"Сбить спесь с американцев": Алексей Журавлев о том, где будет место США, когда Россия победит Украину - 26.12.2023 Украина.ру
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"Сбить спесь с американцев": Алексей Журавлев о том, где будет место США, когда Россия победит Украину
"Сбить спесь с американцев": Алексей Журавлев о том, где будет место США, когда Россия победит Украину - 26.12.2023 Украина.ру
"Сбить спесь с американцев": Алексей Журавлев о том, где будет место США, когда Россия победит Украину
Спецоперация России уже достаточно сбила спесь с имперских амбиций американцев. Сейчас идет речь о создании нового мироустройства, основанного на справедливости. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев
2023-12-26T04:30
2023-12-26T04:30
новости
россия
украина
сша
многополярный мир
сво
спецоперация
коммунизм
капитализм
владимир путин
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После распада Советского Союза в 1991 году, мир перестал балансировать между двумя системами — коммунистической и капиталистической — и превратился в однополярный, в котором всем пытались заправлять США, рассказал депутат.На пресс-конференции 14 декабря президент России Владимир Путин упомянул, что такая конструкция уже давно устарела, и нужно исправить этот перекос. Поэтому сейчас речь идет о новом мироустройстве, основанном на справедливости, добавил политик.Именно на это в большей степени и направлена спецоперация на Украине, которая уже и так достаточно сбила спесь с имперских амбиций американцев, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231225/1052371634.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, сша, многополярный мир, сво, спецоперация, коммунизм, капитализм, владимир путин
Новости, Россия, Украина, США, многополярный мир, СВО, Спецоперация, коммунизм, капитализм, Владимир Путин

"Сбить спесь с американцев": Алексей Журавлев о том, где будет место США, когда Россия победит Украину

04:30 26.12.2023
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПродвижение колонн российской армии на освобождённых территориях Харьковской области
Продвижение колонн российской армии на освобождённых территориях Харьковской области
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
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Спецоперация России уже достаточно сбила спесь с имперских амбиций американцев. Сейчас идет речь о создании нового мироустройства, основанного на справедливости. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев
После распада Советского Союза в 1991 году, мир перестал балансировать между двумя системами — коммунистической и капиталистической — и превратился в однополярный, в котором всем пытались заправлять США, рассказал депутат.
На пресс-конференции 14 декабря президент России Владимир Путин упомянул, что такая конструкция уже давно устарела, и нужно исправить этот перекос. Поэтому сейчас речь идет о новом мироустройстве, основанном на справедливости, добавил политик.
"Мы (Россия. - Ред.) продолжим указывать им (США. - Ред.) их место — пусть и не последнее, но и далеко не самое главное в той системе координат, где Россия намерена занять более достойное положение", - отметил Журавлев.
Именно на это в большей степени и направлена спецоперация на Украине, которая уже и так достаточно сбила спесь с имперских амбиций американцев, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Миша Вацич интервью
Вчера, 10:29
Миша Вацич: Сейчас Российская Федерация — это защитник суверенных странО целях очередного визита в Донецкую Народную Республику, планах и конкретных предложениях, Донецке тогда и сейчас, а также о перспективах развития сербско-российских отношений и многом другом журналисту издания Украина.ру рассказал сербский политик и общественный деятель, лидер партии "Сербская десница" Миша Вацич
 
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