На Украине судят митрополита Лонгина: один адвокат арестован, второй – отравлен - 16.11.2023 Украина.ру
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На Украине судят митрополита Лонгина: один адвокат арестован, второй – отравлен
На Украине судят митрополита Лонгина: один адвокат арестован, второй – отравлен - 16.11.2023 Украина.ру
На Украине судят митрополита Лонгина: один адвокат арестован, второй – отравлен
Митрополит Банченский, викарий Черновицко-Буковинской епархии УПЦ, настоятель Вознесенского Банченского монастыря Лонгин (Жар) лишился защиты от преследования СБУ накануне судебного процесса. Об этом сообщает ТГ-канал "Миряни"
2023-11-16T15:37
2023-11-16T15:37
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"После неудачной попытки сотрудников СБУ вместе с вооружёнными солдатами "провести меры безопасности" в Банченском монастыре, умер от отравления главный адвокат митрополита Лонгина. Второй адвокат был арестован. Завтра у владыки Лонгина суд", - сказано в публикации.После загадочной смерти Валентина Сухаря у митрополита не осталось адвокатской защиты. Процесс над митрополитом, обвиняемым в "в разжигании религиозной розни" (между канонической УПЦ и раскольниками-сектантами), вызвал широкий резонанс на Украине и за её пределами.Митрополит Лонгин известен активной гуманистической деятельностью, является приёмным отцом множества детей с особенностями развития. В 2008 году президентским указом Лонгин (Жар) за выдающиеся личные заслуги в реализации государственной политики социальной защиты детей-сирот и детей без родительской опеки, был удостоен звания Герой Украины.
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новости, новости украины, сбу, адвокаты, гонения, религия, православие, упц, суд, гуманитарная помощь, гуманитарный кризис, гуманитарная политика, дети, инвалиды, социальная политика, репрессии, христианство
Новости, Новости Украины, СБУ, адвокаты, гонения, Религия, Православие, УПЦ, Суд, гуманитарная помощь, гуманитарный кризис, гуманитарная политика, дети, инвалиды, социальная политика, репрессии, христианство

На Украине судят митрополита Лонгина: один адвокат арестован, второй – отравлен

15:37 16.11.2023
 
© pravmir.ru
© pravmir.ru
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Митрополит Банченский, викарий Черновицко-Буковинской епархии УПЦ, настоятель Вознесенского Банченского монастыря Лонгин (Жар) лишился защиты от преследования СБУ накануне судебного процесса. Об этом сообщает ТГ-канал "Миряни"
"После неудачной попытки сотрудников СБУ вместе с вооружёнными солдатами "провести меры безопасности" в Банченском монастыре, умер от отравления главный адвокат митрополита Лонгина. Второй адвокат был арестован. Завтра у владыки Лонгина суд", - сказано в публикации.
После загадочной смерти Валентина Сухаря у митрополита не осталось адвокатской защиты. Процесс над митрополитом, обвиняемым в "в разжигании религиозной розни" (между канонической УПЦ и раскольниками-сектантами), вызвал широкий резонанс на Украине и за её пределами.
Митрополит Лонгин известен активной гуманистической деятельностью, является приёмным отцом множества детей с особенностями развития. В 2008 году президентским указом Лонгин (Жар) за выдающиеся личные заслуги в реализации государственной политики социальной защиты детей-сирот и детей без родительской опеки, был удостоен звания Герой Украины.
Вчера, 17:38Репрессии на Украине
Митрополит Лонгин. Подвижник Украины, защитник Украины, "разрушитель" УкраиныПреследования митрополита Банченского Лонгина, который получил звание Героя Украины за защиту сотен детей-сирот с особыми потребностями, может иметь неожиданные для украинских властей последствия
 
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