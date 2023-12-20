США имеют "очень чёткий план" будущего развития Украины - 20.12.2023 Украина.ру
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США имеют "очень чёткий план" будущего развития Украины
США имеют "очень чёткий план" будущего развития Украины - 20.12.2023 Украина.ру
США имеют "очень чёткий план" будущего развития Украины
Украина в будущем сможет "стоять на собственных ногах" без помощи США благодаря "очень чёткому плану" развития страны, который есть у Вашингтона. Об этом 20 декабря заявил госсекретарь Энтони Блинкен на пресс-конференции, подводя итоги работы Госдепа за год
2023-12-20T20:52
2023-12-20T20:53
новости
украина
энтони блинкен
сво
военная помощь
военная техника
финансирование
спецоперация
всу
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США и союзникам следует помочь Киеву "преодолеть эти зиму, весну и лето", добавил Блинкен. Он считает, что благодаря этому Украина войдёт в стадию, "когда она сможет сама стоять на ногах". Ранее Блинкен сообщал, что на производство передаваемого Киеву оружия, в самих США было потрачено 90% американской военной помощи Украине. Таким образом был обеспечен рост экономики Штатов.
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новости, украина, энтони блинкен, сво, военная помощь, военная техника, финансирование, спецоперация, всу
Новости, Украина, Энтони Блинкен, СВО, военная помощь, военная техника, финансирование, Спецоперация, ВСУ

США имеют "очень чёткий план" будущего развития Украины

20:52 20.12.2023 (обновлено: 20:53 20.12.2023)
 
© X / Dmytro Kuleba
- РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© X / Dmytro Kuleba
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Украина в будущем сможет "стоять на собственных ногах" без помощи США благодаря "очень чёткому плану" развития страны, который есть у Вашингтона. Об этом 20 декабря заявил госсекретарь Энтони Блинкен на пресс-конференции, подводя итоги работы Госдепа за год

"У нас имеется очень чёткий план, который гарантирует, что Украина сможет стоять на собственных ногах в экономическом, военном и демократическом отношении, который предполагает, что в выделении ей помощи на нынешнем уровне не будет необходимости", — приводит его слова РИА Новости.

США и союзникам следует помочь Киеву "преодолеть эти зиму, весну и лето", добавил Блинкен. Он считает, что благодаря этому Украина войдёт в стадию, "когда она сможет сама стоять на ногах".
Ранее Блинкен сообщал, что на производство передаваемого Киеву оружия, в самих США было потрачено 90% американской военной помощи Украине. Таким образом был обеспечен рост экономики Штатов.
3 ноября, 16:34
"Забудьте об Украине". Будущее страны зависит от решений США, а им не нужна победа КиеваВ последние дни в западных СМИ в свет вышла серия больших статей о проблемах украинских войск на фронте, реакции властей страны на провал контрнаступления, а также сложностях в отношениях Киева и Запада
 
НовостиУкраинаЭнтони БлинкенСВОвоенная помощьвоенная техникафинансированиеСпецоперацияВСУ
 
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Заголовок открываемого материала
21:29Украина включила в список "спонсоров войны" китайскую железнодорожную фирму
21:12На Украине отчитались о производстве 50 тысяч дронов
20:52США имеют "очень чёткий план" будущего развития Украины
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