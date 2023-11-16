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На Украине судят митрополита Лонгина: один адвокат арестован, второй – отравлен

На Украине судят митрополита Лонгина: один адвокат арестован, второй – отравлен - 16.11.2023 Украина.ру

На Украине судят митрополита Лонгина: один адвокат арестован, второй – отравлен

Митрополит Банченский, викарий Черновицко-Буковинской епархии УПЦ, настоятель Вознесенского Банченского монастыря Лонгин (Жар) лишился защиты от преследования СБУ накануне судебного процесса. Об этом сообщает ТГ-канал "Миряни"

2023-11-16T15:37

2023-11-16T15:37

2023-11-16T15:37

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"После неудачной попытки сотрудников СБУ вместе с вооружёнными солдатами "провести меры безопасности" в Банченском монастыре, умер от отравления главный адвокат митрополита Лонгина. Второй адвокат был арестован. Завтра у владыки Лонгина суд", - сказано в публикации.После загадочной смерти Валентина Сухаря у митрополита не осталось адвокатской защиты. Процесс над митрополитом, обвиняемым в "в разжигании религиозной розни" (между канонической УПЦ и раскольниками-сектантами), вызвал широкий резонанс на Украине и за её пределами.Митрополит Лонгин известен активной гуманистической деятельностью, является приёмным отцом множества детей с особенностями развития. В 2008 году президентским указом Лонгин (Жар) за выдающиеся личные заслуги в реализации государственной политики социальной защиты детей-сирот и детей без родительской опеки, был удостоен звания Герой Украины.

https://ukraina.ru/20231115/1051054340.html

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