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Блинкен: 90% военной помощи Украине были потрачены в самих США
Блинкен: 90% военной помощи Украине были потрачены в самих США - 08.12.2023 Украина.ру
Блинкен: 90% военной помощи Украине были потрачены в самих США
На производство передаваемого Киеву оружия, в США было потрачено 90% американской военной помощи Украине. Таким образом был обеспечен рост экономики Штатов, заявил госсекретарь Энтони Блинкен
2023-12-08T01:55
2023-12-08T01:55
2023-12-08T01:55
новости
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россия
сша
энтони блинкен
военная помощь
военная техника
всу
производство
оружие
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По словам Блинкена, сейчас важно продолжать вооружать Украину, так как это выгодно самим США. Ранее президент США Джо Байден выступил перед Конгрессом с призывом одобрить его запрос о выделении дополнительного финансирования для Украины. Политик выразил убеждённость, что это следует сделать срочно, так как после победы в Спецоперации Россия атакует страны НАТО.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, сша, энтони блинкен, военная помощь, военная техника, всу, производство, оружие, торговля оружием, спецоперация
Новости, Украина, Россия, США, Энтони Блинкен, военная помощь, военная техника, ВСУ, производство, оружие, торговля оружием, Спецоперация
Блинкен: 90% военной помощи Украине были потрачены в самих США
На производство передаваемого Киеву оружия, в США было потрачено 90% американской военной помощи Украине. Таким образом был обеспечен рост экономики Штатов, заявил госсекретарь Энтони Блинкен
"Девяносто процентов военной помощи, которую мы предоставили, в действительности были потрачены здесь, в Соединенных Штатах, с нашими производителями и производством. И это создало больше американских рабочих мест, больше роста для нашей собственной экономики", – передаёт его слова РИА Новости.
По словам Блинкена, сейчас важно продолжать вооружать Украину, так как это выгодно самим США.
Ранее президент США Джо Байден выступил перед Конгрессом с призывом одобрить его запрос о выделении дополнительного финансирования для Украины. Политик выразил убеждённость, что это следует сделать срочно, так как после победы в Спецоперации Россия атакует страны НАТО.