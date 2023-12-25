ВС России полностью освободили Марьинку – Шойгу

На земле и в воздухе. Чего добились в минувшем году ВСУ и ВС РФ на линии фронта

Одной из ключевых особенностей уходящего года стал широкоразрекламированный "контрнаступ" украинской армии, завершившийся полным провалом, в результате чего, российская армия вновь овладела оперативно-тактической инициативой на протяжении всей линии фронта.