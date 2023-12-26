https://ukraina.ru/20231226/1052420032.html

У митрополита УПЦ Лонгина случился сердечный приступ

У митрополита УПЦ Лонгина случился сердечный приступ - 26.12.2023 Украина.ру

У митрополита УПЦ Лонгина случился сердечный приступ

При досмотре машины в Киеве у митрополита Украинской православной церкви (УПЦ) Лонгина случился сердечный приступ. В Банченском монастыре считают, что священнослужителя, которого на Украине обвиняют в разжигании межрелигиозной розни, до такого состояния довели

2023-12-26T20:49

2023-12-26T20:49

2023-12-26T20:49

новости

украина

упц

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046441773_0:0:719:404_1920x0_80_0_0_85cb604a4d305c6779ea4f0d81a6b467.jpg

Блокпосты в Киеве появились 25 декабря. Украинские СМИ предположили, что задачей вооруженных военных будет вручение повесток, но позже Киевская военно-гражданская администрация сообщила, что блокпосты якобы установлены в рамках учений. Ранее сообщалось, что митрополит УПЦ Лонгин лишился защиты от преследования СБУ накануне судебного процесса – один его адвокат арестован, второй – отравлен.

https://ukraina.ru/20231115/1051054340.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, упц