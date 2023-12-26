https://ukraina.ru/20231226/1052379965.html

"Сбить спесь с американцев": Алексей Журавлев о том, где будет место США, когда Россия победит Украину

"Сбить спесь с американцев": Алексей Журавлев о том, где будет место США, когда Россия победит Украину - 26.12.2023 Украина.ру

"Сбить спесь с американцев": Алексей Журавлев о том, где будет место США, когда Россия победит Украину

Спецоперация России уже достаточно сбила спесь с имперских амбиций американцев. Сейчас идет речь о создании нового мироустройства, основанного на справедливости. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев

2023-12-26T04:30

2023-12-26T04:30

2023-12-26T04:30

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спецоперация

коммунизм

капитализм

владимир путин

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После распада Советского Союза в 1991 году, мир перестал балансировать между двумя системами — коммунистической и капиталистической — и превратился в однополярный, в котором всем пытались заправлять США, рассказал депутат.На пресс-конференции 14 декабря президент России Владимир Путин упомянул, что такая конструкция уже давно устарела, и нужно исправить этот перекос. Поэтому сейчас речь идет о новом мироустройстве, основанном на справедливости, добавил политик.Именно на это в большей степени и направлена спецоперация на Украине, которая уже и так достаточно сбила спесь с имперских амбиций американцев, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231225/1052371634.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, украина, сша, многополярный мир, сво, спецоперация, коммунизм, капитализм, владимир путин