Зеленский предложил доработать новый мобилизационный закон "не кулуарно" - 26.12.2023 Украина.ру
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Зеленский предложил доработать новый мобилизационный закон "не кулуарно"
Зеленский предложил доработать новый мобилизационный закон "не кулуарно" - 26.12.2023 Украина.ру
Зеленский предложил доработать новый мобилизационный закон "не кулуарно"
Во вторник, 26 декабря, на Украине началось обсуждение новых правил мобилизации. Об этом сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский в вечернем видеообращении
2023-12-26T23:17
2023-12-26T23:18
новости
украина
мобилизация
всу
владимир зеленский
сво
спецоперация
верховная рада
минобороны украины
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По его словам, законодательные инициативы по ужесточению мобилизации и воинского учёта в стране "не должны обсуждаться и приниматься кулуарно". Этот процесс должен проводится публично, считает Зеленский. Он также напомнил, что закон – это то, что касается всех и каждого в государстве. Таким образом, судьбу украинцев будут определять военные вместе с депутатами Верховной Рады, которые в ходе консультаций, решат "как именно на законодательном уровне должен быть обеспечен следующий год для ВСУ", добавил Зеленский. Президент также подчеркнул, что ждёт окончательный текст закона. Ранее в Верховной Раде высказались против нескольких пунктов нового мобилизационного закона. Напомним, 25 декабря в украинский парламент внесли законопроект о новых правилах мобилизации в ряды ВСУ. Он, в частности, предполагает ограничение прав уклонистов на управление автомобилями, получение кредитов и другое. Также в нём предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке, и прочее.
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новости, украина, мобилизация, всу, владимир зеленский, сво, спецоперация, верховная рада, минобороны украины
Новости, Украина, мобилизация, ВСУ, Владимир Зеленский, СВО, Спецоперация, Верховная Рада, Минобороны Украины

Зеленский предложил доработать новый мобилизационный закон "не кулуарно"

23:17 26.12.2023 (обновлено: 23:18 26.12.2023)
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Во вторник, 26 декабря, на Украине началось обсуждение новых правил мобилизации. Об этом сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский в вечернем видеообращении
По его словам, законодательные инициативы по ужесточению мобилизации и воинского учёта в стране "не должны обсуждаться и приниматься кулуарно". Этот процесс должен проводится публично, считает Зеленский.

"Сегодня началась дискуссия о новых правилах мобилизации.(...) Будет правильным, чтобы такие нормы обсуждались и принимались не кулуарно. А так, чтобы люди понимали, какое видение у военного командования, какие мотивы у тех или иных правил и условий, что предлагают депутаты и как решаются вопросы, которые уже есть у наших воинов в Силах обороны", – сказал президент.

Он также напомнил, что закон – это то, что касается всех и каждого в государстве. Таким образом, судьбу украинцев будут определять военные вместе с депутатами Верховной Рады, которые в ходе консультаций, решат "как именно на законодательном уровне должен быть обеспечен следующий год для ВСУ", добавил Зеленский.
Президент также подчеркнул, что ждёт окончательный текст закона.
Ранее в Верховной Раде высказались против нескольких пунктов нового мобилизационного закона.
Напомним, 25 декабря в украинский парламент внесли законопроект о новых правилах мобилизации в ряды ВСУ. Он, в частности, предполагает ограничение прав уклонистов на управление автомобилями, получение кредитов и другое. Также в нём предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке, и прочее.
Украинский адвокат Ростислав Кравец
Вчера, 12:21
Депутаты Рады завершат карьеру, если проголосуют - адвокат о проекте мобилизации в ВСУЛишение права инвалидов на отсрочку от воинской службы - грубейшее нарушение конституции Украины, прав человека и международных норм, заявил украинский адвокат Ростислав Кравец
 
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