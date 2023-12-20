США имеют "очень чёткий план" будущего развития Украины
20:52 20.12.2023 (обновлено: 20:53 20.12.2023)
© X / Dmytro Kuleba
© X / Dmytro Kuleba
Украина в будущем сможет "стоять на собственных ногах" без помощи США благодаря "очень чёткому плану" развития страны, который есть у Вашингтона. Об этом 20 декабря заявил госсекретарь Энтони Блинкен на пресс-конференции, подводя итоги работы Госдепа за год
"У нас имеется очень чёткий план, который гарантирует, что Украина сможет стоять на собственных ногах в экономическом, военном и демократическом отношении, который предполагает, что в выделении ей помощи на нынешнем уровне не будет необходимости", — приводит его слова РИА Новости.
США и союзникам следует помочь Киеву "преодолеть эти зиму, весну и лето", добавил Блинкен. Он считает, что благодаря этому Украина войдёт в стадию, "когда она сможет сама стоять на ногах".
Ранее Блинкен сообщал, что на производство передаваемого Киеву оружия, в самих США было потрачено 90% американской военной помощи Украине. Таким образом был обеспечен рост экономики Штатов.
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