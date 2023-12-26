Зеленский предложил доработать новый мобилизационный закон "не кулуарно"
23:17 26.12.2023 (обновлено: 23:18 26.12.2023)
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Во вторник, 26 декабря, на Украине началось обсуждение новых правил мобилизации. Об этом сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский в вечернем видеообращении
По его словам, законодательные инициативы по ужесточению мобилизации и воинского учёта в стране "не должны обсуждаться и приниматься кулуарно". Этот процесс должен проводится публично, считает Зеленский.
"Сегодня началась дискуссия о новых правилах мобилизации.(...) Будет правильным, чтобы такие нормы обсуждались и принимались не кулуарно. А так, чтобы люди понимали, какое видение у военного командования, какие мотивы у тех или иных правил и условий, что предлагают депутаты и как решаются вопросы, которые уже есть у наших воинов в Силах обороны", – сказал президент.
Он также напомнил, что закон – это то, что касается всех и каждого в государстве. Таким образом, судьбу украинцев будут определять военные вместе с депутатами Верховной Рады, которые в ходе консультаций, решат "как именно на законодательном уровне должен быть обеспечен следующий год для ВСУ", добавил Зеленский.
Президент также подчеркнул, что ждёт окончательный текст закона.
Ранее в Верховной Раде высказались против нескольких пунктов нового мобилизационного закона.
Напомним, 25 декабря в украинский парламент внесли законопроект о новых правилах мобилизации в ряды ВСУ. Он, в частности, предполагает ограничение прав уклонистов на управление автомобилями, получение кредитов и другое. Также в нём предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке, и прочее.