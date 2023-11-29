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Спецоперация завершится в 2024 году – Кадыров

Спецоперация завершится в 2024 году – Кадыров - 29.11.2023 Украина.ру

Спецоперация завершится в 2024 году – Кадыров

Специальная военная операция завершится победой России в 2024 году. В этом уверен глава Чечни Рамзан Кадыров

2023-11-29T21:49

2023-11-29T21:49

2023-11-29T21:49

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В своём телеграм-канале он опубликовал пост, где описал, в том числе, условия при которых киевскому режиму будет позволено подписать бумаги о капитуляции. По его словам, сегодня Россия продвигается не гигантскими, но уверенными шагами. Она пребывает в более выгодном стратегическом и экономическом положении, а потому говорить о диалоге с Украиной бессмысленно. Ранее издание Reuters со ссылкой на источник в Госдепе сообщало, что президент России Владимир Путин не заключит с украинским коллегой Владимиром Зеленским мирный договор до тех пор пока в США не объявят результаты президентских выборов.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сво, спецоперация, кадыров, украина