Новое контрнаступление ВСУ и прорыв линий обороны России маловероятны – NBC - 26.12.2023 Украина.ру
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Новое контрнаступление ВСУ и прорыв линий обороны России маловероятны – NBC
Новое контрнаступление ВСУ и прорыв линий обороны России маловероятны – NBC - 26.12.2023 Украина.ру
Новое контрнаступление ВСУ и прорыв линий обороны России маловероятны – NBC
Американский телеканал NBC, ссылаясь на мнение экспертного сообщества, прогнозирует возможности украинской армии в наступающем году. Учитывая их ограниченность, Киеву придётся пойти на мирные переговоры с Россией
2023-12-26T22:52
2023-12-26T22:53
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Эксперты считают, что новое контрнаступление ВСУ и перспектива прорыва российской обороны в 2024 году маловероятны. Вместе с тем, интенсивные боевые действия продолжатся. Ранее польский генерал заявлял, что Россия укрепила своё преимущество в зоне проведения Спецоперации, поэтому Украине остаётся только обороняться. Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии ведомства 19 декабря сообщил, что потери ВСУ в ходе летнего контрнаступления составили 159 тыс. военнослужащих, 121 самолет, 23 вертолета, 766 танков и 2348 бронемашин различного класса.Во вторник, 26 декабря, глава оборонного ведомства заявил, что Вооруженные силы России выполнили главную задачу в уходящем году – сорвали контрнаступление ВСУ.
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новости, украина, всу, сво, контрнаступление
Новости, Украина, ВСУ, СВО, контрнаступление

Новое контрнаступление ВСУ и прорыв линий обороны России маловероятны – NBC

22:52 26.12.2023 (обновлено: 22:53 26.12.2023)
 
© AP / Mstyslav Chernov
- РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© AP / Mstyslav Chernov
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Американский телеканал NBC, ссылаясь на мнение экспертного сообщества, прогнозирует возможности украинской армии в наступающем году. Учитывая их ограниченность, Киеву придётся пойти на мирные переговоры с Россией
Эксперты считают, что новое контрнаступление ВСУ и перспектива прорыва российской обороны в 2024 году маловероятны. Вместе с тем, интенсивные боевые действия продолжатся.

"Вряд ли Киев предпримет ещё какие-либо контрнаступления. Россия, по всей вероятности, будет укреплять позиции на взятых под контроль территориях. (...) Украина в настоящее время не хочет вести переговоры...но, учитывая обстоятельства, у неё не будет иного выбора, кроме как согласиться с этим", – отмечается в сюжете телеканала.

Ранее польский генерал заявлял, что Россия укрепила своё преимущество в зоне проведения Спецоперации, поэтому Украине остаётся только обороняться.
Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии ведомства 19 декабря сообщил, что потери ВСУ в ходе летнего контрнаступления составили 159 тыс. военнослужащих, 121 самолет, 23 вертолета, 766 танков и 2348 бронемашин различного класса.
Во вторник, 26 декабря, глава оборонного ведомства заявил, что Вооруженные силы России выполнили главную задачу в уходящем году – сорвали контрнаступление ВСУ.
- РИА Новости, 1920, 25.12.2023
Вчера, 15:55
В 2023 году Украина проиграла России сразу две войны. Что дальшеСнарядный голод – одна из ключевых проблем, с которыми столкнулись ВСУ к концу 2023 года. И рассчитывать на помощь западных союзников украинским войскам уже не приходится, поскольку их запасы тоже истощены
 
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Заголовок открываемого материала
22:52Новое контрнаступление ВСУ и прорыв линий обороны России маловероятны – NBC
22:36Как Россия закончит денацификацию Украины и почему протесты в Сербии - это ещё не Майдан
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