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Последствия атак ВСУ, ужесточение мобилизации, ультиматум Сербии. Главное на Украине на 13:00 26 декабря

Последствия атак ВСУ, ужесточение мобилизации, ультиматум Сербии. Главное на Украине на 13:00 26 декабря - 26.12.2023 Украина.ру

Последствия атак ВСУ, ужесточение мобилизации, ультиматум Сербии. Главное на Украине на 13:00 26 декабря

Украина.ру, 26.12.2023

2023-12-26T13:00

2023-12-26T13:00

2023-12-26T13:00

хроники

эксклюзив

спецоперация

обстрелы

атака

феодосия

крым

белгородская область

всу

самолет

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ВСУ атаковали порт Феодосии и другие российские территории, погибли люди. Кабмин хочет ужесточить ответственность за нарушение правил мобилизации. Запад поставил Сербии такой же ультиматум, как и КиевуУкраинские военные утром во вторник атаковали Феодосию двумя самолетами Су-24. Они были сбиты примерно в 125 километрах северо-восточнее Николаева. Как уточнило Минобороны РФ, украинская авиация использовала авиационные управляемые ракеты.Глава Крыма Сергей Аксенов информировал об атаке на порт Феодосии в 04:16. К этому моменту, по его словам, детонация в порту прекратилась, а пожар был локализован. Он указал, что один человек погиб, двое получили ранения.Позже замначальника главного управления МЧС России по региону Игорь Скуртул уточнил, что число пострадавших при ночной атаке на Феодосию выросло до четырех человек. "На данный момент пять человек пострадали, из них один погиб", — сказал Скуртул.Повреждения получил большой десантный корабль "Новочеркасск".Власти заявили также о повреждении шести зданий, где в основном выбиты стекла. Сообщалось о повреждении здания вокзала.Власти планируют отселить жильцов нескольких домов рядом с местом ЧП. В пункты временного размещения эвакуировали шесть человек.На вокзал Феодосии временно перестали прибывать пригородные поезда, составы перенаправили на станцию Айвазовская. В целом движение поездов в Крыму происходит в нормальном режиме, сообщал министр транспорта республики Николай Лукашенко. По его словам, действуют Крымский мост и паромная переправа, пункты пропуска. В Феодосии временно перекрыто движение транспорта по прилегающим к прибрежной линии улицам Десантников и Красноармейской. Изменено расписание автобусов.Кроме того, украинские войска обстреляли районы Донецка и Горловки, выпустив за 50 минут 23 снаряда калибра 155 и 152 миллиметра."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:00 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 мм", - говорится в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.По данным ведомства, с 9.15 до 9.50 украинские военные выпустили восемь снарядов "натовского" калибра по Куйбышевскому и Петровскому районам Донецка и 11 снарядов калибра 152 миллиметра по Никитовскому, Калининскому и Центрально-Городскому районам Горловки.Также украинские военные выпустили по населенным пунктам Белгородской области 44 боеприпаса и совершили несколько атак дронами. В результате пострадали два человека, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.По селу Новая Таволжанка было выпущено два минометных снаряда, по селу Белянка и МАПП "Шебекино" - по три минометных снаряда. В селе Середа совершил падение дрон-камикадзе. "Также в Середе с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас. В данных населенных пунктах обошлось без пострадавших и разрушений", - проинформировал глава региона.В Белгородском районе по селу Журавлевка ВСУ выпустили 22 артиллерийских снаряда, по МАПП "Нехотеевка" - семь артиллерийских снарядов. В Борисовском районе на окраине хутора Лозовая Рудка двумя дронами-камикадзе был атакован экскаватор, обошлось без последствий.В Волоконовском районе по окраине хутора Старый был выпущен один минометный снаряд. В Краснояружском районе под обстрел попала окраина села Надежевка - зафиксирован один прилет."Пострадавших и разрушений нет", - добавил Гладков.Кроме того, из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) было нарушено электроснабжение двух населенных пунктов Стародубского округа Брянской области. Повреждены четыре дома, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Александр Богомаз."Украинские террористы обстреляли село Курковичи Стародубского муниципального округа. Пострадавших нет. В результате обстрела частично повреждены четыре жилых дома, две хозяйственные постройки полностью уничтожены, нарушено энергоснабжение двух населенных пунктов", - написал глава региона.По его словам, оперативные и экстренные службы работают на месте. Аварийные бригады приступили к восстановительным работам.Ужесточение мобилизацииПравительство Украины внесло в парламент законопроект об ужесточении ответственности за нарушение правил мобилизации.Инициатором выступил премьер Украины Денис Шмыгаль.В частности, в указанном законопроекте предлагается дополнить статью "уклонение от призыва на воинскую службу во время мобилизации" пунктом "отказ от прохождения медосмотра". На данный момент эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до пяти лет.Накануне вечером украинский Кабмин внес в Верховную Раду законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке.Также документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет.