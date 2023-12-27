СВО закончится весной или летом 2024 года – Балицкий
Российская Спецоперация может завершиться весной или летом следующего года, так как ситуация на фронте к этому располагает. Такое мнение выразил 27 декабря губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, передаёт РИА Новости
"Я уверен в том, что Спецоперация закончится в следующем году. Скорее всего, что закончится она где-то в конце весны – в начале лета, потому как сам являюсь военным… могу сказать из того, что я понимаю в этом всём происходящем, фронт должен, и я бы в этом очень хотел быть уверенным, что фронт рухнет украинский", – заявил глава региона.
Среди предпосылок к тому, что СВО завершится в следующем году, Балицкий выделил и "тектонические процессы", которые сегодня происходят на Украине.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что Специальная военная операция завершится победой России в 2024 году.
До этого издание Reuters со ссылкой на источник в Госдепе сообщало, что президент России Владимир Путин не заключит с украинским коллегой Владимиром Зеленским мирный договор до тех пор пока в США не объявят результаты президентских выборов.