"Туда пошли мощные резервы": эксперт раскрыл хитрый замысел и два варианта замыкания котла в Авдеевке
Российские военные стремятся осуществить тактическое окружение Авдеевки, когда будут перерезаны все каналы снабжения ВСУ. Они могут быть перекрыты даже не физически, а путем огневого воздействия. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
На сегодняшний день перекрытие каналов снабжения Авдеевки – главная задача ВС РФ. В первую очередь военные стремятся осуществить тактическое окружение, когда будут перерезаны все каналы снабжения ВСУ, рассказал эксперт.
Каналы логистики могут быть перекрыты даже не физически, а взяты под огневой контроль. Продвижение российских войск под Авдеевкой имеет такой замысел, и тут может быть два варианта, добавил он.
"Либо мы полностью закрываем возможность выхода [ВСУ] из Авдеевки и доставки туда боеприпасов и резервов, либо мы оставляем узкий коридор, который простреливается, но не столь интенсивно, чтобы противник мог по нему вывести войска и таким образом мы решаем проблему сокращения наших потерь при вытеснении противника из Авдеевки", - подчеркнул Кнутов.
Руководство Украины заявляло, что рассматривается вопрос об отводе войск из Авдеевки. Но сразу после этого появилась информация о том, что туда пошли мощные резервы ВСУ. То есть мнение украинских властей поменялось буквально за одну ночь, заключил собеседник Украина.ру.
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