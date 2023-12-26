https://ukraina.ru/20231226/1052406925.html

Российские войска выполнили главную задачу в 2023 году - Шойгу

Российские войска выполнили главную задачу в 2023 году - Шойгу - 26.12.2023 Украина.ру

Российские войска выполнили главную задачу в 2023 году - Шойгу

Вооруженные силы России выполнили главную задачу в уходящем году - сорвали контрнаступление ВСУ. Об этом 26 декабря сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу

2023-12-26T13:29

2023-12-26T13:29

2023-12-26T13:30

новости

сергей шойгу

сво

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"Основные усилия в уходящем году были сосредоточены на достижении целей специальной военной операции. Главная из них - сорвать громко заявленное Украиной и её натовскими союзниками контрнаступление вооруженных сил Украины. Эта задача успешно выполнена", - сказал Шойгу. Предприятия российского оборонно-промышленного комплекса бросили вызов западному техническому потенциалу, сказал он. Россияне, поддерживающие военных, стали опорой ВС РФ.

https://ukraina.ru/20231226/1052405828.html

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новости, сергей шойгу, сво