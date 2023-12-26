У митрополита УПЦ Лонгина случился сердечный приступ - 26.12.2023 Украина.ру
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У митрополита УПЦ Лонгина случился сердечный приступ
У митрополита УПЦ Лонгина случился сердечный приступ - 26.12.2023 Украина.ру
У митрополита УПЦ Лонгина случился сердечный приступ
При досмотре машины в Киеве у митрополита Украинской православной церкви (УПЦ) Лонгина случился сердечный приступ. В Банченском монастыре считают, что священнослужителя, которого на Украине обвиняют в разжигании межрелигиозной розни, до такого состояния довели
2023-12-26T20:49
2023-12-26T20:49
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Блокпосты в Киеве появились 25 декабря. Украинские СМИ предположили, что задачей вооруженных военных будет вручение повесток, но позже Киевская военно-гражданская администрация сообщила, что блокпосты якобы установлены в рамках учений. Ранее сообщалось, что митрополит УПЦ Лонгин лишился защиты от преследования СБУ накануне судебного процесса – один его адвокат арестован, второй – отравлен.
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новости, украина, упц
Новости, Украина, УПЦ

У митрополита УПЦ Лонгина случился сердечный приступ

20:49 26.12.2023
 
© пресс-служба Банченского монастыря
© пресс-служба Банченского монастыря
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При досмотре машины в Киеве у митрополита Украинской православной церкви (УПЦ) Лонгина случился сердечный приступ. В Банченском монастыре считают, что священнослужителя, которого на Украине обвиняют в разжигании межрелигиозной розни, до такого состояния довели
"Во время перемещения между больницами в Киеве на одном из блокпостов был остановлен и задержан автомобиль владыки Лонгина. После проведенной операции на сердце владыку Лонгина довели до сердечного приступа", – говорится в сообщении монастыря.
Блокпосты в Киеве появились 25 декабря. Украинские СМИ предположили, что задачей вооруженных военных будет вручение повесток, но позже Киевская военно-гражданская администрация сообщила, что блокпосты якобы установлены в рамках учений.
Ранее сообщалось, что митрополит УПЦ Лонгин лишился защиты от преследования СБУ накануне судебного процесса – один его адвокат арестован, второй – отравлен.
15 ноября, 17:38Репрессии на Украине
Митрополит Лонгин. Подвижник Украины, защитник Украины, "разрушитель" УкраиныПреследования митрополита Банченского Лонгина, который получил звание Героя Украины за защиту сотен детей-сирот с особыми потребностями, может иметь неожиданные для украинских властей последствия
 
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