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Киев принудительно эвакуировал из подконтрольной ВСУ части ДНР 100 тыс. человек

Киев принудительно эвакуировал из подконтрольной ВСУ части ДНР 100 тыс. человек - 28.12.2023 Украина.ру

Киев принудительно эвакуировал из подконтрольной ВСУ части ДНР 100 тыс. человек

С конца лета прошлого года украинские власти принудительно эвакуировали из подконтрольной Вооружённым силам Украины части Донецкой Народной Республики более ста тысяч человек. Об этом в четверг, 28 декабря, информировало министерство по вопросам реинтеграции страны

2023-12-28T21:14

2023-12-28T21:14

2023-12-28T21:15

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Уточняется, что указанный период вывезено более 13,2 тысячи детей и 4,8 тысячи маломобильных. В октябре 2023 года сообщалось, что принудительную эвакуацию объявили для жителей десяти населённых пунктов Купянского района, 23-х населённых пунктов Херсонской области и восьми сёл ДНР.

https://ukraina.ru/20231222/1052304241.html

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2023

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новости, украина, донбасс, эвакуация, днр, всу, сво, спецоперация