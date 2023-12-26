Новое контрнаступление ВСУ и прорыв линий обороны России маловероятны – NBC
22:52 26.12.2023 (обновлено: 22:53 26.12.2023)
© AP / Mstyslav Chernov
© AP / Mstyslav Chernov
Американский телеканал NBC, ссылаясь на мнение экспертного сообщества, прогнозирует возможности украинской армии в наступающем году. Учитывая их ограниченность, Киеву придётся пойти на мирные переговоры с Россией
Эксперты считают, что новое контрнаступление ВСУ и перспектива прорыва российской обороны в 2024 году маловероятны. Вместе с тем, интенсивные боевые действия продолжатся.
"Вряд ли Киев предпримет ещё какие-либо контрнаступления. Россия, по всей вероятности, будет укреплять позиции на взятых под контроль территориях. (...) Украина в настоящее время не хочет вести переговоры...но, учитывая обстоятельства, у неё не будет иного выбора, кроме как согласиться с этим", – отмечается в сюжете телеканала.
Ранее польский генерал заявлял, что Россия укрепила своё преимущество в зоне проведения Спецоперации, поэтому Украине остаётся только обороняться.
Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии ведомства 19 декабря сообщил, что потери ВСУ в ходе летнего контрнаступления составили 159 тыс. военнослужащих, 121 самолет, 23 вертолета, 766 танков и 2348 бронемашин различного класса.
Во вторник, 26 декабря, глава оборонного ведомства заявил, что Вооруженные силы России выполнили главную задачу в уходящем году – сорвали контрнаступление ВСУ.