подготовки к возможному вооруженному конфликту с Россией. В интервью изданию De Telegraaf он заявил, что общество должно быть готово к такому противостоянию
"Наше общество должно готовиться к войне с Россией. Для того, чтобы справиться с таким конфликтом, необходимо больше резервистов и добровольцев, чтобы позволить армии продолжать функционировать", — сказал Вийнен.
Ранее президент США Джо Байден заявлял, что после победы на Украине, Россия нападёт на страны НАТО. В ответ глава Кремля Владимир Путин сказал, что Москва не имеет территориальных претензий к странам НАТО, а потому предупреждение хозяина Белого дома — это "чушь полная".
Александр Полищук интервью
Вчера, 05:29
Александр Полищук: ВСУ и НАТО еще удивят в 2024 году, но Россия обойдется без штурмовщины и авраловДля меня итоги 2023 года — это не пройденные или отбитые квадратные километры, заборы, лесополосы и сараи, а нарастающее развитие и реформа ВС РФ. Ну и, конечно же, количество сожженной вражеской бронетехники и уничтоженной живой силы, говорит военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
 
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Заголовок открываемого материала
22:11В Нидерландах заявили об угрозе войны с Россией
21:48Шмыгаль заявил об "исключительно высокой неопределённости" по бюджету на 2024 год
21:24ПВО отразила атаку ВСУ на Мелитополь
21:14Киев принудительно эвакуировал из подконтрольной ВСУ части ДНР 100 тыс. человек
20:52Украине не хватит денег на индексацию пенсий без допфинансирования Запада
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19:46Власти Крыма заявили о минимальном ущербе после атаки ВСУ
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