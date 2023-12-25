В Германии заявили, что Киев скрывает реальную ситуацию на фронте Происходящее на фронте резко отличает от того, как о положении Вооружённых сил Украины докладывают официальные лица киевского режима. К такому выводу пришёл заместитель главного редактора немецкого издания Bild Пауль Ронцхаймер, который провёл на Украине три дня