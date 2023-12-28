Киев принудительно эвакуировал из подконтрольной ВСУ части ДНР 100 тыс. человек - 28.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231228/1052481807.html
Киев принудительно эвакуировал из подконтрольной ВСУ части ДНР 100 тыс. человек
Киев принудительно эвакуировал из подконтрольной ВСУ части ДНР 100 тыс. человек - 28.12.2023 Украина.ру
Киев принудительно эвакуировал из подконтрольной ВСУ части ДНР 100 тыс. человек
С конца лета прошлого года украинские власти принудительно эвакуировали из подконтрольной Вооружённым силам Украины части Донецкой Народной Республики более ста тысяч человек. Об этом в четверг, 28 декабря, информировало министерство по вопросам реинтеграции страны
2023-12-28T21:14
2023-12-28T21:15
новости
украина
донбасс
эвакуация
днр
всу
сво
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/1e/1051616937_0:563:2048:1715_1920x0_80_0_0_7e1d70f7053705528175e1e91690d92c.jpg
Уточняется, что указанный период вывезено более 13,2 тысячи детей и 4,8 тысячи маломобильных. В октябре 2023 года сообщалось, что принудительную эвакуацию объявили для жителей десяти населённых пунктов Купянского района, 23-х населённых пунктов Херсонской области и восьми сёл ДНР.
https://ukraina.ru/20231222/1052304241.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/1e/1051616937_0:539:2048:2075_1920x0_80_0_0_5b8b06e1dc4d1b7fbf6b2a618ac9fd4e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, донбасс, эвакуация, днр, всу, сво, спецоперация
Новости, Украина, Донбасс, эвакуация, ДНР, ВСУ, СВО, Спецоперация

Киев принудительно эвакуировал из подконтрольной ВСУ части ДНР 100 тыс. человек

21:14 28.12.2023 (обновлено: 21:15 28.12.2023)
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
Читать в
С конца лета прошлого года украинские власти принудительно эвакуировали из подконтрольной Вооружённым силам Украины части Донецкой Народной Республики более ста тысяч человек. Об этом в четверг, 28 декабря, информировало министерство по вопросам реинтеграции страны
"Обязательная эвакуация населения Донецкой области (прим. ред. - подконтрольная Киеву часть ДНР) началась в августе 2022 года. С этого времени в её пределах в безопасные регионы переместились более ста тысяч граждан", — сказано в телеграм-канале украинского ведомства.
Уточняется, что указанный период вывезено более 13,2 тысячи детей и 4,8 тысячи маломобильных.
В октябре 2023 года сообщалось, что принудительную эвакуацию объявили для жителей десяти населённых пунктов Купянского района, 23-х населённых пунктов Херсонской области и восьми сёл ДНР.
- РИА Новости, 1920, 22.12.2023
22 декабря, 07:37
Уезжать, отказавшись от гражданства. Украинские эксперты рассматривают сценарии завершения войныВ украинском экспертном сообществе обсуждают, как долго еще может длиться вооруженный конфликт, какими могут быть его последствия для украинцев и каковы возможные сценарии завершения противостояния
 
НовостиУкраинаДонбассэвакуацияДНРВСУСВОСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:11В Нидерландах заявили об угрозе войны с Россией
21:48Шмыгаль заявил об "исключительно высокой неопределённости" по бюджету на 2024 год
21:24ПВО отразила атаку ВСУ на Мелитополь
21:14Киев принудительно эвакуировал из подконтрольной ВСУ части ДНР 100 тыс. человек
20:52Украине не хватит денег на индексацию пенсий без допфинансирования Запада
20:30Закарпатье планирует выйти из состава Украины – Риттер
20:10Около 6 тыс. украинцев ежесуточно покидают страну – Госпогранслужба
19:46Власти Крыма заявили о минимальном ущербе после атаки ВСУ
19:35Леонид Кучма, биография
19:28В ДНР считают, что новый пакет военной помощи ВСУ израсходуют за три дня
19:15Ильхам Алиев, биография
19:09На Украине с нового года выдача водительских прав подорожает в десятки раз
19:05Упущенный шанс. Итоги 28 декабря на Украине
18:50ВСУ атаковали радиозавод "Стрела" в Брянской области – СМИ
18:34В Черновцах мужчина выпрыгнул из окна военкомата, спасаясь от мобилизации
18:13Украина может стать антилидером по уровню рождаемости в мире
17:59Зеленский назначил глав Ровенской областной администрации и подконтрольной Киеву части ДНР
17:41Новое государство в Европе? В январе может быть провозглашена независимость Республики Сербской
17:04Из-за "голой вечерники" Анна Асти рискует остаться без российского гражданства
16:30Оппозиция пользуется моментом. Зачем Тимошенко потребовала от Зеленского план Б
Лента новостейМолния