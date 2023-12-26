https://ukraina.ru/20231226/1052422703.html

Зеленский предложил доработать новый мобилизационный закон "не кулуарно"

Зеленский предложил доработать новый мобилизационный закон "не кулуарно" - 26.12.2023 Украина.ру

Зеленский предложил доработать новый мобилизационный закон "не кулуарно"

Во вторник, 26 декабря, на Украине началось обсуждение новых правил мобилизации. Об этом сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский в вечернем видеообращении

2023-12-26T23:17

2023-12-26T23:17

2023-12-26T23:18

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По его словам, законодательные инициативы по ужесточению мобилизации и воинского учёта в стране "не должны обсуждаться и приниматься кулуарно". Этот процесс должен проводится публично, считает Зеленский. Он также напомнил, что закон – это то, что касается всех и каждого в государстве. Таким образом, судьбу украинцев будут определять военные вместе с депутатами Верховной Рады, которые в ходе консультаций, решат "как именно на законодательном уровне должен быть обеспечен следующий год для ВСУ", добавил Зеленский. Президент также подчеркнул, что ждёт окончательный текст закона. Ранее в Верховной Раде высказались против нескольких пунктов нового мобилизационного закона. Напомним, 25 декабря в украинский парламент внесли законопроект о новых правилах мобилизации в ряды ВСУ. Он, в частности, предполагает ограничение прав уклонистов на управление автомобилями, получение кредитов и другое. Также в нём предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке, и прочее.

https://ukraina.ru/20231226/1052404403.html

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новости, украина, мобилизация, всу, владимир зеленский, сво, спецоперация, верховная рада, минобороны украины