Киев принудительно эвакуировал из подконтрольной ВСУ части ДНР 100 тыс. человек
21:14 28.12.2023 (обновлено: 21:15 28.12.2023)
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
С конца лета прошлого года украинские власти принудительно эвакуировали из подконтрольной Вооружённым силам Украины части Донецкой Народной Республики более ста тысяч человек. Об этом в четверг, 28 декабря, информировало министерство по вопросам реинтеграции страны
"Обязательная эвакуация населения Донецкой области (прим. ред. - подконтрольная Киеву часть ДНР) началась в августе 2022 года. С этого времени в её пределах в безопасные регионы переместились более ста тысяч граждан", — сказано в телеграм-канале украинского ведомства.
Уточняется, что указанный период вывезено более 13,2 тысячи детей и 4,8 тысячи маломобильных.
В октябре 2023 года сообщалось, что принудительную эвакуацию объявили для жителей десяти населённых пунктов Купянского района, 23-х населённых пунктов Херсонской области и восьми сёл ДНР.
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