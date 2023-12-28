В Нидерландах заявили об угрозе войны с Россией
Главнокомандующий армией Нидерландов Мартин Вийнен считает, что Королевству нужно ежегодно набирать несколько тысяч добровольцев для подготовки к возможному вооруженному конфликту с Россией. В интервью изданию De Telegraaf он заявил, что общество должно быть готово к такому противостоянию
"Наше общество должно готовиться к войне с Россией. Для того, чтобы справиться с таким конфликтом, необходимо больше резервистов и добровольцев, чтобы позволить армии продолжать функционировать", — сказал Вийнен.
Ранее президент США Джо Байден заявлял, что после победы на Украине, Россия нападёт на страны НАТО. В ответ глава Кремля Владимир Путин сказал, что Москва не имеет территориальных претензий к странам НАТО, а потому предупреждение хозяина Белого дома — это "чушь полная".
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