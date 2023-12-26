Российские войска выполнили главную задачу в 2023 году - Шойгу - 26.12.2023 Украина.ру
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Российские войска выполнили главную задачу в 2023 году - Шойгу
Российские войска выполнили главную задачу в 2023 году - Шойгу - 26.12.2023 Украина.ру
Российские войска выполнили главную задачу в 2023 году - Шойгу
Вооруженные силы России выполнили главную задачу в уходящем году - сорвали контрнаступление ВСУ. Об этом 26 декабря сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу
2023-12-26T13:29
2023-12-26T13:30
новости
сергей шойгу
сво
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"Основные усилия в уходящем году были сосредоточены на достижении целей специальной военной операции. Главная из них - сорвать громко заявленное Украиной и её натовскими союзниками контрнаступление вооруженных сил Украины. Эта задача успешно выполнена", - сказал Шойгу. Предприятия российского оборонно-промышленного комплекса бросили вызов западному техническому потенциалу, сказал он. Россияне, поддерживающие военных, стали опорой ВС РФ.
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новости, сергей шойгу, сво
Новости, Сергей Шойгу, СВО

Российские войска выполнили главную задачу в 2023 году - Шойгу

13:29 26.12.2023 (обновлено: 13:30 26.12.2023)
 
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© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Вооруженные силы России выполнили главную задачу в уходящем году - сорвали контрнаступление ВСУ. Об этом 26 декабря сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу
"Основные усилия в уходящем году были сосредоточены на достижении целей специальной военной операции. Главная из них - сорвать громко заявленное Украиной и её натовскими союзниками контрнаступление вооруженных сил Украины. Эта задача успешно выполнена", - сказал Шойгу.
Предприятия российского оборонно-промышленного комплекса бросили вызов западному техническому потенциалу, сказал он. Россияне, поддерживающие военных, стали опорой ВС РФ.
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