Польский генерал рассказал о возможностях ВСУ в условиях тотального преимущества ВС РФ
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкОбучение операторов БПЛА ЦВО в зоне спецоперации
Россия укрепила своё преимущество в зоне проведения Спецоперации, поэтому Украине остаётся только обороняться. Об этом заявил бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак в интервью Gazeta Wyborcza
Он считает, что контрнаступление Вооружённых сил Украины уже давно закончилось.
"Украинцы объявляют о новом контрнаступлении, но, по моему мнению, оно не состоится. Русские создали такое большое преимущество, что украинцам теперь нужно только защищаться", - сказал генерал.
По его словам, сегодня Вооружённые силы РФ освобождают новые территории, имея огневое превосходство в пять-семь раз больше, чем ВСУ.
"Сохранят ли россияне инициативу? Опредёленно, да. Украинское контрнаступление провалилось уже в сентябре, хотя симптомы этого мы могли наблюдать и раньше. В конце весны украинцы не собрали достаточно сил, чтобы прорвать хорошо подготовленную российскую оборону", - добавил генерал.
Ранее издание Die Welt со ссылкой на немецкого эксперта в области безопасности и советника по политическим вопросам Нико Ланге сообщало, что Вооруженные силы Украины готовят в 2024 году новое контрнаступление, а сегодня Киев "копит ресурсы".
Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии ведомства 19 декабря заявил, что потери ВСУ в ходе летнего контрнаступления составили 159 тыс. военнослужащих, 121 самолет, 23 вертолета, 766 танков и 2348 бронемашин различного класса.
23 декабря, 10:39На земле и в воздухе. Чего добились в минувшем году ВСУ и ВС РФ на линии фронтаОдной из ключевых особенностей уходящего года стал широкоразрекламированный "контрнаступ" украинской армии, завершившийся полным провалом, в результате чего, российская армия вновь овладела оперативно-тактической инициативой на протяжении всей линии фронта.