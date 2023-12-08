Блинкен: 90% военной помощи Украине были потрачены в самих США - 08.12.2023 Украина.ру
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Блинкен: 90% военной помощи Украине были потрачены в самих США
Блинкен: 90% военной помощи Украине были потрачены в самих США - 08.12.2023 Украина.ру
Блинкен: 90% военной помощи Украине были потрачены в самих США
На производство передаваемого Киеву оружия, в США было потрачено 90% американской военной помощи Украине. Таким образом был обеспечен рост экономики Штатов, заявил госсекретарь Энтони Блинкен
2023-12-08T01:55
2023-12-08T01:55
новости
украина
россия
сша
энтони блинкен
военная помощь
военная техника
всу
производство
оружие
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По словам Блинкена, сейчас важно продолжать вооружать Украину, так как это выгодно самим США. Ранее президент США Джо Байден выступил перед Конгрессом с призывом одобрить его запрос о выделении дополнительного финансирования для Украины. Политик выразил убеждённость, что это следует сделать срочно, так как после победы в Спецоперации Россия атакует страны НАТО.
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новости, украина, россия, сша, энтони блинкен, военная помощь, военная техника, всу, производство, оружие, торговля оружием, спецоперация
Новости, Украина, Россия, США, Энтони Блинкен, военная помощь, военная техника, ВСУ, производство, оружие, торговля оружием, Спецоперация

Блинкен: 90% военной помощи Украине были потрачены в самих США

01:55 08.12.2023
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВстреча главы МИД С. Лаврова с госсекретарем США Э. Блинкеном в Женеве
Встреча главы МИД С. Лаврова с госсекретарем США Э. Блинкеном в Женеве - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости . Павел Бедняков
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На производство передаваемого Киеву оружия, в США было потрачено 90% американской военной помощи Украине. Таким образом был обеспечен рост экономики Штатов, заявил госсекретарь Энтони Блинкен
"Девяносто процентов военной помощи, которую мы предоставили, в действительности были потрачены здесь, в Соединенных Штатах, с нашими производителями и производством. И это создало больше американских рабочих мест, больше роста для нашей собственной экономики", – передаёт его слова РИА Новости.
По словам Блинкена, сейчас важно продолжать вооружать Украину, так как это выгодно самим США.
Ранее президент США Джо Байден выступил перед Конгрессом с призывом одобрить его запрос о выделении дополнительного финансирования для Украины. Политик выразил убеждённость, что это следует сделать срочно, так как после победы в Спецоперации Россия атакует страны НАТО.
 
НовостиУкраинаРоссияСШАЭнтони Блинкенвоенная помощьвоенная техникаВСУпроизводствооружиеторговля оружиемСпецоперация
 
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