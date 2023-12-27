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СВО закончится весной или летом 2024 года – Балицкий

СВО закончится весной или летом 2024 года – Балицкий - 27.12.2023 Украина.ру

СВО закончится весной или летом 2024 года – Балицкий

Российская Спецоперация может завершиться весной или летом следующего года, так как ситуация на фронте к этому располагает. Такое мнение выразил 27 декабря губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, передаёт РИА Новости

2023-12-27T18:36

2023-12-27T18:36

2023-12-27T18:36

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Среди предпосылок к тому, что СВО завершится в следующем году, Балицкий выделил и "тектонические процессы", которые сегодня происходят на Украине. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что Специальная военная операция завершится победой России в 2024 году.До этого издание Reuters со ссылкой на источник в Госдепе сообщало, что президент России Владимир Путин не заключит с украинским коллегой Владимиром Зеленским мирный договор до тех пор пока в США не объявят результаты президентских выборов.

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новости, украина, россия, спецоперация, сво, всу, евгений балицкий