Эксперт раскрыл, почему Украина еще закатывает "пробные шары", но России нужна полная капитуляция Киева - 26.12.2023 Украина.ру
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Эксперт раскрыл, почему Украина еще закатывает "пробные шары", но России нужна полная капитуляция Киева
Эксперт раскрыл, почему Украина еще закатывает "пробные шары", но России нужна полная капитуляция Киева - 26.12.2023 Украина.ру
Эксперт раскрыл, почему Украина еще закатывает "пробные шары", но России нужна полная капитуляция Киева
Единственный документ, который стоит подписывать с Украиной — это акт о капитуляции. Прижатые к стенке, оппоненты России становятся гораздо более сговорчивыми. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев
2023-12-26T04:20
2023-12-26T04:20
новости
россия
украина
минск
минские соглашения
германия
франция
всу
договор
капитуляция
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России нельзя реагировать на "пробные шары", которые постоянно закатывает Украина, чтобы прощупать возможность проведения мирных переговоров. На этом РФ уже не раз провели западные "партнеры", рассказал политик.Как позже признались власти Германии и Франции, выступавшие гарантами исполнения Минских соглашений, никто на Западе не собирался их придерживаться. Они были нужны, чтобы перегруппировать украинскую армию и подготовить ее для дальнейшей агрессии, указал депутат.Единственный документ, который стоит подписывать с Украиной — это акт о капитуляции. Так было и в 1814-м в Париже, и в 1945-м в Берлине. В ближайшее время так будет и в Киеве, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231225/1052276373.html
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новости, россия, украина, минск, минские соглашения, германия, франция, всу, договор, капитуляция, киев, берлин, победа, переговоры
Новости, Россия, Украина, Минск, Минские соглашения, Германия, Франция, ВСУ, договор, капитуляция, Киев, Берлин, победа, переговоры

Эксперт раскрыл, почему Украина еще закатывает "пробные шары", но России нужна полная капитуляция Киева

04:20 26.12.2023
 
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© РИА Новости . Евгений Биятов
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Единственный документ, который стоит подписывать с Украиной — это акт о капитуляции. Прижатые к стенке, оппоненты России становятся гораздо более сговорчивыми. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев
России нельзя реагировать на "пробные шары", которые постоянно закатывает Украина, чтобы прощупать возможность проведения мирных переговоров. На этом РФ уже не раз провели западные "партнеры", рассказал политик.
Как позже признались власти Германии и Франции, выступавшие гарантами исполнения Минских соглашений, никто на Западе не собирался их придерживаться. Они были нужны, чтобы перегруппировать украинскую армию и подготовить ее для дальнейшей агрессии, указал депутат.
"Я напомню, что ведь были и Минск-1, и Минск-2, переговоры в Белоруссии и в Стамбуле в 2022, где российская сторона предлагала Украине такие условия, как будто последняя не проиграла в боевом противостоянии, а выиграла", - отметил Журавлев.
Единственный документ, который стоит подписывать с Украиной — это акт о капитуляции. Так было и в 1814-м в Париже, и в 1945-м в Берлине. В ближайшее время так будет и в Киеве, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Евгений Ющук интервью
Вчера, 07:15
Евгений Ющук: Даже если ВСУ скопируют линию обороны Суровикина, им не удастся повторить маневр РоссииПочему в линии Суровикина главное — не "зубы дракона", а система сплошного огня и логистика, а также могут ли ее повторить Вооруженные силы Украины (ВСУ), в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по конкурентной разведке, политтехнолог Евгений Ющук
 
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