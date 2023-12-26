https://ukraina.ru/20231226/1052404526.html

В Киеве объяснили появление блокпостов учениями

В Киеве объяснили появление блокпостов учениями - 26.12.2023 Украина.ру

В Киеве объяснили появление блокпостов учениями

Учения продлятся три дня, сообщает Киевская военно-гражданская администрация

2023-12-26T12:25

2023-12-26T12:25

2023-12-26T12:25

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Блокпосты в Киеве появились 25 декабря. Украинские СМИ предположили, что задачей вооруженных военных будет вручение повесток. Сегодня стало известно, что блокпосты размещены в столице Украины в рамках учений. Они продлятся четыре дня.Учения предполагают развертывание временных блокпостов, установление ограничительных знаков, элементов инженерных заграждений. В ходе мероприятия будет вестись проверка транспорта, документов, а также "определенные демонстрационные, поисковые и контрдиверсионные мероприятия"."Задача учений – усовершенствование системы управления, организации, эффективного взаимодействия для обеспечения общественной безопасности (в случае обострения ситуации) и определенные меры по защите гражданского населения", – добавил Попко.

https://ukraina.ru/20231225/1052389637.html

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