Зеленский заявил, что ВС РФ не заняли никаких украинских территорий
© AP / Andrew Harnik
© AP / Andrew Harnik
Президент Украины Владимир Зеленский второй раз за день соврал западным СМИ о ситуации на фронте. Во время пресс-конференции в Осло он заявил, что в этом году российские войска "не заняли никаких территорий", передаёт РИА Новости
В этот же день, 13 декабря, Зеленский соврал журналистам Fox News, заявив, что украинская армия не уступила "ни одного посёлка".
Слова главы киевского режима расходятся с последними заявлениями Генштаба украинской армии. Кроме того, украинский аналитический ресурс DeepState писал, что Вооружённые силы России продвигаются на Артёмовском и Авдеевском направлении. По данным источника, ВС РФ заняли немалую часть окопов, однако украинские подразделения продолжают держать оборону.
Вместе с тем, издание The New York Times сообщало, что за девять месяцев ВСУ и ВС РФ передали "из рук в руки" около 1,3 тысячи квадратных километров территории, при этом российские силы заняли на 489 квадратных километров больше.
Ранее ряд СМИ сообщали, что российская армия полностью освободила Марьинку под Донецком. Над крайней точкой населённого пункта бойцы стрелкового батальона 163 танкового полка ВС РФ водрузили флаг России.
7 декабря, 11:22Зачем ВСУ стреляют в спину своим же и что на самом деле происходит в Марьинке – полковник ЛитовкинВоенный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире Украина.ру рассказал, почему бойцы ВСУ всё чаще сдаются в плен, а также прокомментировал ситуацию с освобождением Марьинки