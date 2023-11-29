Спецоперация завершится в 2024 году – Кадыров
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с главой Чечни Р. Кадыровым
Специальная военная операция завершится победой России в 2024 году. В этом уверен глава Чечни Рамзан Кадыров
В своём телеграм-канале он опубликовал пост, где описал, в том числе, условия при которых киевскому режиму будет позволено подписать бумаги о капитуляции.
"Нам ещё предстоит вернуть несколько городов. А там уже позволим сатанинскому руководству Украины подписать бумаги о капитуляции и, наконец, освободим украинский народ от его полного уничтожения Западом. Уверен, что уже в 2024 году всех нас ждут хорошие новости и ПОБЕДА", - отметил Кадыров.
По его словам, сегодня Россия продвигается не гигантскими, но уверенными шагами. Она пребывает в более выгодном стратегическом и экономическом положении, а потому говорить о диалоге с Украиной бессмысленно.
Ранее издание Reuters со ссылкой на источник в Госдепе сообщало, что президент России Владимир Путин не заключит с украинским коллегой Владимиром Зеленским мирный договор до тех пор пока в США не объявят результаты президентских выборов.