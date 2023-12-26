В Киеве объяснили появление блокпостов учениями
© t.me/VA_KyivБлокпосты в Киеве
© t.me/VA_Kyiv
Учения продлятся три дня, сообщает Киевская военно-гражданская администрация
Блокпосты в Киеве появились 25 декабря. Украинские СМИ предположили, что задачей вооруженных военных будет вручение повесток. Сегодня стало известно, что блокпосты размещены в столице Украины в рамках учений. Они продлятся четыре дня.
"Группировка сил и средств обороны города Киева во взаимодействии с Киевской городской военной администрацией, патрульной и национальной полицией и другими структурными подразделениями будут проводить обучение в разных районах столицы с 25 по 28 декабря" – сообщил Сергей Попко, начальник Киевской городской военной администрации.
Учения предполагают развертывание временных блокпостов, установление ограничительных знаков, элементов инженерных заграждений. В ходе мероприятия будет вестись проверка транспорта, документов, а также "определенные демонстрационные, поисковые и контрдиверсионные мероприятия".
"Задача учений – усовершенствование системы управления, организации, эффективного взаимодействия для обеспечения общественной безопасности (в случае обострения ситуации) и определенные меры по защите гражданского населения", – добавил Попко.