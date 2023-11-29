Спецоперация завершится в 2024 году – Кадыров - 29.11.2023 Украина.ру
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Спецоперация завершится в 2024 году – Кадыров
Спецоперация завершится в 2024 году – Кадыров - 29.11.2023 Украина.ру
Спецоперация завершится в 2024 году – Кадыров
Специальная военная операция завершится победой России в 2024 году. В этом уверен глава Чечни Рамзан Кадыров
2023-11-29T21:49
2023-11-29T21:49
новости
сво
спецоперация
кадыров
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В своём телеграм-канале он опубликовал пост, где описал, в том числе, условия при которых киевскому режиму будет позволено подписать бумаги о капитуляции. По его словам, сегодня Россия продвигается не гигантскими, но уверенными шагами. Она пребывает в более выгодном стратегическом и экономическом положении, а потому говорить о диалоге с Украиной бессмысленно. Ранее издание Reuters со ссылкой на источник в Госдепе сообщало, что президент России Владимир Путин не заключит с украинским коллегой Владимиром Зеленским мирный договор до тех пор пока в США не объявят результаты президентских выборов.
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новости, сво, спецоперация, кадыров, украина
Новости, СВО, Спецоперация, Кадыров, Украина

Спецоперация завершится в 2024 году – Кадыров

21:49 29.11.2023
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с главой Чечни Р. Кадыровым
Президент РФ В. Путин встретился с главой Чечни Р. Кадыровым - РИА Новости, 1920, 29.11.2023
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Специальная военная операция завершится победой России в 2024 году. В этом уверен глава Чечни Рамзан Кадыров
В своём телеграм-канале он опубликовал пост, где описал, в том числе, условия при которых киевскому режиму будет позволено подписать бумаги о капитуляции.
"Нам ещё предстоит вернуть несколько городов. А там уже позволим сатанинскому руководству Украины подписать бумаги о капитуляции и, наконец, освободим украинский народ от его полного уничтожения Западом. Уверен, что уже в 2024 году всех нас ждут хорошие новости и ПОБЕДА", - отметил Кадыров.
По его словам, сегодня Россия продвигается не гигантскими, но уверенными шагами. Она пребывает в более выгодном стратегическом и экономическом положении, а потому говорить о диалоге с Украиной бессмысленно.
Ранее издание Reuters со ссылкой на источник в Госдепе сообщало, что президент России Владимир Путин не заключит с украинским коллегой Владимиром Зеленским мирный договор до тех пор пока в США не объявят результаты президентских выборов.
 
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