СВО закончится весной или летом 2024 года – Балицкий - 27.12.2023 Украина.ру
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СВО закончится весной или летом 2024 года – Балицкий
СВО закончится весной или летом 2024 года – Балицкий - 27.12.2023 Украина.ру
СВО закончится весной или летом 2024 года – Балицкий
Российская Спецоперация может завершиться весной или летом следующего года, так как ситуация на фронте к этому располагает. Такое мнение выразил 27 декабря губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, передаёт РИА Новости
2023-12-27T18:36
2023-12-27T18:36
новости
украина
россия
спецоперация
сво
всу
евгений балицкий
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Среди предпосылок к тому, что СВО завершится в следующем году, Балицкий выделил и "тектонические процессы", которые сегодня происходят на Украине. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что Специальная военная операция завершится победой России в 2024 году.До этого издание Reuters со ссылкой на источник в Госдепе сообщало, что президент России Владимир Путин не заключит с украинским коллегой Владимиром Зеленским мирный договор до тех пор пока в США не объявят результаты президентских выборов.
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новости, украина, россия, спецоперация, сво, всу, евгений балицкий
Новости, Украина, Россия, Спецоперация, СВО, ВСУ, Евгений Балицкий

СВО закончится весной или летом 2024 года – Балицкий

18:36 27.12.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкИнтервью Е. В. Балицкого РИА Новости
Интервью Е. В. Балицкого РИА Новости - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Российская Спецоперация может завершиться весной или летом следующего года, так как ситуация на фронте к этому располагает. Такое мнение выразил 27 декабря губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, передаёт РИА Новости

"Я уверен в том, что Спецоперация закончится в следующем году. Скорее всего, что закончится она где-то в конце весны – в начале лета, потому как сам являюсь военным… могу сказать из того, что я понимаю в этом всём происходящем, фронт должен, и я бы в этом очень хотел быть уверенным, что фронт рухнет украинский", – заявил глава региона.

Среди предпосылок к тому, что СВО завершится в следующем году, Балицкий выделил и "тектонические процессы", которые сегодня происходят на Украине.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что Специальная военная операция завершится победой России в 2024 году.
До этого издание Reuters со ссылкой на источник в Госдепе сообщало, что президент России Владимир Путин не заключит с украинским коллегой Владимиром Зеленским мирный договор до тех пор пока в США не объявят результаты президентских выборов.
Грег Вайнер интервью
Вчера, 07:49
Грег Вайнер: Конфликт в зоне СВО движется к заморозкеЗапад наступает на Россию не фронтальной войной и даже не конфликтами на Украине, а в других частях света, при этом быстро и жестко
 
НовостиУкраинаРоссияСпецоперацияСВОВСУЕвгений Балицкий
 
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