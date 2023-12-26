"Туда пошли мощные резервы": эксперт раскрыл хитрый замысел и два варианта замыкания котла в Авдеевке - 26.12.2023 Украина.ру
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"Туда пошли мощные резервы": эксперт раскрыл хитрый замысел и два варианта замыкания котла в Авдеевке
"Туда пошли мощные резервы": эксперт раскрыл хитрый замысел и два варианта замыкания котла в Авдеевке - 26.12.2023 Украина.ру
"Туда пошли мощные резервы": эксперт раскрыл хитрый замысел и два варианта замыкания котла в Авдеевке
Российские военные стремятся осуществить тактическое окружение Авдеевки, когда будут перерезаны все каналы снабжения ВСУ. Они могут быть перекрыты даже не физически, а путем огневого воздействия. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2023-12-26T06:00
2023-12-26T06:00
новости
украина
россия
всу
вс рф
наступление
оборона
авдеевка
укрепления
резервы
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На сегодняшний день перекрытие каналов снабжения Авдеевки – главная задача ВС РФ. В первую очередь военные стремятся осуществить тактическое окружение, когда будут перерезаны все каналы снабжения ВСУ, рассказал эксперт.Каналы логистики могут быть перекрыты даже не физически, а взяты под огневой контроль. Продвижение российских войск под Авдеевкой имеет такой замысел, и тут может быть два варианта, добавил он.Руководство Украины заявляло, что рассматривается вопрос об отводе войск из Авдеевки. Но сразу после этого появилась информация о том, что туда пошли мощные резервы ВСУ. То есть мнение украинских властей поменялось буквально за одну ночь, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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новости, украина, россия, всу, вс рф, наступление, оборона, авдеевка, укрепления, резервы, окружение, логистика, дороги
Новости, Украина, Россия, ВСУ, ВС РФ, наступление, оборона, Авдеевка, укрепления, резервы, окружение, логистика, дороги

"Туда пошли мощные резервы": эксперт раскрыл хитрый замысел и два варианта замыкания котла в Авдеевке

06:00 26.12.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота морской пехоты в зоне СВО
Работа морской пехоты в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Российские военные стремятся осуществить тактическое окружение Авдеевки, когда будут перерезаны все каналы снабжения ВСУ. Они могут быть перекрыты даже не физически, а путем огневого воздействия. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
На сегодняшний день перекрытие каналов снабжения Авдеевки – главная задача ВС РФ. В первую очередь военные стремятся осуществить тактическое окружение, когда будут перерезаны все каналы снабжения ВСУ, рассказал эксперт.
Каналы логистики могут быть перекрыты даже не физически, а взяты под огневой контроль. Продвижение российских войск под Авдеевкой имеет такой замысел, и тут может быть два варианта, добавил он.
"Либо мы полностью закрываем возможность выхода [ВСУ] из Авдеевки и доставки туда боеприпасов и резервов, либо мы оставляем узкий коридор, который простреливается, но не столь интенсивно, чтобы противник мог по нему вывести войска и таким образом мы решаем проблему сокращения наших потерь при вытеснении противника из Авдеевки", - подчеркнул Кнутов.
Руководство Украины заявляло, что рассматривается вопрос об отводе войск из Авдеевки. Но сразу после этого появилась информация о том, что туда пошли мощные резервы ВСУ. То есть мнение украинских властей поменялось буквально за одну ночь, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Владимир Джаралла интервью
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