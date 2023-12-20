https://ukraina.ru/20231220/1052284900.html

США имеют "очень чёткий план" будущего развития Украины

США имеют "очень чёткий план" будущего развития Украины - 20.12.2023 Украина.ру

США имеют "очень чёткий план" будущего развития Украины

Украина в будущем сможет "стоять на собственных ногах" без помощи США благодаря "очень чёткому плану" развития страны, который есть у Вашингтона. Об этом 20 декабря заявил госсекретарь Энтони Блинкен на пресс-конференции, подводя итоги работы Госдепа за год

2023-12-20T20:52

2023-12-20T20:52

2023-12-20T20:53

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США и союзникам следует помочь Киеву "преодолеть эти зиму, весну и лето", добавил Блинкен. Он считает, что благодаря этому Украина войдёт в стадию, "когда она сможет сама стоять на ногах". Ранее Блинкен сообщал, что на производство передаваемого Киеву оружия, в самих США было потрачено 90% американской военной помощи Украине. Таким образом был обеспечен рост экономики Штатов.

https://ukraina.ru/20231103/1050749564.html

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новости, украина, энтони блинкен, сво, военная помощь, военная техника, финансирование, спецоперация, всу