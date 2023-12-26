Новое контрнаступление ВСУ и прорыв линий обороны России маловероятны – NBC

В 2023 году Украина проиграла России сразу две войны. Что дальше Снарядный голод – одна из ключевых проблем, с которыми столкнулись ВСУ к концу 2023 года. И рассчитывать на помощь западных союзников украинским войскам уже не приходится, поскольку их запасы тоже истощены