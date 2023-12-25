ВС России полностью освободили Марьинку – Шойгу
18:10 25.12.2023 (обновлено: 18:14 25.12.2023)
© Пресс-служба Минобороны РФ
Российские войска полностью освободили Марьинку в Донецкой Народной Республике. Об этом в понедельник, 25 декабря, сообщил президенту России Владимиру Путину министр обороны РФ Сергей Шойгу
"В ходе наступательных действий штурмовые отряды группировки "Южная" сегодня полностью освободили населённый пункт Марьинка – это пять километров на юго-западе от Донецка", – заявил Шойгу.
По его словам, Вооружённые силы России довольно существенно отодвинули работу артиллерии противника на запад от столицы ДНР. Это позволяет сегодня более эффективно защищать Донецк от нанесения ударов, подчеркнул Шойгу.
В ходе наступательных действий весомый вклад в освобождение города внесли военнослужащие пятой бригады первого армейского корпуса, а особо отличились воины легендарной 150-й мотострелковой ордена Кутузова Идрицко-Берлинской дивизии, добавил министр обороны.
Владимир Путин поздравил Сергея Шойгу и попросил передать самые теплые поздравления и слова благодарности всем, кто внес свой вклад в освобождение города.
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