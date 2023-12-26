В Киеве объяснили появление блокпостов учениями - 26.12.2023 Украина.ру
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В Киеве объяснили появление блокпостов учениями
В Киеве объяснили появление блокпостов учениями - 26.12.2023 Украина.ру
В Киеве объяснили появление блокпостов учениями
Учения продлятся три дня, сообщает Киевская военно-гражданская администрация
2023-12-26T12:25
2023-12-26T12:25
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Блокпосты в Киеве появились 25 декабря. Украинские СМИ предположили, что задачей вооруженных военных будет вручение повесток. Сегодня стало известно, что блокпосты размещены в столице Украины в рамках учений. Они продлятся четыре дня.Учения предполагают развертывание временных блокпостов, установление ограничительных знаков, элементов инженерных заграждений. В ходе мероприятия будет вестись проверка транспорта, документов, а также "определенные демонстрационные, поисковые и контрдиверсионные мероприятия"."Задача учений – усовершенствование системы управления, организации, эффективного взаимодействия для обеспечения общественной безопасности (в случае обострения ситуации) и определенные меры по защите гражданского населения", – добавил Попко.
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Новости, Новости Украины, блокпосты, Киев

В Киеве объяснили появление блокпостов учениями

12:25 26.12.2023
 
© t.me/VA_KyivБлокпосты в Киеве
Блокпосты в Киеве
© t.me/VA_Kyiv
Читать в
Учения продлятся три дня, сообщает Киевская военно-гражданская администрация
Блокпосты в Киеве появились 25 декабря. Украинские СМИ предположили, что задачей вооруженных военных будет вручение повесток. Сегодня стало известно, что блокпосты размещены в столице Украины в рамках учений. Они продлятся четыре дня.

"Группировка сил и средств обороны города Киева во взаимодействии с Киевской городской военной администрацией, патрульной и национальной полицией и другими структурными подразделениями будут проводить обучение в разных районах столицы с 25 по 28 декабря" – сообщил Сергей Попко, начальник Киевской городской военной администрации.

Учения предполагают развертывание временных блокпостов, установление ограничительных знаков, элементов инженерных заграждений. В ходе мероприятия будет вестись проверка транспорта, документов, а также "определенные демонстрационные, поисковые и контрдиверсионные мероприятия".
"Задача учений – усовершенствование системы управления, организации, эффективного взаимодействия для обеспечения общественной безопасности (в случае обострения ситуации) и определенные меры по защите гражданского населения", – добавил Попко.
Киев
Вчера, 18:59
В Киеве появились блокпосты с военными – СМИВ украинской столице 25 декабря развернули работу сразу несколько блокпостов с военными. Повестки там пока не выдают, сообщили телеграм-каналы страны
 
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