Зеленский заявил, что ВС РФ не заняли никаких украинских территорий

Зачем ВСУ стреляют в спину своим же и что на самом деле происходит в Марьинке – полковник Литовкин

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире Украина.ру рассказал, почему бойцы ВСУ всё чаще сдаются в плен, а также прокомментировал ситуацию с освобождением Марьинки