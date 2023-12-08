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Блинкен: 90% военной помощи Украине были потрачены в самих США

Блинкен: 90% военной помощи Украине были потрачены в самих США - 08.12.2023 Украина.ру

Блинкен: 90% военной помощи Украине были потрачены в самих США

На производство передаваемого Киеву оружия, в США было потрачено 90% американской военной помощи Украине. Таким образом был обеспечен рост экономики Штатов, заявил госсекретарь Энтони Блинкен

2023-12-08T01:55

2023-12-08T01:55

2023-12-08T01:55

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По словам Блинкена, сейчас важно продолжать вооружать Украину, так как это выгодно самим США. Ранее президент США Джо Байден выступил перед Конгрессом с призывом одобрить его запрос о выделении дополнительного финансирования для Украины. Политик выразил убеждённость, что это следует сделать срочно, так как после победы в Спецоперации Россия атакует страны НАТО.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, сша, энтони блинкен, военная помощь, военная техника, всу, производство, оружие, торговля оружием, спецоперация