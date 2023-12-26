"Сбить спесь с американцев": Алексей Журавлев о том, где будет место США, когда Россия победит Украину
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПродвижение колонн российской армии на освобождённых территориях Харьковской области
© Пресс-служба Минобороны РФ
Спецоперация России уже достаточно сбила спесь с имперских амбиций американцев. Сейчас идет речь о создании нового мироустройства, основанного на справедливости. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев
После распада Советского Союза в 1991 году, мир перестал балансировать между двумя системами — коммунистической и капиталистической — и превратился в однополярный, в котором всем пытались заправлять США, рассказал депутат.
На пресс-конференции 14 декабря президент России Владимир Путин упомянул, что такая конструкция уже давно устарела, и нужно исправить этот перекос. Поэтому сейчас речь идет о новом мироустройстве, основанном на справедливости, добавил политик.
"Мы (Россия. - Ред.) продолжим указывать им (США. - Ред.) их место — пусть и не последнее, но и далеко не самое главное в той системе координат, где Россия намерена занять более достойное положение", - отметил Журавлев.
Именно на это в большей степени и направлена спецоперация на Украине, которая уже и так достаточно сбила спесь с имперских амбиций американцев, заключил собеседник издания.
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