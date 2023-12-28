https://ukraina.ru/20231228/1052449486.html

Алексей Кочетков: Наша цель – чтобы западные марионетки навсегда убрались с нашей земли

Алексей Кочетков: Наша цель – чтобы западные марионетки навсегда убрались с нашей земли - 28.12.2023 Украина.ру

Алексей Кочетков: Наша цель – чтобы западные марионетки навсегда убрались с нашей земли

США понимают: если киевский режим летом не смог победить российскую армию, то потом они уже точно не победят. И им надо понять, что выгоднее: отказаться от Украины как от ручки без чемодана или затянуть этот конфликт, чтобы нанести России максимальный людской и экономический урон

2023-12-28T05:01

2023-12-28T05:01

2023-12-28T05:01

интервью

всу

россия

германия

одесса

сша

берлин

польша

марьинка

прибалтика

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Мне бы хотелось, чтобы США убрались из Украины и оставили нас в покое, а мы бы там потихоньку-полегоньку восстанавливали мирную жизнь. Надеюсь, мы сможем этого добиться в ближайшем будущем, отмечает политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее ВСУ в районе Феодосии в результате ракетного удара повредили большой десантный корабль (БДК) "Новочеркасск". Эксперты обратили внимание, что он, судя по характеру детонации на борту, перевозил важные военные грузы. Позднее в этот же день ВС РФ нанесли удар по железнодорожному вокзалу в Херсоне, на который был вынужден отреагировать даже Зеленский.- Алексей, два таких мощных дистанционных удара - это просто совпадение? Или стороны ведут целенаправленную подготовку к большим событиям на Южном направлении?- Конечно же, эти события связаны.В воздухе висит напряжение и ожидание. Да, наши бойцы немного выдохнули после полгода отражения "контрнаступа" ВСУ. Тем ребятам, кого я лично знаю, командование дало им возможность поехать к своим семьям и встретить новый год. А потом они будут готовиться к ответным действиям. Все-таки 10 дней – это слишком короткий отпуск. Если бы мы не планировали чего-то масштабного, он был бы гораздо дольше.Конечно, хочется поквитаться с киевским режимом. Хочется, чтобы русские земли на Украине были освобождены. Чтобы западные марионетки навсегда убрались с нашей земли и больше никогда тут не появлялись.Кстати, меня очень раздражает, когда журналисты задают мне вопрос: "Расскажите, что происходит на новых территориях". Для меня "новая территория" – это Африка. А Запорожье, Херсон, Одесса, Харьков и Донбасс – это исконно русские земли, освоенные нами и политые кровью наших предков. Тот же Бахмут был основан еще при Иване Грозном.Надеюсь, что слова Владимира Путина об Одессе воплотятся в жизнь в 2024 году.- Как раз говорят, что ВСУ специально охотятся за нашими десантными кораблями, чтобы мы не смогли высадить десант в Одессу.- Вполне может быть. Это уже не первый такой случай. Но как бы они ни пытались, русские исторические земли все равно будут освобождены. Это понимают даже США, которые уже не ставят перед Украиной задачу победить прямо сейчас. Они просто хотят склонить Россию к переговорам и заморозить эту ситуацию.США понимают, что если киевский режим летом не смог победить российскую армию, то потом они уже точно не победят. И им надо понять, что выгоднее: отказаться от Украины как от ручки без чемодана или затянуть этот конфликт, чтобы нанести России максимальный людской и экономический урон.Мне бы хотелось, чтобы США убрались из Украины и оставили нас в покое, а мы бы там потихоньку-полегоньку восстанавливали мирную жизнь. Надеюсь, мы сможем этого добиться в ближайшем будущем.- Смогут США затянуть этот конфликт?- Если российские элиты не поведутся на заморозку конфликта, США могут затягивать боевые действия сколько угодно, но они все равно закончатся крахом не только их украинских марионеток, но и всей американской политики в Европе.В мире уже становится все меньше желающих выполнять волю гегемона, который уже не столь силен, как раньше. Если даже Саудовская Аравия начала диалог с Ираном, то это уже серьезный звоночек для США.Конечно, Вашингтону хотелось бы чего-то добиться. Но для этого ему придется заставить воевать с Россией немцев или поляков. Оказалось, что с Польшей все не так просто.Последние польские опросы показывают, что там резко сократилось количество желающих махать шашкой за "Кресы Всходни", потому что своя жизнь дороже всех "Двоеморий", "Троеморий" и "Междуморий". Польская молодежь вообще предпочла бы уехать куда-то на запад.Пока только Прибалтика радуется, что на ее территории размещаются натовские военные базы. До этих людей почему-то не доходит, что если ружье висит на стене, то оно должно выстрелить. А если оно выстрелит, то Литва, Латвия и Эстония станут частью истории.А поляки оказались умнее и украинцев, и прибалтов. Они поняли, что в каждой шутке – лишь доля шутки. Поэтому риторика Варшавы стала чуть менее агрессивной. И миролюбие проснулось. Хотя еще полгода назад они мечтали резать русских вместе с украинцами. Это уже неплохо.