Зеленский заявил, что ВС РФ не заняли никаких украинских территорий - 13.12.2023 Украина.ру
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Зеленский заявил, что ВС РФ не заняли никаких украинских территорий
Зеленский заявил, что ВС РФ не заняли никаких украинских территорий - 13.12.2023 Украина.ру
Зеленский заявил, что ВС РФ не заняли никаких украинских территорий
Президент Украины Владимир Зеленский второй раз за день соврал западным СМИ о ситуации на фронте. Во время пресс-конференции в Осло он заявил, что в этом году российские войска "не заняли никаких территорий", передаёт РИА Новости
2023-12-13T18:54
2023-12-13T18:54
новости
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В этот же день, 13 декабря, Зеленский соврал журналистам Fox News, заявив, что украинская армия не уступила "ни одного посёлка". Слова главы киевского режима расходятся с последними заявлениями Генштаба украинской армии. Кроме того, украинский аналитический ресурс DeepState писал, что Вооружённые силы России продвигаются на Артёмовском и Авдеевском направлении. По данным источника, ВС РФ заняли немалую часть окопов, однако украинские подразделения продолжают держать оборону. Вместе с тем, издание The New York Times сообщало, что за девять месяцев ВСУ и ВС РФ передали "из рук в руки" около 1,3 тысячи квадратных километров территории, при этом российские силы заняли на 489 квадратных километров больше. Ранее ряд СМИ сообщали, что российская армия полностью освободила Марьинку под Донецком. Над крайней точкой населённого пункта бойцы стрелкового батальона 163 танкового полка ВС РФ водрузили флаг России.
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новости, владимир зеленский, украина, сво, всу, вс рф
Новости, Владимир Зеленский, Украина, СВО, ВСУ, ВС РФ

Зеленский заявил, что ВС РФ не заняли никаких украинских территорий

18:54 13.12.2023
 
© AP / Andrew Harnik
- РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© AP / Andrew Harnik
Читать в
Президент Украины Владимир Зеленский второй раз за день соврал западным СМИ о ситуации на фронте. Во время пресс-конференции в Осло он заявил, что в этом году российские войска "не заняли никаких территорий", передаёт РИА Новости
В этот же день, 13 декабря, Зеленский соврал журналистам Fox News, заявив, что украинская армия не уступила "ни одного посёлка".
Слова главы киевского режима расходятся с последними заявлениями Генштаба украинской армии. Кроме того, украинский аналитический ресурс DeepState писал, что Вооружённые силы России продвигаются на Артёмовском и Авдеевском направлении. По данным источника, ВС РФ заняли немалую часть окопов, однако украинские подразделения продолжают держать оборону.
Вместе с тем, издание The New York Times сообщало, что за девять месяцев ВСУ и ВС РФ передали "из рук в руки" около 1,3 тысячи квадратных километров территории, при этом российские силы заняли на 489 квадратных километров больше.
Ранее ряд СМИ сообщали, что российская армия полностью освободила Марьинку под Донецком. Над крайней точкой населённого пункта бойцы стрелкового батальона 163 танкового полка ВС РФ водрузили флаг России.
Литовкин - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
7 декабря, 11:22
Зачем ВСУ стреляют в спину своим же и что на самом деле происходит в Марьинке – полковник ЛитовкинВоенный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире Украина.ру рассказал, почему бойцы ВСУ всё чаще сдаются в плен, а также прокомментировал ситуацию с освобождением Марьинки
 
НовостиВладимир ЗеленскийУкраинаСВОВСУВС РФ
 
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Заголовок открываемого материала
19:12В МИД РФ предупредили о последствиях использования ВСУ F-16 с авиабаз стран НАТО
18:54Зеленский заявил, что ВС РФ не заняли никаких украинских территорий
18:33ЕК отказалась разморозить €10 млрд для Венгрии
18:22Зеленский объяснил отсутствие результатов у ВСУ обычным "зимним замедлением"
18:01Зеленский в Осло, откуда на Белоруссию готовилось нападение, "после Марьинки – Победа". Итоги 13 декабря
17:43Борис Акунин помечтал с "Зеленским" о расколе России, общественники написали в ФСБ
17:24Снова Туск. Какой будет политика нового правительства Польши по отношению к Украине и украинцам
17:11"У нас с этим все понятно" – Медведев заявил о поддержке на выборах кандидатуры Путина
17:07Куда переброшены основные резервы ВСУ и что планирует Россия: Мощанский о десяти сталинских ударах
16:49Итоги визита Зеленского в США, ситуация на фронте. О чём говорили эксперты 13 декабря
16:33Конец "зеленому шапито". Сколько стоил визит Зеленского в США? И зачем он туда поехал?
16:29Дмитрий Медведев пообещал, что будущее точно не будет скучным
16:18Поддержка Израиля важнее Украины - губернатор Флориды
16:02"Америка сдалась". Эксперты о визите Зеленского в Вашингтон
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