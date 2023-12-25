В ВСУ опровергли заявление об освобождении Марьинки - 25.12.2023 Украина.ру
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В ВСУ опровергли заявление об освобождении Марьинки
В ВСУ опровергли заявление об освобождении Марьинки - 25.12.2023 Украина.ру
В ВСУ опровергли заявление об освобождении Марьинки
Украинская сторона не подтверждает заявление министра обороны России Сергея Шойгу об освобождении Марьинки. Бои за город продолжаются, заявил спикер Вооружённых сил Украины на Таврическом направлении Александр Штупун в эфире украинского телеканала "ICTV"
2023-12-25T20:06
2023-12-25T20:06
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Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном контроле ВС РФ Марьинки в Донецкой Народной Республике. До этого президент Украины Владимир Зеленский неоднократно врал журналистам об отсутствии успехов у Вооружённых сил РФ на фронте.
https://ukraina.ru/20231222/1052344338.html
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Новости, Украина, ВСУ, ВС РФ, СВО, Спецоперация, Марьинка

В ВСУ опровергли заявление об освобождении Марьинки

20:06 25.12.2023
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© AP / Evgeniy Maloletka
Читать в
Украинская сторона не подтверждает заявление министра обороны России Сергея Шойгу об освобождении Марьинки. Бои за город продолжаются, заявил спикер Вооружённых сил Украины на Таврическом направлении Александр Штупун в эфире украинского телеканала "ICTV"
"Бои за Марьинку продолжаются, сейчас наши военные находятся в административных границах Марьинки, но город полностью уничтожен. Говорить о полном захвате Марьинки некорректно", – сказал он.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном контроле ВС РФ Марьинки в Донецкой Народной Республике.
До этого президент Украины Владимир Зеленский неоднократно врал журналистам об отсутствии успехов у Вооружённых сил РФ на фронте.
Разрушенная промзона в Рубежном - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
22 декабря, 19:55
В Германии заявили, что Киев скрывает реальную ситуацию на фронтеПроисходящее на фронте резко отличает от того, как о положении Вооружённых сил Украины докладывают официальные лица киевского режима. К такому выводу пришёл заместитель главного редактора немецкого издания Bild Пауль Ронцхаймер, который провёл на Украине три дня
 
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