- О гипотетической войне между Россией и Польшей мы с вами говорили едва ли не в каждом интервью. А что вы скажете по поводу Германии, учитывая более агрессивную риторику Берлина, их планы перевооружения Бундесвера и создания новых оборонных производств?- Я согласен, что в Германии "зеленые" стали самыми "ястребиными" из всех политических сил. Вместо того, чтобы ухаживать за растениями, они толкают мир к ядерной катастрофе. Другое дело, что немцам сейчас приходится строить армию если не с нуля, то с очень плачевных стартовых позиций. А это очень сложно.Понятно, что нынешние германские элиты выращивались США из поколения в поколение. У них просто другого выбора нет. Они просто выполняют свою работу. Если они откажутся работать на американцев, они (учитывая их плачевные умственные возможности и сомнительные душевные качества) никому не будут нужны. Они могут только заставлять свою страну работать в интересах иностранного государства.Да, Берлин хочет разместить в Литве 5 тысяч солдат "Вермахта". Но насколько это реально? Германия еще могла воссоздать армию в 1946 году из людей, которые получили опыт Второй мировой войны. Но через 80 лет в стране, где победили 12 полов, создать армию невозможно. Ее можно создать только из выходцев из восточных земель и бывшего СССР. Вопрос лишь в том, захотят ли эти люди воевать с Россией. Приведу пример из жизни.Недавно на фронте погиб наш доброволец Денис Колымбергер с позывным "Ганс". Он этнический немец. Его брат служит обер-лейтенантом в танковых войсках Бундесвера. Когда Денис с ним общался, он шутил: "Ну что, когда мы тебя увидим на "Леопарде" возле наших позиций?". Брат ему на это ответил: "Да ты что? Мы сразу на Берлин пойдем, чтобы крюк не делать. Там и встретимся". Денис еще говорил: "Жалко. А то мы бы с тобой этот "Леопард" угнали, чтобы премию получить и маме дом купить".В этих шутках есть доля правды. Я не думаю, что восточные немцы, которых облапошили после воссоединения Германии, желают воевать с русскими за интересы американских марионеток.Что касается оборонной промышленности, то ее тоже быстро не создашь. Я вообще не уверен, что американцам сильно нужна немецкая оборонная промышленность. У США свой ВПК есть. Им есть, куда вкладываться.Более того, когда был дешевый российский газ, немцы еще могли ставить на своей экономике какие-то эксперименты. У них многое получалось. И где эти трубы? Украина готовится через свою территорию ничего не пропускать. На каких ресурсах немцы собираются строить свою промышленность?Резюмирую. К тому моменту, когда у Германии что-то начнет получаться, воевать будет уже некому и незачем. Конфликт завершится.- Каким должен быть результат СВО, чтобы страны Европы не думали о войне с Россией?- Полное освобождение исконно русских земель Украины и проживающего там русского народа, порабощенного Западом. Если мы добьемся всех своих целей, никто с нами воевать не захочет. Понятно, что у европейцев историческая память – как у рыбки. Но внутренняя память в костном мозгу у них все же сидит. И воевать с нами никто не захочет даже за большие деньги.- Полное освобождение Марьинки, в котором принимали участия и ваши подшефные батальоны, далось нашим войскам большим трудом, но открыло выход сразу на три тактических направления. В каком состоянии сейчас бойцы?- Нашим подшефным батальонам освобождение Марьинки далось большой кровью. Они понесли потери из-за артиллерийского огня ВСУ. Но это все равно победа. Они уже продвинулись за "Муравейник" и оборудуют новые позиции. Потому что даже в самой Марьинке укрыться негде. Там не осталось ни одного подвала с целыми бетонными перекрытиями. Там только кирпичная крошка.Еще одна проблема – эксгумация погибших. Долгое время нам не удавалось забрать тела убитых бойцов из-за артиллерийских обстрелов, а время делает свое дело. Опознать ребят трудно. Мы их ищем и вывозим останки. А куда девать тела убитых украинцев – я вообще не представляю. Свои их забирать точно не будут. После войны их будут искать только их родственники. И надо думать – похоронить их где-то сейчас, а потом провести эксгумацию, или где-то складировать тела.Недавно же опубликовали видео, как украинское командование на левом берегу Днепра просто высаживает свой десант прямо под наши снаряды. Причем они знали, что первый десант только что размолотило, но по его свежим следам они отправляют следующий. Зачем? Похоже, их даже за мясо не считают.Да, это враги. Но по-человечески их все равно жалко.- Какова ситуация с оснащенностью наших подразделений? Это не дежурный вопрос, ведь при наступлении эти проблемы проявляются острее.- Все хорошо. Тыловики даже попросили не объявлять сбор на спальники, бронежилеты и теплые вещи, потому что бойцы укомплектованы с запасом. Чтобы проверяющие не подумали, что они это куда-то дели и снова обращаются за помощью к гражданским.Что касается вооружений, то у штурмовиков все появилось. Про артиллерию ничего не могу сказать, потому что это вопрос командования уровня повыше, а не наших подшефных. Бойцы всем довольны. Настолько, насколько можно быть довольными, будучи на фронте. Никаких факторов, которые бы отвлекали их от основного занятия, нет.