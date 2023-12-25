В ВСУ опровергли заявление об освобождении Марьинки
© AP / Evgeniy Maloletka
© AP / Evgeniy Maloletka
Украинская сторона не подтверждает заявление министра обороны России Сергея Шойгу об освобождении Марьинки. Бои за город продолжаются, заявил спикер Вооружённых сил Украины на Таврическом направлении Александр Штупун в эфире украинского телеканала "ICTV"
"Бои за Марьинку продолжаются, сейчас наши военные находятся в административных границах Марьинки, но город полностью уничтожен. Говорить о полном захвате Марьинки некорректно", – сказал он.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном контроле ВС РФ Марьинки в Донецкой Народной Республике.
До этого президент Украины Владимир Зеленский неоднократно врал журналистам об отсутствии успехов у Вооружённых сил РФ на фронте.
22 декабря, 19:55В Германии заявили, что Киев скрывает реальную ситуацию на фронтеПроисходящее на фронте резко отличает от того, как о положении Вооружённых сил Украины докладывают официальные лица киевского режима. К такому выводу пришёл заместитель главного редактора немецкого издания Bild Пауль Ронцхаймер, который провёл на Украине три дня