В Госдепе указали на связь СВО с результатами выборов в США - 29.11.2023 Украина.ру
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В Госдепе указали на связь СВО с результатами выборов в США
В Госдепе указали на связь СВО с результатами выборов в США - 29.11.2023 Украина.ру
В Госдепе указали на связь СВО с результатами выборов в США
Президент России Владимир Путин не заключит с украинским коллегой Владимиром Зеленским мирный договор до тех пор пока в США не объявят результаты президентских выборов, которые должны пройти в ноябре 2024 года. Об этом изданию Reuters заявил источник в Госдепе
2023-11-29T01:23
2023-11-29T01:23
новости
украина
сво
спецоперация
россия
президентские выборы
сша
дональд трамп
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Такое заявление сделано на фоне опасений, что возможная победа на выборах Дональда Трампа может изменить курс США по поддержке киевского режима. Собеседник СМИ также отметил, что связь результатов голосования и завершения украинского конфликта видят многие и это "широко распространенное мнение". Ранее издание The Washington Post опубликовало статью в которой назвала бывшего главу Белого дома Дональда Трампа серьезной угрозой для американской нации. Экс-вице-президент США Дик Чейни считает, что за всю 246-летнюю историю государства не было человека, который был бы опаснее политика-республиканца. Напомним, российская сторона никогда не отказывалась от переговоров с Украиной и выражает готовность к ним для разрешения конфликта. В Киеве, напротив, регулярно заявляют о недопустимости диалога с РФ. Украинский президент подписал закон об отказе от переговоров с Кремлём, пока президентом России является Владимир Путин.
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новости, украина, сво, спецоперация, россия, президентские выборы, сша, дональд трамп
Новости, Украина, СВО, Спецоперация, Россия, президентские выборы, США, Дональд Трамп

В Госдепе указали на связь СВО с результатами выборов в США

01:23 29.11.2023
 
© FULTON COUNTY SHERIFF'S OFFICE
© FULTON COUNTY SHERIFF'S OFFICE
Читать в
Президент России Владимир Путин не заключит с украинским коллегой Владимиром Зеленским мирный договор до тех пор пока в США не объявят результаты президентских выборов, которые должны пройти в ноябре 2024 года. Об этом изданию Reuters заявил источник в Госдепе
"Я ожидаю, что Путин не пойдет на перемирие или конструктивный мир, прежде чем увидит результат наших выборов", – сказал собеседник.
Такое заявление сделано на фоне опасений, что возможная победа на выборах Дональда Трампа может изменить курс США по поддержке киевского режима.
Собеседник СМИ также отметил, что связь результатов голосования и завершения украинского конфликта видят многие и это "широко распространенное мнение".
Ранее издание The Washington Post опубликовало статью в которой назвала бывшего главу Белого дома Дональда Трампа серьезной угрозой для американской нации. Экс-вице-президент США Дик Чейни считает, что за всю 246-летнюю историю государства не было человека, который был бы опаснее политика-республиканца.
Напомним, российская сторона никогда не отказывалась от переговоров с Украиной и выражает готовность к ним для разрешения конфликта. В Киеве, напротив, регулярно заявляют о недопустимости диалога с РФ. Украинский президент подписал закон об отказе от переговоров с Кремлём, пока президентом России является Владимир Путин.
 
НовостиУкраинаСВОСпецоперацияРоссияпрезидентские выборыСШАДональд Трамп
 
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