Понятно, что все дико устали. Все хотят съездить домой к женам. Этот год был для них тяжелым из-за гибели друзей. Другое дело, что они счастливы, потому что им не надо гибнуть весь год за эту Марьинку. Всем хочется как можно скорее прогнать "немцев" на Запад и разойтись по домам. Оптимизм у бойцов сохраняется.- В личном общении вы говорили, что кроме "Георгия Победоносца" и "Ильи Муромца" у вас появился новый подшефный батальон – "Дмитрий Донской". Расскажите о нем, если можно.- Это не новый батальон. Просто он именным стал совсем недавно. Это подготовленное и обстрелянное подразделение. Туда недавно ездила по нашей рекомендации известная журналистка Светлана Пикта. Ребята произвели на нее очень серьезное впечатление.Мы туда даже стали направлять людей из близкого нам круга. В частности, в "Дмитрии Донском" служит Евгений Скориков (брат политолога Ивана Скорикова). Он до этого служил в "Вагнере". У него медаль за Бахмут. Причем когда мы ему предложили перейти в "Георгий Победоносец" к "Арамису", он отказался, сказав, что его все устраивает.Еще хотел бы сказать, что в поддержке батальонов стала участвовать организация "SOS Донбасс". Это русские люди, которые живут в Бельгии, Франции и Германии, а также их знакомые из числа местных жителей. Недавно с нами связался испанец, который вообще хотел пойти на фронт добровольцем. У него это не получилось, но он активно занимается гуманитарными вопросами.В основном они оказывают помощь простым людям из недавно освобожденных районов, которые потеряли все. Например, им привезли партию детских велосипедов."SOSДонбассу" непросто. Им приходится преодолевать давление местных властей. Бывали даже случаи, когда на их фуры с гуманитарным грузом (не без наводки украинских спецслужб) нападали "щирые украинцы", которые понабежали в Европу и готовы сражаться за Украину очень далеко от фронта.Короче говоря, на Западе становится больше людей, которые готовы помогать Донбассу. И это хорошо.- После Марьинки нам открывается выход на Курахово, Угледар и Красногоровку? Мы туда будем продвигаться? Или взять их можно только в результате стратегической наступательной операции?- Мне бы очень хотелось, чтобы вопрос с разгромом ВСУ решился в результате стратегической наступательной операции. Чтобы мы не платили высокую цену за эти отдельные укрепленные населенные пункты. Потому что выдавливать оттуда противника долго и малоперспективно.Хотелось бы, чтобы наши стратеги сели, напрягли мозг, вспомнили всю нашу военную историю и придумали такой ход конем, чтобы и фронт посыпался, и бойцов мы не теряли. Умел же Суворов малыми силами громить превосходящие силы хорошо обученного противника.Тогда нам не придется освобождать Одессу как Мариуполь. Понятно, что мы будем действовать по принципу: сам сломал, сам починил. Но хотелось бы, чтобы мы тратили больше денег не на восстановление Украины, а на развитие в том числе центральных регионов России.Надеюсь, что мы уже разработали план стратегической наступательной операции, чтобы реализовать его в следующем году.- Вы сказали, что вам не нравится выражение "новые территории". Я против него ничего не имею, потому что там живут люди, которые долго жили в совершенно другом обществе. Сколько времени потребуется для их адаптации к российским порядкам?- Я имею в виду, что это старые территории, населенные новыми людьми.Когда я слышу выражение "новые территории", то получается, будто бы мы захватили что-то чужое. Но эти земли заселяли выходцы из великоросских регионов. Это наши предки. Они боролись с эпидемиями, рыли каналы, выращивали сады, строили заводы. А потом вдруг оказалось, что это не наша земля, а земля людей, которые надели кружевные трусики и побежали в НАТО.А почему? Потому что когда-то из Швейцарии приехал дяденька в запломбированном вагоне и решил, что это будет другая страна, которая разговаривает на другом языке. Дяденьки не стало. Его последователи страну растащили. А теперь все должно вернуться к своему естественному состоянию.Теперь насчет украинцев. Они быстро восприняли идеи нацизма. Их все устраивало. Значит, им придется перестраиваться. Тем более, большинству из них (11 миллионов) очень хорошо на Западе. Они почему-то не хотят драться за Украину. Европейцам даже приходится придумывать новые идеи, чтобы заставить их делать то, для чего они им нужны.Если люди в тяжелый момент бросили свою страну и уехали на Запад, чтобы оттуда писать про Россию гадости, то их не надо воспринимать всерьез. Если кто-то на Украине еще захочет к ним присоединиться, то надо дать им возможность уехать. Чтобы на старой территории строить новую жизнь с новыми людьми.

https://ukraina.ru/20201216/1029990360.html

https://ukraina.ru/20231227/1052446675.html

https://ukraina.ru/20231226/1052388940.html

https://ukraina.ru/20231223/1052345530.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, всу, россия, германия, одесса, сша, берлин, польша, марьинка, прибалтика, донбасс, общество, экономика