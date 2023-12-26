Польский генерал рассказал о возможностях ВСУ в условиях тотального преимущества ВС РФ - 26.12.2023 Украина.ру
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Польский генерал рассказал о возможностях ВСУ в условиях тотального преимущества ВС РФ
Польский генерал рассказал о возможностях ВСУ в условиях тотального преимущества ВС РФ - 26.12.2023 Украина.ру
Польский генерал рассказал о возможностях ВСУ в условиях тотального преимущества ВС РФ
Россия укрепила своё преимущество в зоне проведения Спецоперации, поэтому Украине остаётся только обороняться. Об этом заявил бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак в интервью Gazeta Wyborcza
2023-12-26T01:58
2023-12-26T01:58
новости
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россия
всу
вс рф
сво
спецоперация
польша
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Он считает, что контрнаступление Вооружённых сил Украины уже давно закончилось. По его словам, сегодня Вооружённые силы РФ освобождают новые территории, имея огневое превосходство в пять-семь раз больше, чем ВСУ. Ранее издание Die Welt со ссылкой на немецкого эксперта в области безопасности и советника по политическим вопросам Нико Ланге сообщало, что Вооруженные силы Украины готовят в 2024 году новое контрнаступление, а сегодня Киев "копит ресурсы". Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии ведомства 19 декабря заявил, что потери ВСУ в ходе летнего контрнаступления составили 159 тыс. военнослужащих, 121 самолет, 23 вертолета, 766 танков и 2348 бронемашин различного класса.
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новости, украина, россия, всу, вс рф, сво, спецоперация, польша
Новости, Украина, Россия, ВСУ, ВС РФ, СВО, Спецоперация, Польша

Польский генерал рассказал о возможностях ВСУ в условиях тотального преимущества ВС РФ

01:58 26.12.2023
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкОбучение операторов БПЛА ЦВО в зоне спецоперации
Обучение операторов БПЛА ЦВО в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Россия укрепила своё преимущество в зоне проведения Спецоперации, поэтому Украине остаётся только обороняться. Об этом заявил бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак в интервью Gazeta Wyborcza
Он считает, что контрнаступление Вооружённых сил Украины уже давно закончилось.
"Украинцы объявляют о новом контрнаступлении, но, по моему мнению, оно не состоится. Русские создали такое большое преимущество, что украинцам теперь нужно только защищаться", - сказал генерал.
По его словам, сегодня Вооружённые силы РФ освобождают новые территории, имея огневое превосходство в пять-семь раз больше, чем ВСУ.

"Сохранят ли россияне инициативу? Опредёленно, да. Украинское контрнаступление провалилось уже в сентябре, хотя симптомы этого мы могли наблюдать и раньше. В конце весны украинцы не собрали достаточно сил, чтобы прорвать хорошо подготовленную российскую оборону", - добавил генерал.

Ранее издание Die Welt со ссылкой на немецкого эксперта в области безопасности и советника по политическим вопросам Нико Ланге сообщало, что Вооруженные силы Украины готовят в 2024 году новое контрнаступление, а сегодня Киев "копит ресурсы".
Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии ведомства 19 декабря заявил, что потери ВСУ в ходе летнего контрнаступления составили 159 тыс. военнослужащих, 121 самолет, 23 вертолета, 766 танков и 2348 бронемашин различного класса.
- РИА Новости, 1920, 23.12.2023
23 декабря, 10:39
На земле и в воздухе. Чего добились в минувшем году ВСУ и ВС РФ на линии фронтаОдной из ключевых особенностей уходящего года стал широкоразрекламированный "контрнаступ" украинской армии, завершившийся полным провалом, в результате чего, российская армия вновь овладела оперативно-тактической инициативой на протяжении всей линии фронта.
 
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