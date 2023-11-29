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В Госдепе указали на связь СВО с результатами выборов в США

В Госдепе указали на связь СВО с результатами выборов в США - 29.11.2023 Украина.ру

В Госдепе указали на связь СВО с результатами выборов в США

Президент России Владимир Путин не заключит с украинским коллегой Владимиром Зеленским мирный договор до тех пор пока в США не объявят результаты президентских выборов, которые должны пройти в ноябре 2024 года. Об этом изданию Reuters заявил источник в Госдепе

2023-11-29T01:23

2023-11-29T01:23

2023-11-29T01:23

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Такое заявление сделано на фоне опасений, что возможная победа на выборах Дональда Трампа может изменить курс США по поддержке киевского режима. Собеседник СМИ также отметил, что связь результатов голосования и завершения украинского конфликта видят многие и это "широко распространенное мнение". Ранее издание The Washington Post опубликовало статью в которой назвала бывшего главу Белого дома Дональда Трампа серьезной угрозой для американской нации. Экс-вице-президент США Дик Чейни считает, что за всю 246-летнюю историю государства не было человека, который был бы опаснее политика-республиканца. Напомним, российская сторона никогда не отказывалась от переговоров с Украиной и выражает готовность к ним для разрешения конфликта. В Киеве, напротив, регулярно заявляют о недопустимости диалога с РФ. Украинский президент подписал закон об отказе от переговоров с Кремлём, пока президентом России является Владимир Путин.

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сво, спецоперация, россия, президентские выборы, сша, дональд трамп