Кроме того, предложенный правительством Украины законопроект разрешает осужденным на испытательном сроке по желанию служить в ВСУ во время особого режима.Суд на Украине может освободить от отбывания наказания с испытательным сроком. При этом речь не должна идти о коррупционных преступлениях, нарушений правил дорожного движения в состоянии опьянения, а ограничение свободы не должно превышать пять лет. Кроме того, решение зависит от личности виновного и других обстоятельств дела.Согласно законопроекту, не могут быть призваны по желанию осужденные за военные преступления, неповиновение, превышение военным полномочий, самовольное оставление поля боя или отказ применять оружие, добровольную сдачу в плен, мародерство, насилие над населением в зоне военных действий, пропаганду войны, подготовку, планирование и ведение агрессивной войны, нарушение законов и обычаев войны.В законопроекте прописано, что не подлежат взятию на воинский учет лица, "отбывающие наказания в учреждениях исполнения наказания или в отношении которых применены принудительные меры медицинского характера".В случае принятия нового законопроекта о мобилизации в нынешней редакции украинские банкиры прогнозируют отток средств со счетов населения."Будет отток средств со счетов военнообязанных. Скорее всего, он начнется, когда дойдет дело до голосования. Тогда пойдут снятия в банкоматах и кассах", - сообщил зампредседателя правления одного из госбанков.Он напомнил, что в сутки, согласно правилам Нацбанка, человек может снять 100 тысяч гривен (2,6 тысячи долларов) или эквивалент (если речь о валютном вложении), а средний вклад физлица колеблется в пределах от 200 тысяч до 300 тысяч гривен (около 5,3-7,9 тысячи долларов)."Так мужчины за несколько дней все снимут, если средства размещены на карточных (текущих) счетах. Проблемы могут быть лишь у тех, кто открывал срочные депозиты, которые нельзя расторгнуть до истечения срока", - сказал он.Банкиры также указывают, что для блокировки счетов одного законопроекта о мобилизации будет недостаточно - придется вносить изменения и в другие законы и нормативные акты, на что уйдет время, и это позволит пользователям вывести средства."Многие захотят снять деньги, многие купят криптовалюту, чтобы подстраховаться и скрыть средства. Было мнение, что регулятор исключит банки из военных ограничений. Однако, по всей видимости, глава Нацбанка не будет перечить военным и закон примут. Но нужно будет внести изменение еще и в другие законы, регулирующие банковскую деятельность и гарантирующие неприкосновенность средств на счетах. Плюс инструкции Нацбанка. Это займет время, за которое мужчины свои счета обнулят", - сказал председатель правления одного из банков.Кроме того, банкиры прогнозируют переход финансовых услуг "в тень". "Станет массовым пользование картами третьих лиц. То есть открытие счетов или перевод денег на карты жен, детей, родителей. А потом еще по друзьям пойдут: по многодетным, которые не служат, или по тем, кто освобожден по здоровью", - считает директор казначейства банка с иностранным капиталом. По его словам, финмониторинг банков "с ног собьется", пытаясь выяснить, зачем людям по несколько счетов в одном банке, но запретить ничего не сможет. В соответствии с действующим законодательством Украины физлицо не ограничено в количестве открываемых счетов.Ультиматум СербииОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в интервью телеканалу RT прокомментировала протесты в Сербии.По ее мнению, Запад выдвинул Белграду ультиматум "что угодно, только не с Россией", ранее по такой же схеме строилось западное взаимодействие с Киевом.Накануне посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко сообщил, что обсудил с президентом страны Александром Вучичем проходящие в стране протесты.Посол подчеркнул, что "эти протесты спланированы, организованы и проводятся по технологиям, принципам и схемам майданных революций", действия оппозиции "поощряются, поддерживаются извне", у президента Сербии есть "неопровержимые" данные о том, что поддержка протестных акций идёт со стороны Запада.Представители оппозиционного блока "Сербия против насилия", несогласные с итогами парламентских и местных выборов и утверждающие, что результаты голосования были сфальсифицированы, 18 декабря начали митинги у здания Республиканской избирательной комиссии в центре Белграда.В минувшие выходные они попытались взять штурмом здание городской администрации. Демонстранты сломали входную дверь и разбили окна, куда стали бросать камни и пивные банки. Кроме того, они уничтожили камеры видеонаблюдения.К полуночи полицейские, прибывшие на площадь у администрации Белграда, разогнали протестующих.Президент Сербии предупредил, что протесты оппозиции и ее провокационные действия не будут иметь никакого результата, так как в стране "власть сменяется только на выборах". По его словам, "что бы они ни пытались сделать, не будет никакой насильственной смены власти".Тем не менее противники руководства республики продолжают заявлять о несогласии с победой на выборах в городское собрание (скупщину) Белграда коалиции, возглавляемой правящей партией.

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

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