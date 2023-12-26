Эксперт раскрыл, почему Украина еще закатывает "пробные шары", но России нужна полная капитуляция Киева
Единственный документ, который стоит подписывать с Украиной — это акт о капитуляции. Прижатые к стенке, оппоненты России становятся гораздо более сговорчивыми. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев
России нельзя реагировать на "пробные шары", которые постоянно закатывает Украина, чтобы прощупать возможность проведения мирных переговоров. На этом РФ уже не раз провели западные "партнеры", рассказал политик.
Как позже признались власти Германии и Франции, выступавшие гарантами исполнения Минских соглашений, никто на Западе не собирался их придерживаться. Они были нужны, чтобы перегруппировать украинскую армию и подготовить ее для дальнейшей агрессии, указал депутат.
"Я напомню, что ведь были и Минск-1, и Минск-2, переговоры в Белоруссии и в Стамбуле в 2022, где российская сторона предлагала Украине такие условия, как будто последняя не проиграла в боевом противостоянии, а выиграла", - отметил Журавлев.
Единственный документ, который стоит подписывать с Украиной — это акт о капитуляции. Так было и в 1814-м в Париже, и в 1945-м в Берлине. В ближайшее время так будет и в Киеве, заключил собеседник издания.
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