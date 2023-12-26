https://ukraina.ru/20231226/1052391044.html

"Туда пошли мощные резервы": эксперт раскрыл хитрый замысел и два варианта замыкания котла в Авдеевке

"Туда пошли мощные резервы": эксперт раскрыл хитрый замысел и два варианта замыкания котла в Авдеевке - 26.12.2023 Украина.ру

"Туда пошли мощные резервы": эксперт раскрыл хитрый замысел и два варианта замыкания котла в Авдеевке

Российские военные стремятся осуществить тактическое окружение Авдеевки, когда будут перерезаны все каналы снабжения ВСУ. Они могут быть перекрыты даже не физически, а путем огневого воздействия. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов

2023-12-26T06:00

2023-12-26T06:00

2023-12-26T06:00

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резервы

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На сегодняшний день перекрытие каналов снабжения Авдеевки – главная задача ВС РФ. В первую очередь военные стремятся осуществить тактическое окружение, когда будут перерезаны все каналы снабжения ВСУ, рассказал эксперт.Каналы логистики могут быть перекрыты даже не физически, а взяты под огневой контроль. Продвижение российских войск под Авдеевкой имеет такой замысел, и тут может быть два варианта, добавил он.Руководство Украины заявляло, что рассматривается вопрос об отводе войск из Авдеевки. Но сразу после этого появилась информация о том, что туда пошли мощные резервы ВСУ. То есть мнение украинских властей поменялось буквально за одну ночь, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231225/1052346231.html

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