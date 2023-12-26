Российские войска выполнили главную задачу в 2023 году - Шойгу
13:29 26.12.2023 (обновлено: 13:30 26.12.2023)
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в заседании коллегии Минобороны РФ
Вооруженные силы России выполнили главную задачу в уходящем году - сорвали контрнаступление ВСУ. Об этом 26 декабря сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу
"Основные усилия в уходящем году были сосредоточены на достижении целей специальной военной операции. Главная из них - сорвать громко заявленное Украиной и её натовскими союзниками контрнаступление вооруженных сил Украины. Эта задача успешно выполнена", - сказал Шойгу.
Предприятия российского оборонно-промышленного комплекса бросили вызов западному техническому потенциалу, сказал он. Россияне, поддерживающие военных, стали опорой ВС РФ.